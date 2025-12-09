  1. Realting.uz
Turar-joy majmuasi BI Jomiy

Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
;
13 1
ID: 32984
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Olmazor Tumani

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Biznes-klass
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2025
  • Tugatish variantlari
    Tugatish variantlari
    Tayyor remontli
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    12

Ichki tafsilotlar

Isitish:

  • Shaxsiy isitish tizim

Xavfsizlik tizimining xususiyatlari:

  • 24/7 Video Kuzatuv tizimi

Ta'mirlash xususiyatlari:

  • Черновая отделка

Tashqi elementlar

Avtoturargoh xususiyatlari:

  • Shaxsiy Parkovka

Tashqi xususiyatlari:

  • Sport zali
  • Xavfsiz yopiq hovli
  • Lift

Qo'shimcha

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Yashash uchun ruxsatnoma berish
  • Fuqarolikni berish
  • Masofaviy tranzaksiya

Kompleks haqida

NRG JOMIY — современный бизнес-класс, вдохновлённый именем поэта Абдурахмана Джами

Новый жилой комплекс от компании NRG расположен в Алмазарском районе, рядом с базаром Джами — локацией с насыщенной инфраструктурой, удобными транспортными связями и стабильным спросом. Проект создавался как пространство, где комфорт городской жизни сочетается с атмосферой уюта, безопасности и современного стиля.

Дворовое пространство — территория спокойствия и безопасности

Главная особенность NRG JOMIY — полностью безопасный, закрытый от машин и внешнего потока двор. Именно такое пространство становится ключевым фактором при выборе жилья для семей и тех, кто ценит приватность и комфорт.

Во дворе предусмотрено всё, чтобы жители чувствовали себя спокойно и могли проводить время качественно:

  • авторский дизайнерский холл с премиальной отделкой

  • тихие зоны отдыха, спрятанные от городской суеты

  • современная детская игровая площадка

  • workout-зона для тренировок на свежем воздухе

  • оборудованная BBQ-зона

  • пешеходные маршруты и дорожки для прогулок с колясками

  • соседский центр — пространство для встреч, общения и мини-мероприятий

Инфраструктура вокруг

NRG JOMIY расположился в районе с развитой городской экосистемой: школы, сады, торговые точки, рынки, остановки транспорта — всё находится в непосредственной близости. Это место, где можно жить без лишних перемещений и потерь времени.

Архитектура и качество

Комплекс выполнен в современном архитектурном стиле с акцентом на функциональность и эстетику. NRG — девелопер, который делает ставку на качество материалов, планировочные решения и продуманность всех инженерных систем.

NRG JOMIY — это жилой комплекс, созданный для тех, кто хочет жить в спокойном, удобном и красивом пространстве, где двор — не просто территория, а продолжение дома.

 

В моей базе более 100 объектов по всему Ташкенту и работая со мной вы получите:

1. Полная разгрузка головы
Я беру на себя весь процесс: поиск, анализ, юрка, переговоры. Вы просто выбираете лучшее.

2. Экономия денег и времени
Я нахожу выгодные варианты для вас и защищаешь бюджет от переплат. Все на цифрах и аналитике.

3. Доступ к скрытому рынку
Покажу вам закрытые объекты, реальные цены и подводные камни - вы получаете всю картину.

4. Честность без маркетинга
Ваша безопастность - мой приоритет. Я не продаю вам конкретный объет, моя задача - подобрать лучший

5. Сделка “под ключ”
Полностью проведу вас от начала сделки, до получения ключей, без вашей головной боли и нервов

Ваш Специалист - Артемий Мартыненко

Joylashuvi xaritada

Toshkent, Oʻzbekiston
ta'lim
sog'liqni saqlash
Продуктовые магазины
Oziq-ovqat va ichimliklar
transport
moliyaviy
dam olish

Videoni ko'rib chiqish turar-joy majmuasi BI Jomiy

Ipoteka kalkulyatori

Foiz stavkasi, %
Kredit muddati, yillar
Uy-joy narxi
Dastlabki to'lov, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
E'tibor bering! Siz uy-joy qiymati parametrini o'zgartirdingiz {{ differentPrice }}%. Bu joriy mulk uchun oylik to'lovlarni hisoblashning dolzarbligiga ta'sir qiladi. Orqaga qaytaring
Foiz stavkasi
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Foiz stavkasi
Kredit miqdori
{{ mortgageAmount }} USD
Kredit miqdori
Muddati
{{ loanPeriodValue | pluralize("yil", "yillar") }}
Muddati
Oylik to'lov
{{ paymentPerMonth }} USD
Oylik to'lov
Sizni qiziqtirgan barcha savollarni bering
Orqaga Arizani qoldiring
