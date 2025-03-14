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Пентхаусы с террасой в Узбекистане

Ташкент
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1 объект найдено
Пентхаус 5 комнат с балконом, с Металлическая дверь, с террасой в Ханабад, Узбекистан
VIP-позиция
Пентхаус 5 комнат с балконом, с Металлическая дверь, с террасой
Ханабад, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 296 м²
Этаж 7/7
Penthouse коробка Пентхаус Мирабадский район ориентир посольство РФ, Напротив Капитал бан…
$399,000
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Параметры недвижимости в Узбекистане

с видом на горы
Недорогая
Элитная