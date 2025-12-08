  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Turar-joy majmuasi "Чинабад"

Turar-joy majmuasi "Чинабад"

Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$84,000
;
4
ID: 32925
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Юнусабадский район
  • Metro
    Shahriston (~ 900 m)

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Komfort-klass
  • Yangi binoning tuzilishi turi
    Yangi binoning tuzilishi turi
    Monolit-g’isht
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    11

Ichki tafsilotlar

Xavfsizlik tizimining xususiyatlari:

  • 24/7 Video Kuzatuv tizimi

Ta'mirlash xususiyatlari:

  • Черновая отделка

Tashqi elementlar

Avtoturargoh xususiyatlari:

  • Shaxsiy Parkovka

Tashqi xususiyatlari:

  • Xavfsiz yopiq hovli
  • Lift

Kompleks haqida

Срочно!!!
Продаётся 4-комнатная квартира на 9-м этаже 11-этажного дома в жилом комплексе комфорт-класса "Чинабад".
Адрес: Юнусабадский район, ул. Чинабад.
Ориентир - банкетный зал "Venezia".
Застройщик - компания "Euro House". 

Общая площадь - 104 м².
Состояние - коробка (сделаны межкомнатные перегородки).

Удобное месторасположение, рядом - кафе, рестораны магазины, аптеки, салоны, школа, детский сад, поликлиника, хорошая транспортная развязка, станция метро "Шахристан"...

Подробности по телефону... Звоните..!

Kompleksdagi kvartiralar
Kvartiralar
Maydoni, m²
Narxi m², USD
Kvartira narxi, USD
Kvartiralar 4 xonalar
Maydoni, m² 104.0
Narxi m², USD 808
Kvartira narxi, USD 84,000

Joylashuvi xaritada

Toshkent, Oʻzbekiston
ta'lim
sog'liqni saqlash
Продуктовые магазины
moliyaviy
dam olish

Ipoteka kalkulyatori

Foiz stavkasi, %
Kredit muddati, yillar
Uy-joy narxi
Dastlabki to'lov, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
E'tibor bering! Siz uy-joy qiymati parametrini o'zgartirdingiz {{ differentPrice }}%. Bu joriy mulk uchun oylik to'lovlarni hisoblashning dolzarbligiga ta'sir qiladi. Orqaga qaytaring
Foiz stavkasi
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Foiz stavkasi
Kredit miqdori
{{ mortgageAmount }} USD
Kredit miqdori
Muddati
{{ loanPeriodValue | pluralize("yil", "yillar") }}
Muddati
Oylik to'lov
{{ paymentPerMonth }} USD
Oylik to'lov
