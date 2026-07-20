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Аренда коммерческих помещений на долгий срок в Ферганская область, Узбекистан

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1 объект найдено
Аренда склада в Ферганской долине в Язъяван, Узбекистан
Аренда склада в Ферганской долине
Язъяван, Узбекистан
Площадь 3 000 м²
Количество этажей 1
Сдается в аренду новый склад в г. Язъяване, Ферганская область. Площадь склада 2000 кв.м, вы…
$8,586
в месяц
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