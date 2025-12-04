  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Юнусабадский район
  4. Yangi uylar

Yangi uylarni sotuvi in Yunusabad district, Oʻzbekiston

kvartiralar
33
Yangi binolarni qidirish
Yashirish
Yangi binolarni qidirish
Kengaytirilgan qidiruv Kompakt qidiruv
Qidiruv parametrlari
Saralash
Xaritada
Kottej qishlog'i MJ House
Kottej qishlog'i MJ House
Kottej qishlog'i MJ House
Kottej qishlog'i MJ House
Kottej qishlog'i MJ House
Hammasini ko'rsatish Kottej qishlog'i MJ House
Kottej qishlog'i MJ House
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$140,800
Topshirish muddati 2023
MJ House bu  yopiq yozgi shaharcha jumladan, 32 ta premium kottejlar  segment  2,2 akr maydonga ega va  3,8 akr Qavatlar soni: 2 daraja  Qurilish materiali turi: G'isht, Plitalar Etkazib berish: 2023 yil 4-chorak Hozirgi bosqichda 16 ta kottej qurildi   Bizning kottejning qurilish kon…
Quruvchi
MG House
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
MG House
Aloqa tillari
Русский
Kottej qishlog'i Chinabad residence
Kottej qishlog'i Chinabad residence
Kottej qishlog'i Chinabad residence
Kottej qishlog'i Chinabad residence
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$250,000
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 3
Chinobod qarorgohi
Quruvchi
"LUXURY RESIDENCE"
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
"LUXURY RESIDENCE"
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Xaritada