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_shopping_center_one Jomiy Mall ТЦ

Toshkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
;
3
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Manzil Manzil
Parametrlar Parametrlar
Tavsif Tavsif
Media Media
ID: 25280
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

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  • Mamlakat
    O‘zbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Алмазарский район

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Yangi binoning tuzilishi turi
    Yangi binoning tuzilishi turi
    Monolit-g’isht
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    4

Ichki tafsilotlar

Xavfsizlik tizimining xususiyatlari:

  • 24/7 Video Kuzatuv tizimi

Qo'shimcha

  • Управляющая компания
  • Дом сдан

Kompleks haqida

О проекте
Компания The Pirzada Group представляет Вашему вниманию концептуальный проект строительно-торгового центра - Jomiy Mall.
Здесь Вы сможете найти всё необходимое для строительных работ любой сложности.
Нашей первостепенной задачей является объединение всех крупных компаний, дистрибьюторов, представителей в области строительных материалов и обеспечение доступности для профессионалов и частных лиц.
Характеристики и технологии
В комплексе Jomiy Mall также предусмотрены:
➤ Зарядная станция для автомобилей
➤ Черновая отделка помещений
➤ Управление расходами через приложение
➤ Эксплуатация по высоким стандартам качества
➤ Горизонтальная разводка водоснабжения
➤ Высокий класс энергоэффективности
Особенности комплекса:
Мы поддерживаем необходимые технические и управленческие процессы с высоко-квалифицированным и опытным персоналом, который работает на основе рациональных методов управления, надежного надзора и соблюдения самых высоких стандартов профессионализма и подотчетности.
JOMIY MALL предлагает удобство и практичность, создание всех условий для комфортного пребывания работников и гостей комплекса
1. Функциональность. Максимальную функциональность помещений обеспечивают 2 эскалатора, 2 пассажирских, 2 панорамных и 1 грузовой лифты.
2. Удобство и комфорт. Комфортный подъезд для автомобилистов, удобное расположение входов для посетителей и отдельное зонирование места разгрузки товаров.
3. Арендуемая площадь. На арендуемой площади вы сможете организовать пространство по собственному желанию и установить необходимое оборудование.
4.Зона разгрузки и погрузки. Для посетителей JOMIY MALL есть возможность использования зоны разгрузки-погрузки и грузового лифта, что делает работу удобной и комфортной

Joylashuvi xaritada

Toshkent, O‘zbekiston

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_shopping_center_one Jomiy Mall ТЦ
Toshkent, O‘zbekiston
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