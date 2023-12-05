Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Джамбай
  3. Земельные участки

Земельные участки в Джамбай, Узбекистан

1 объект найдено
Земельные участки в Джамбай, Узбекистан
Земельные участки
Джамбай, Узбекистан
Площадь 16 м²
Площадь участка: данный земельный участок имеет площадь 16 соток. Это обеспечивает простор,…
366,000 сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Этажи Самарканд
Языки общения: Русский