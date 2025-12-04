  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Юнусабадский район
  4. Yangi binolarda kvartiralar

in Yunusabad district, Oʻzbekiston yangi binolardan (TJM) kvartiralar

uyda
2
Turar-joy majmuasi "ЖК «Diamond City» "
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$864
“Diamond City”- это один из крупнейших жилых комплексов в нашей стране. 11-этажное здание построено в классическом стиле. Покупатели учитывают местоположение и другие условия при покупке современной квартиры. Комплекс удобно расположен в Юнусабадском районе. Созданные условия во дворе и квар…
Quruvchi
DIAMOND CITY
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Turar-joy choragi Yunusabad Residence
Turar-joy choragi Yunusabad Residence
Turar-joy choragi Yunusabad Residence
Turar-joy choragi Yunusabad Residence
Turar-joy choragi Yunusabad Residence
Turar-joy choragi Yunusabad Residence
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Qavatlar soni 9
Yunusobod qarorgohi — Kvartiralarni dastlabki to‘lovsiz 12 oyga bo‘lib-bo‘lib sotib olish imkoniyatini taqdim etuvchi zamonaviy premium turar-joy majmuasi Bu Toshkentda ko‘chmas mulk sotib olmoqchi bo‘lgan, lekin bir vaqtning o‘zida katta summani to‘lashga tayyor bo‘lmaganlar uchun ajoyib i…
Quruvchi
Yunusabad Residence
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Turar-joy choragi ЖК Zenit
Turar-joy choragi ЖК Zenit
Turar-joy choragi ЖК Zenit
Turar-joy choragi ЖК Zenit
Turar-joy choragi ЖК Zenit
Turar-joy choragi ЖК Zenit
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$995
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 9
Zenit — LCD - bu zamonaviy dizayn, yuqori sifatli qurilish va qulay yashash sharoitlarini birlashtirgan taxminan 10 gektar maydonda joylashgan yangi turar-joy majmuasi. Zenit LCD displeyda har bir kishi qulay joydan tortib kvartiralarning batafsil rejasi, avtoturargoh mavjudligi, park maydon…
Quruvchi
Premier House
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Turar-joy majmuasi Эко Дреам
Turar-joy majmuasi Эко Дреам
Turar-joy majmuasi Эко Дреам
Turar-joy majmuasi Эко Дреам
Turar-joy majmuasi Эко Дреам
Turar-joy majmuasi Эко Дреам
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$20,954
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 10
Ko'chmas mulk sotib olish uchun bizning turadi-joy kompleksimizni ko'rib chiqishni taklif qilaman. Menga bir necha daqiqa vaqt ajratsangiz majmuamiz bilan tanishtiraman. Har bir oila uchun "EKO DREAM" turar-joy majmuasi. Bu yil kvartira sotib orzu qilyapsizmi? EKO DREAM bizga shoshilin…
Quruvchi
Eco Dream Luxe
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Turar-joy majmuasi Imperial Club City
Turar-joy majmuasi Imperial Club City
Turar-joy majmuasi Imperial Club City
Turar-joy majmuasi Imperial Club City
Turar-joy majmuasi Imperial Club City
Turar-joy majmuasi Imperial Club City
Turar-joy majmuasi Imperial Club City
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$47,582
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 13
Клубный город «Imperial Club City» — это статусный жилой комплекс с уникальным дизайном и вдохновляющей атмосферой, находящийся в центре города. Резиденция расположена в пешей доступности от станции метро «Минор» (Юнусабадская линия) и «Хамид Алимджана» (Чиланзарская линия) (в 5 минутах х…
Quruvchi
NEWMON GROUP
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Turar-joy majmuasi Musaffo
Turar-joy majmuasi Musaffo
Turar-joy majmuasi Musaffo
Turar-joy majmuasi Musaffo
Turar-joy majmuasi Musaffo
Turar-joy majmuasi Musaffo
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$1,102
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 16
Toshkentdagi yangi bino – Musaffo Musaffo – turar-joy majmuasi zamonaviy qulayliklar tabiiy go'zallik bilan uchrashadigan ideal yashash joyidir. Yunusobod tumanida joylashgan biznes-klass majmuasi alohida, zamonaviy shaharcha tashkil etadi. U 127 000 kvadrat metr obodonlashtirilgan hududda …
Quruvchi
ART HOUSE
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Turar-joy majmuasi Yangi Hasanboy
Turar-joy majmuasi Yangi Hasanboy
Turar-joy majmuasi Yangi Hasanboy
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$806
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 9
Developer Luxe Construction Group kompaniyasidan tayyor kvartiralar Qurilishda eng ilg'or innovatsion echimlar qo'llaniladi va ishonchli va bardoshli monolitik ramkalar qo'llaniladi. Majmuaning yer osti qismida joylashgan qulay avtoturargoh videokuzatuv kameralari bilan jihozlangan.
Quruvchi
Luxe Construction Group
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Turar-joy majmuasi NRG Yunusobod
Turar-joy majmuasi NRG Yunusobod
Turar-joy majmuasi NRG Yunusobod
Turar-joy majmuasi NRG Yunusobod
Turar-joy majmuasi NRG Yunusobod
Turar-joy majmuasi NRG Yunusobod
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Qavatlar soni 7
Ваша жизнь в главной роли — NRG YUNUSABAD. Здесь каждый метр создавался с одной идеей: дать человеку пространство, в котором хочется жить сегодня, завтра и через много лет. Это проект, в котором величие архитектуры соединено с лаконичностью и комфортом городской среды. NRG YUNUSABAD — эт…
Agentlik
Goodland Property
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Turar-joy majmuasi NRG Zamon
Turar-joy majmuasi NRG Zamon
Turar-joy majmuasi NRG Zamon
Turar-joy majmuasi NRG Zamon
Turar-joy majmuasi NRG Zamon
Turar-joy majmuasi NRG Zamon
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 16
nrg zamon - bu tushlik qilishni to'xtatadi va sizning kundalik standartingizga aylanadi. Hayotning yangi ritmi ishlab chiqilgan: xotirjam, o'ychan, o'ychan, o'ziga ishonadi. Kompleks nafaqat kvadrat metrni, yashash, o'stirish, o'rganish, o'rganish va quradigan muhit uchun yaratilgan. Turarj…
Agentlik
Goodland Property
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Turar-joy majmuasi Bi Maftun Makon
Turar-joy majmuasi Bi Maftun Makon
Turar-joy majmuasi Bi Maftun Makon
Turar-joy majmuasi Bi Maftun Makon
Turar-joy majmuasi Bi Maftun Makon
Turar-joy majmuasi Bi Maftun Makon
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 5
Maftun Makon — это ультрасовременный жилой квартал от NRG Uzbekistan, созданный для тех, кто выбирает динамику большого города и комфорт продуманной инфраструктуры. Проект расположен в перспективном новом центре столицы, вдоль улицы Янги Узбекистан — дороги, которая уже формирует будущую ось…
Agentlik
Goodland Property
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "Юнус-Абад 17 квартал"
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 11
UNUMUS-ABAD turar joy majmuasi tavsifi Biz sizning e'tiboringizga yopiq hovli tomonidan himoyalangan 11 qavatli binodan iborat bo'lgan yuqori darajadagi turar-joy majmuasi. Zamonaviy o'yin maydonchasi va ikki-pog'onali er osti to'xtash joyi mavjud. Birinchi qavat tijorat xonalari uchun mo'l…
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "GREEN HOUSE"
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 3
1.16 Ha umumiy bino maydoni    23 Blok    198 kvartira    3 qavatli uylar    Monolit g'isht    150 to'xtash joyi    Fasad travertin    Uy hududining asfaltsiyasi.     Toshkent tumani   3-4 kvartira saytida   2025 yil dekabrda etkazib berishning oxirgi muddati   2024 blokining 1-bo…
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Turar-joy majmuasi XASANBOY GARDEN
Turar-joy majmuasi XASANBOY GARDEN
Turar-joy majmuasi XASANBOY GARDEN
Turar-joy majmuasi XASANBOY GARDEN
Turar-joy majmuasi XASANBOY GARDEN
Turar-joy majmuasi XASANBOY GARDEN
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$28,732
"XASANBOY BOG'I" 6 qavatli bino  kvartiralar Faqat qoldi Kvartira variantlari: 1 xona 34m² / 357.000.000 2 xonali 51-sup2; / 540.000.000 3 xonali 69-chi² / 744.000.000 Xususiyatlari: &bul; 24/7 video kuzatuv &bul; WINDOWS  issiqlik sifati  &bul; Avtoturargoh &bul; Shift baland…
Quruvchi
EAST DREAM ENGINEERING
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Turar-joy majmuasi ЖК ZO'RSAN
Turar-joy majmuasi ЖК ZO'RSAN
Turar-joy majmuasi ЖК ZO'RSAN
Turar-joy majmuasi ЖК ZO'RSAN
Turar-joy majmuasi ЖК ZO'RSAN
Turar-joy majmuasi ЖК ZO'RSAN
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
“ZO'RSAN” Loyihasi Toshkent shahri Yunusobod tumani, Yuqori Qoraqamish ko'chasi, 9 - mavzeda  2 gektar mayonda qad roslayotgan Zo’;rsan loyihamizga Xush kelibsiz! Loyiha 14 blokdan iborat  har bir blok esa 16 qavat  Loyiha hududi  Yer osti va yer usti avtoturargohi  Elektroavto…
Quruvchi
Xon Saroy
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "Чинабад"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$84,000
Qavatlar soni 11
Maydoni 104 m²
1 ko'chmas mulk ob'ekti 1
Срочно!!! Продаётся 4-комнатная квартира на 9-м этаже 11-этажного дома в жилом комплексе комфорт-класса "Чинабад". Адрес: Юнусабадский район, ул. Чинабад. Ориентир - банкетный зал "Venezia". Застройщик - компания "Euro House".  Общая площадь - 104 м². Состояние - коробка (сделаны меж…
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 4 xonalar
104.0
84,000
Agentlik
Eugene Real Estate
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "Minor Towers"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$46,602
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 25
MINOR TOWERS – ЭТО ВОПЛОЩЕНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В СОВОКУПНОСТИ С ИДЕАЛЬНОЙ НЕДВИЖИМОСТЬЮ В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ ТАШКЕНТА. ЭКО-КОМПЛЕКС ПРЕДЛАГАЕТ БУДУЩИМ ЖИЛЬЦАМ ЖИЛЫЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ ПЛОЩАДИ, ОТВЕЧАЮЩИЕ СОВРЕМЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ И СТАНДАРТАМ. Каждый городской житель хочет работать в цент…
Quruvchi
Binar Group
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Turar-joy majmuasi ЖК Mingchinor
Turar-joy majmuasi ЖК Mingchinor
Turar-joy majmuasi ЖК Mingchinor
Turar-joy majmuasi ЖК Mingchinor
Turar-joy majmuasi ЖК Mingchinor
Turar-joy majmuasi ЖК Mingchinor
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Ko'p qavatli MINGCHINOR turar-joy majmuasi kontseptsiyasi — Bu tabiiy landshaft va zamonaviy shahar qulayliklarining kombinatsiyasi. Muassasada oilaviy yashash uchun barcha shart-sharoit yaratilgan. Dam olish uchun yashil va sokin teraslardan tortib jihozlangan bolalar maydonchalari, avtomob…
Quruvchi
Genus Development
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Kvartira binosi ЖК MEGA STROY GROUP
Kvartira binosi ЖК MEGA STROY GROUP
Kvartira binosi ЖК MEGA STROY GROUP
Kvartira binosi ЖК MEGA STROY GROUP
Kvartira binosi ЖК MEGA STROY GROUP
Kvartira binosi ЖК MEGA STROY GROUP
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Периметр настоящего жилого комплекса будет ограждён от посторонних лиц и случайного заезда автотранспортных средств. Во дворе и при дворовых территориях будет ограниченный въезд автотранспортных средств. Для комфортного проживания жителей, дополнительно будут насаждены декоративные деревья, …
Quruvchi
СOMFORT HOUSE ВМ
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Turar-joy majmuasi “Parlament”
Turar-joy majmuasi “Parlament”
Turar-joy majmuasi “Parlament”
Turar-joy majmuasi “Parlament”
Turar-joy majmuasi “Parlament”
Turar-joy majmuasi “Parlament”
Turar-joy majmuasi “Parlament”
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Qavatlar soni 16
“Parlament” - новый 16-этажный жилой комплекс бизнес - класса. Еще один уникальный проект был представлен строительной компанией Xon Saroy. Это здание отличается современной архитектурой и необычным дизайном. В квартире и во дворе созданы все необходимые условия для вашей семьи, особенно для…
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк " Yunusobod"
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 7
Sarlavhaning hayotidagi hayotingiz nrg yunobod! Loyihaning asosiy mohiyati barcha jihatdan qulay muhit yaratishdir, unda buyuklik va zamonaviy arxitektura uslubi hayratlanarli darajada birlashtirildi. NRG Yunusobod - oqilona, ​​qisqacha, qisqacha. Kichik -Amalte Uy Qulay t…
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Turar-joy choragi
Turar-joy choragi
Turar-joy choragi
Turar-joy choragi
Turar-joy choragi
Turar-joy choragi "NUR"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$75,698
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 16
Жилой квартал NUR- это 30 зданий высотой 9 и 16 этажей с обширной прилегающей инфраструктурой в центре столицы. Рядом с ЖК станции метро "Минор", "Хамида Алимжана" и "Абдулла Кадыри". В 5 минутах ходьбы Алайский рынок и Эко парк. В квартале добрососедства тщательно продумана внутренняя…
Quruvchi
Namuna Development
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Kvartira binosi ЖК СOMFORT HOUSE BM
Kvartira binosi ЖК СOMFORT HOUSE BM
Kvartira binosi ЖК СOMFORT HOUSE BM
Kvartira binosi ЖК СOMFORT HOUSE BM
Kvartira binosi ЖК СOMFORT HOUSE BM
Kvartira binosi ЖК СOMFORT HOUSE BM
Kvartira binosi ЖК СOMFORT HOUSE BM
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
ООО «СOMFORT HOUSE ВМ» является одним из ведущих предприятий в сфере строительства много этажных жилых домов современными технологиями. На сегодняшний день, завершается строительство жилого комплекса OOO «СOMFORT HOUSE BM» расположенного по адресу город Ташкент, Юнусабадский район, 11-кварта…
Quruvchi
СOMFORT HOUSE ВМ
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Turar-joy majmuasi Mingchinor
Turar-joy majmuasi Mingchinor
Turar-joy majmuasi Mingchinor
Turar-joy majmuasi Mingchinor
Turar-joy majmuasi Mingchinor
Turar-joy majmuasi Mingchinor
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$1,181
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 9
Dasturchi "Millenium House" 2017-yildan buyon o‘z faoliyatini amalga oshirib kelmoqda va yangi binolari o‘zining fasadini ham, farovon yashashini ham quvontiradigan ishonchli kompaniya sifatida o‘zini namoyon qildi. "MING CHINOR" turar-joy majmuasi - bu sizning qulayligingiz va xavfsizliging…
Quruvchi
Millennium House
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Turar-joy majmuasi Trinity
Turar-joy majmuasi Trinity
Turar-joy majmuasi Trinity
Turar-joy majmuasi Trinity
Turar-joy majmuasi Trinity
Turar-joy majmuasi Trinity
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 16
LCD "Uch Birlik" Dasturlar: Monolite Dollite: Monolit, Gaslar qurishi LCD: 1 chora 2026 yil Yillar O'yin maydonchasi: Ochiq va yopiq Axborot: "Manzara" komplekslari va boshqalar: "Manzara" komplekslari: 8 ta xonadonlar soni: 450 ta kvartiralarning umumiy soni: 450 Kvartira Kirish ob'ekt…
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Turar-joy majmuasi Minor Towers
Turar-joy majmuasi Minor Towers
Turar-joy majmuasi Minor Towers
Turar-joy majmuasi Minor Towers
Turar-joy majmuasi Minor Towers
Turar-joy majmuasi Minor Towers
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
Kichik minoralar – BU TOSHKENT SHAHRI MARKAZIY TUMANDAGI IDEAL KO'CHMAS MULK BILAN BILAN SOG'lom turmush tarzining timsoli. EKOMAPLEKS KELAJAK REZIDENTLARIGA ZAMONAVIY TALABLAR VA STANDARTLARGA JAVOB BERGAN turar-joy va tijorat uylarini taklif qiladi. Har bir shahar aholisi markazda ishla…
Quruvchi
Binar group
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Kvartira binosi
Kvartira binosi
Kvartira binosi
Kvartira binosi
Kvartira binosi "Сабзавот"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$19,704
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 5
Maydoni 29–66 m²
53 ko'chmas mulk ob'ektlari 53
Жилой комплекс «Сабзавод» — миниатюрный жилой дом, клубный дом в современной стилистике, 5 этажный дом с фасадным кирпичом, каждая планировка продумана до малых деталей, удобные планировки в доме, что позволит грамотно распределить мебель и технику. Внутренняя инфраструктура будем совмеща…
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 1 xona
28.8 – 44.1
19,357 – 29,640
Apartment 2 xonalar
48.5 – 65.6
28,522 – 44,090
Quruvchi
Сабзавот
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Turar-joy majmuasi ЖК Ocean
Turar-joy majmuasi ЖК Ocean
Turar-joy majmuasi ЖК Ocean
Turar-joy majmuasi ЖК Ocean
Turar-joy majmuasi ЖК Ocean
Turar-joy majmuasi ЖК Ocean
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$885
- Manzil:  16 massiv ro'parasida  Yunusobod tumani Toshkent tumani (Toshkent viloyati) hududida joylashgan - Birinchi qavat va qo'shimcha 16 turar-joy qavati, 8 blok, 8 kirish - Birinchi qavat turar joy emas  - 17-qavat - Uyingizda xavfsiz ochiq ekologik maydon: ochiq teras - Bitta kiris…
Quruvchi
Xon Saroy
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Turar-joy majmuasi ЖК NRG Yunusabad
Turar-joy majmuasi ЖК NRG Yunusabad
Turar-joy majmuasi ЖК NRG Yunusabad
Turar-joy majmuasi ЖК NRG Yunusabad
Turar-joy majmuasi ЖК NRG Yunusabad
Turar-joy majmuasi ЖК NRG Yunusabad
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$1,162
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 7
🏡NRG Yunusobod — sifat qulaylik bilan mos keladigan joy. 🏢NRG Yunusobod - bu biznes toifadagi turar-joy majmuasi bo'lib, unda barcha makonlar sizning qulayligingiz va mamnunligingiz uchun yaratilgan. -Binoning estetik tashqi jabhasi - Nafis zallar - Keng yashil hududlar - Hovuz -Chayxona -…
Quruvchi
NRG
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Turar-joy majmuasi Новостройки 44м2; 77м2; 86м2; 126 м2.
Turar-joy majmuasi Новостройки 44м2; 77м2; 86м2; 126 м2.
Turar-joy majmuasi Новостройки 44м2; 77м2; 86м2; 126 м2.
Turar-joy majmuasi Новостройки 44м2; 77м2; 86м2; 126 м2.
Turar-joy majmuasi Новостройки 44м2; 77м2; 86м2; 126 м2.
Turar-joy majmuasi Новостройки 44м2; 77м2; 86м2; 126 м2.
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$700
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 11
Maydoni 105–232 m²
1 ko'chmas mulk ob'ekti 1
Продаются Новостройки 44м2; 77м2; 86м2; 126 м2  на Юнусабаде 17-квартал 700 у.е. за м2 Новостройка на Розе ветров, в данном месте по многолетним наблюдениям. - Продуманная парковка: 1- наземная; 2-двухуровневая подземная - 2 лифта (грузовой; пассажирский) - Просторные подъезды: 4…
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 2 xonalar
105.0
145,000
Idora
232.0
500,000
Agentlik
Agent Nedvijimosti
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "Eco Dream"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$19,567
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 10
ECO DREAM – это современный жилой комплекс, представляющий собой монолитную конструкцию с перекрытиями – из плит и газоблока, и отличающийся максимально благоприятной экологической средой, благодаря своему удачному расположению. • Высота потолков квартир: 3.20 м. • Этажность домов: 10.…
Quruvchi
Eco Dream
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК "Bodomzor "
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$1,131
“Bodomzor” - это элитный жилой комплекс, подходящий для тех, кто предпочитает совершенство во всем. В Юнусабадском районе построено 7 современных домов площадью 31 000 м². Дома состоят из 16 этажей, на верхних этажах каждого из которых организована зеленая зона для отдыха на открытых терраса…
Quruvchi
Dream House
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Turar-joy majmuasi NRG Hayot
Turar-joy majmuasi NRG Hayot
Turar-joy majmuasi NRG Hayot
Turar-joy majmuasi NRG Hayot
Turar-joy majmuasi NRG Hayot
Turar-joy majmuasi NRG Hayot
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$1,633
Qavatlar soni 5
NRG Hayot — Toshkent markazidagi klub uyi. Yunusobod tumanidagi turar joy majmuasi teleminoraning yonida qulay joylashganligi poytaxtning istalgan muhim nuqtalariga 10-15 daqiqada yetib olish imkonini beradi. Majmua 6 qavatli, 3 ta yo‘lak va 64 ta xonadonni o‘z ichiga olgan bo‘lib, klub u…
Quruvchi
NRG
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Turar-joy majmuasi ASSALOM BOG`LAR
Turar-joy majmuasi ASSALOM BOG`LAR
Turar-joy majmuasi ASSALOM BOG`LAR
Turar-joy majmuasi ASSALOM BOG`LAR
Turar-joy majmuasi ASSALOM BOG`LAR
Turar-joy majmuasi ASSALOM BOG`LAR
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 16
Наша цель — создать комфортную эко-среду, где наши жители смогут наслаждаться жизнью, восстанавливая свои силы после насыщенных трудовых дней. Мы применяем современные технологии энергосбережения, звукоизоляции, очистки воды, системы автополива, собственные стандарты озеленения и благоуст…
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xaritada