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Аренда домов на сутки в Чарвак, Узбекистан

1 объект найдено
Дом 5 спален с Мебель, с Кухня, с Балкон / лоджия в Чарвак, Узбекистан
Дом 5 спален с Мебель, с Кухня, с Балкон / лоджия
Чарвак, Узбекистан
Количество спален 5
Количество этажей 3
🚩Адрес: Бочка 🚻2 зала 🛌 5 спален 🎮 PlayStation 🎤 Караоке 🎱 Бильярд ⚽️Футбольное поле 40х20 🏓…
Цена по запросу
за сутки
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