Irina Realty

Об агентстве

Добрый день, меня зовут Ирина.

Я помогу вам найти хорошую квартиру для аренды или покупки по вашим предпочтениям. Иностранным гражданам помогу с регистрацией.

Также обращайтесь, если вы хозяин у которого есть квартиры для продажи или сдачи в аренду.

Стоимость услуг:

Аренда - 50% от арендной стоимости первого месяца. Платит арендатор

Продажа - 3% от стоимости квартиры или дома. Платит арендатор хозяин



Пожалуйста, отправляйте фото и данные недвижимости в Телеграм на указанный номер. Ko'rsatilgan raqamga Telegram orqali rasmlar va mulk ma'lumotlarini yuboring.



Based on your preferences, I will help you find a flat or house for rent or purchase in Tashkent. If you have any questions, please call me from 9:00 to 21:00 any day. You can also write me in Telegram.