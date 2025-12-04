  1. Realting.uz
in Uchtepa Tumani, Oʻzbekiston yangi binolardan (TJM) kvartiralar

Toshkent
243
Buxoro viloyati
16
Samarqand viloyati
20
Qashqadaryo viloyati
2
Turar-joy choragi Ko’kcha-Oqtepa
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$817
Topshirish muddati 2024
«ko’;’;kcha-oqtepa» turar-joy majmuasi xaridorlarga nafaqat yashash uchun kvartiralar, balki o’;z biznesini yuritish uchun 1 va 2-qavatlarni ham taklif etadi. Biznes va tijorat sohalarida rivojlangan infratuzilmaga ega 12 blokdan iborat va 1000+ xonadonga mo‘ljallangan majmuamiz biznesingiz …
Quruvchi
ART HOUSE
Turar-joy choragi ЖК Uchtepa Resident
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$952
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 9
Uchtepa rezidenti 9 qavatli bino 580 xonadon 1,5 gektar 13 blokli uylar Bolalar maydonchasi Uni sotib olmoqchi bo'lgan har bir kishi uchun 200 ga yaqin er osti avtoturargohi  Narxlar 10 400 000 so'mdan boshlanadi  Qo'ng'iroqlaringizni kutamiz  Bizning noyob uylarimiz sizning far…
Quruvchi
Median Development
Kvartira binosi ЖК «Prime Residence»
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Жилой комплекс Prime Residence   Клубный дом, состоящий из 9ти этажей на первой линии «Prime residence» - это гармония мегаполиса и природы. Вы насладитесь собственным комфортным ритмом жизни, высоким уровнем приватности и окружением единомышленников.   Инфраструктура Удобная …
Quruvchi
Prime Towers
