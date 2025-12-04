  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Olmazor Tumani
  4. Yangi binolarda kvartiralar

in Olmazor Tumani, Oʻzbekiston yangi binolardan (TJM) kvartiralar

uyda
1
Yangi binolarni qidirish
Yashirish
Yangi binolarni qidirish
Kengaytirilgan qidiruv Kompakt qidiruv
Qidiruv parametrlari
Saralash
Xaritada
Turar-joy majmuasi Riverside Residence
Turar-joy majmuasi Riverside Residence
Turar-joy majmuasi Riverside Residence
Turar-joy majmuasi Riverside Residence
Turar-joy majmuasi Riverside Residence
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$805
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 12
Riverside qarorgohi Foydali zamonaviy makonga xush kelibsiz! Riverside Residence ⠀ Bizning noyob turar-joy majmualarimiz hayotingiz uchun eng zo'r joy. Konfor va zamonaviy texnologiyalar uyg'unligi bizni ideal tanlovga aylantiradi! ⠀ Komplekslarimiz shaharning go'zal burchaklarida joy…
Quruvchi
Median Development
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Median Development
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi Silver Tower
Turar-joy majmuasi Silver Tower
Turar-joy majmuasi Silver Tower
Turar-joy majmuasi Silver Tower
Turar-joy majmuasi Silver Tower
Turar-joy majmuasi Silver Tower
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$555
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 9
Realting uz Toshkent shahridagi yangi bino – Silver Tower Silver Tower - bu noodatiy va yorqin bino fasadiga ega zamonaviy turar-joy majmuasi. G'ayrioddiy dizayn yechimi tufayli kompleksga o'ziga xos ko'rinish beradigan yorqin sariq qo'shimchalarga urg'u beriladi. J.K. konfor klassi 1000…
Quruvchi
BETTER BEST Development
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
BETTER BEST Development
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi JOMIY
Turar-joy majmuasi JOMIY
Turar-joy majmuasi JOMIY
Turar-joy majmuasi JOMIY
Turar-joy majmuasi JOMIY
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi JOMIY
Turar-joy majmuasi JOMIY
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$53,100
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 12
Maydoni 72–128 m²
6 ko'chmas mulk ob'ektlari 6
Жилой Комплекс JOMIY создаёт идеальное пространство для жизни, где каждый житель может насладить красотой и гармонией. Использование передовых строительных технологий гарантирует высокое качество и надёжность. Уникальное сочетание современного дизайна и традиционной архитекуры. Лаконичность …
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 1 xona
71.8 – 71.9
82,570 – 82,685
Apartment 2 xonalar
98.0 – 106.0
102,900 – 111,300
Apartment 3 xonalar
127.9
127,850
Agentlik
RED
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
RED
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy choragi Chashma residence
Turar-joy choragi Chashma residence
Turar-joy choragi Chashma residence
Turar-joy choragi Chashma residence
Turar-joy choragi Chashma residence
Hammasini ko'rsatish Turar-joy choragi Chashma residence
Turar-joy choragi Chashma residence
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$689
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 9
Chashma residence — это уникальный и своеобразный проект, расположенный на 4000 м², который предназначен для комфортного проживания и времяпровождения, без наличия коммерческих этажей.  Дом с двух сторон окружен рекой, что гарантирует красивый вид из окна или балкона. А закрытая площадка …
Quruvchi
ООО "БАХРАМОВ Би ИНВЕСТ"
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
ООО "БАХРАМОВ Би ИНВЕСТ"
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy choragi ЖК «Assalom Jomiy»
Turar-joy choragi ЖК «Assalom Jomiy»
Turar-joy choragi ЖК «Assalom Jomiy»
Turar-joy choragi ЖК «Assalom Jomiy»
Turar-joy choragi ЖК «Assalom Jomiy»
Turar-joy choragi ЖК «Assalom Jomiy»
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$31,481
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 15
Maydoni 52–274 m²
20 ko'chmas mulk ob'ektlari 20
Эко-квартал Assalom Jomiy – проект от компании Golden House, задуманный и спроектированный по мировым экологическим стандартам. Наша цель – создать комфортную эко-среду, где наши жители смогут наслаждаться жизнью, восстанавливая свои силы после насыщенных трудовых дней, в гармонии с собой…
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 1 xona
51.8 – 76.7
73,351 – 123,347
Apartment 2 xonalar
79.8
111,004
Kvartira
165.0 – 273.6
342,944 – 487,221
Quruvchi
Golden House
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Golden House
Aloqa tillari
English, Русский
Turar-joy majmuasi ЖК Soy Boyi
Turar-joy majmuasi ЖК Soy Boyi
Turar-joy majmuasi ЖК Soy Boyi
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 15
SOY BO'YI. Жизнь на берегу реки. Это идеальное место для семей, которые ценят уют и комфорт.
Quruvchi
Murad Buildings
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Murad Buildings
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Français, Italiano
Turar-joy majmuasi BI Jomiy
Turar-joy majmuasi BI Jomiy
Turar-joy majmuasi BI Jomiy
Turar-joy majmuasi BI Jomiy
Turar-joy majmuasi BI Jomiy
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi BI Jomiy
Turar-joy majmuasi BI Jomiy
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 12
NRG JOMIY — современный бизнес-класс, вдохновлённый именем поэта Абдурахмана Джами Новый жилой комплекс от компании NRG расположен в Алмазарском районе, рядом с базаром Джами — локацией с насыщенной инфраструктурой, удобными транспортными связями и стабильным спросом. Проект создавался ка…
Agentlik
Goodland Property
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Goodland Property
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira binosi NRG Jomiy
Kvartira binosi NRG Jomiy
Kvartira binosi NRG Jomiy
Kvartira binosi NRG Jomiy
Kvartira binosi NRG Jomiy
Hammasini ko'rsatish Kvartira binosi NRG Jomiy
Kvartira binosi NRG Jomiy
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$1,061
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 12
Yangi NRG Jomiy turar joy majmuasi biznes toifaga mansub bo‘lib, mashhur o‘rta Osiyo shoiri Abdurahmon Jomiy nomi bilan atalgan. Majmua Olmazor tumanida, Jomiy bozori yonida joylashgan. NRG Jomiy majmuasining asosiy afzalliklaridan biri —  bu xavfsiz hamda qulay hovli maydonidir. Uy joyni…
Quruvchi
NRG
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
NRG
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi ЖК Nurafshon Saroy
Turar-joy majmuasi ЖК Nurafshon Saroy
Turar-joy majmuasi ЖК Nurafshon Saroy
Turar-joy majmuasi ЖК Nurafshon Saroy
Turar-joy majmuasi ЖК Nurafshon Saroy
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi ЖК Nurafshon Saroy
Turar-joy majmuasi ЖК Nurafshon Saroy
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Новостройка в городе Ташкенте «Nurafshon Saroy» — это новый жилой комплекс в Алмазарском районе, предлагающий своим жильцам все удобства городской жизни и уникальную архитектуру. 189 уютных и комфортабельных квартир расположились в 10-этажных домах и окружены развитой инфраструктурой. Первый…
Quruvchi
NURAFSHON STROY
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
NURAFSHON STROY
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi ASSALOM JOMIY
Turar-joy majmuasi ASSALOM JOMIY
Turar-joy majmuasi ASSALOM JOMIY
Turar-joy majmuasi ASSALOM JOMIY
Turar-joy majmuasi ASSALOM JOMIY
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi ASSALOM JOMIY
Turar-joy majmuasi ASSALOM JOMIY
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 15
ЭКО-КВАРТАЛ Assalom Jomiy — проект от компании Golden House, задуманный и спроектированный по мировым экологическим стандартам. Ассалом Жомий-комфорт класс Олмазарский район В продаже 1 дом, 9 подъездом, 12.13 и 15 этажей -Сдаётся с ремонтом -Монолит,заполнение газоблок. -Общий наземны…
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК "Карасарай"
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 7
“Qorasaroy” turar-joy majmuasining tavsifi 1.“QARASAROY” turar-joy majmuasining nomi 2. “YAGIN SHARG TOSHKENT” MChJ quruvchi 3.Tuman-ALMZAR 4. Sinf LCD-Komfort 5. Qurilish texnologiyasi  Rama-transom, pol ichki shiftlari - Plitalar 6. Devor materiali - G'isht 7. 1 m2 uchun narx   7+ terrasa …
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi RIVERSIDE PALACE
Turar-joy majmuasi RIVERSIDE PALACE
Turar-joy majmuasi RIVERSIDE PALACE
Turar-joy majmuasi RIVERSIDE PALACE
Turar-joy majmuasi RIVERSIDE PALACE
Turar-joy majmuasi RIVERSIDE PALACE
Turar-joy majmuasi RIVERSIDE PALACE
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$600
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 13
"RIVERSIDE PALACE  – mijozlar talabiga zamonaviy javob! Kompaniyamiz tomonidan bunyod etilayotgan ushbu loyiha nafaqat mukammalligi, balki qulay joylashuvi bilan ham afzaldir. "RIVERSIDE PALACE" ishonch va sifat uchun harakatda. 🕒 Foizsiz muddatli to'lov 30 oyga;  📃 Barcha hujjat…
Quruvchi
Neo Construction Premium
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Neo Construction Premium
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК "NRG Jomiy"
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 12
R> Turar joy majmuasi diqqat bilan va NBSP; kvartiralar va NBSP; va qulayliklar. Hovlidagi turli xil jamoat joylari nbsp; Sovuq va NBSP; har biri uchun. > haqiqatdagi orzu va mdash; Xarid qilish va NBSP; qulay va qulay   NRG Jommi;   alyuminiy plitkalar, klinker plitkalar va nbsp; va ulard…
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$190,000
🔥 Kembrijning yashash joyida joylashgan noyob ikki-sobavel uyingiz - bu ideal hayot uchun imkoniyatdir! 🔥 🌟 Joylashuv: Nufuzli Olmazor tumani, Kembrijning turar-joy majmuasi - qulaylik va qulaylik yuqori darajada xavfsizlik va infratuzilma bilan birlashtirilgan joy! 🏡 Square: 82.7 M² - K…
Agentlik
Central Fly Homes
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Central Fly Homes
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Hammasini ko'rsatish Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК "Farabi Residence"
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
ЖК Farabi Residence расположенный в алмазарском районе. на территории комплекса расположена парковочная зона, детская площадка, развитая инфраструктура с тц, спортзалом, кафе, просторные квартиры, уютный двор и все, что нужно для комфортной спокойной жизни
Quruvchi
ООО " CRYSTAL GOLD"
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
ООО " CRYSTAL GOLD"
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК "Олимпия "
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Yangi turar-joy majmuasi " LCD "Olympia" U zamonaviy arxitektura va tashqi jabhaga ijodiy yondashuv bilan ajralib turadi. Binolar uchun samarali texnologiya tanlandi va katta miqdorda ekologik toza qurilish materiallaridan foydalanildi. Turar-joy binolari qo'pol pardozlash bilan egalariga ij…
Quruvchi
Оlimpiya Story
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Оlimpiya Story
Aloqa tillari
Русский
Xaritada