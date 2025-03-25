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Долгосрочная аренда недвижимости в Андижан, Узбекистан

2 объекта найдено
2 комнатная квартира в центре в Андижан, Узбекистан
2 комнатная квартира в центре
Андижан, Узбекистан
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 16/14
Квартира в новостройке.Удобная локация,недалеко  рынок,супермаркеты,рестораны,квартира с нов…
Цена по запросу
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Агентство
Elya Real Estet
Языки общения
Русский
2 комнатная квартира в центре в Андижан, Узбекистан
2 комнатная квартира в центре
Андижан, Узбекистан
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 14/16
Квартира в новостройке.Удобная локация,недалеко  рынок,супермаркеты,рестораны,квартира с нов…
Цена по запросу
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Elya Real Estet
Языки общения
Русский