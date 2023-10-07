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Квартиры-студии в Мирабадский район, Узбекистан

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2 объекта найдено
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, в центре города в Ташкент, Узбекистан
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, в центре города
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 2/4
НОВОСТРОЙКА 2/2/4 Улица Нукус «Макро» Общая площадь: 54м2 Состояние: с ремонтом  Вместе …
1,04 млрд сум
Студия 1 комната с мебелью, с лифтом, в центре города в Ташкент, Узбекистан
Студия 1 комната с мебелью, с лифтом, в центре города
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 26 м²
Этаж 9/12
Район: #Мирабад Улица: на пересечениях Нукусская и Афрасиаб ЖК: "NRG Oybek” Застройщик:  …
1,04 млрд сум

Параметры недвижимости в Мирабадский район, Узбекистан

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