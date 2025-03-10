_shopping_center_one Jomiy Mall ТЦ

О проекте

Компания The Pirzada Group представляет Вашему вниманию концептуальный проект строительно-торгового центра - Jomiy Mall.

Здесь Вы сможете найти всё необходимое для строительных работ любой сложности.

Нашей первостепенной задачей является объединение всех крупных компаний, дистрибьюторов, представителей в области строительных материалов и обеспечение доступности для профессионалов и частных лиц.

Характеристики и технологии

В комплексе Jomiy Mall также предусмотрены:

➤ Зарядная станция для автомобилей

➤ Черновая отделка помещений

➤ Управление расходами через приложение

➤ Эксплуатация по высоким стандартам качества

➤ Горизонтальная разводка водоснабжения

➤ Высокий класс энергоэффективности

Особенности комплекса:

Мы поддерживаем необходимые технические и управленческие процессы с высоко-квалифицированным и опытным персоналом, который работает на основе рациональных методов управления, надежного надзора и соблюдения самых высоких стандартов профессионализма и подотчетности.

JOMIY MALL предлагает удобство и практичность, создание всех условий для комфортного пребывания работников и гостей комплекса

1. Функциональность. Максимальную функциональность помещений обеспечивают 2 эскалатора, 2 пассажирских, 2 панорамных и 1 грузовой лифты.

2. Удобство и комфорт. Комфортный подъезд для автомобилистов, удобное расположение входов для посетителей и отдельное зонирование места разгрузки товаров.

3. Арендуемая площадь. На арендуемой площади вы сможете организовать пространство по собственному желанию и установить необходимое оборудование.

4.Зона разгрузки и погрузки. Для посетителей JOMIY MALL есть возможность использования зоны разгрузки-погрузки и грузового лифта, что делает работу удобной и комфортной