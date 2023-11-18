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Коммерческая недвижимость в Кибрае, Узбекистан

коммерческая недвижимость
7
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1 объект найдено
Другое 4 комнаты в Кибрай, Узбекистан
Другое 4 комнаты
Кибрай, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 2 600 м²
Количество этажей 4
12,27 млн сум