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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Кибрае, Узбекистан

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6 объектов найдено
Коммерческое помещение 405 м² в Кибрай, Узбекистан
Коммерческое помещение 405 м²
Кибрай, Узбекистан
Площадь 405 м²
Этаж 4/5
31,14 млн сум
в месяц
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Агентство
RE/MAX Elite
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Русский
Коммерческое помещение 414 м² в Кибрай, Узбекистан
Коммерческое помещение 414 м²
Кибрай, Узбекистан
Площадь 414 м²
Этаж 5/6
103,785 сум
в месяц
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Агентство
RE/MAX Elite
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Русский
Коммерческое помещение 400 м² в Кибрай, Узбекистан
Коммерческое помещение 400 м²
Кибрай, Узбекистан
Площадь 400 м²
Этаж 2/6
103,785 сум
в месяц
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Агентство
RE/MAX Elite
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Русский
Коммерческое помещение 103 м² в Кибрай, Узбекистан
Коммерческое помещение 103 м²
Кибрай, Узбекистан
Площадь 103 м²
Этаж 1/4
АРЕНДА ОФИСА в ЦЕНТРЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ Алайский рынок / Ц-2 Вторая линия, Евро Клас…
38,92 млн сум
в месяц
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Агентство
Vip House
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Русский
Коммерческое помещение 2 400 м² в Кибрай, Узбекистан
Коммерческое помещение 2 400 м²
Кибрай, Узбекистан
Площадь 2 400 м²
Количество этажей 6
103,785 сум
в месяц
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RE/MAX Elite
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Русский
Коммерческое помещение 410 м² в Кибрай, Узбекистан
Коммерческое помещение 410 м²
Кибрай, Узбекистан
Площадь 410 м²
Этаж 3/6
41,51 млн сум
в месяц
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Агентство
RE/MAX Elite
Языки общения
Русский

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