Yangi uylarni sotuvi in Olmazor Tumani, Oʻzbekiston

kvartiralar
16
Kottej qishlog'i Hovli Beltepa
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$175,000
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 3
Hovli Beltepa kottejlar jamoasi Biz mijozlarimizga HOVLI BELTEPA turar-joy majmuasining faol qurilishini ham fotosuratlarda, ham videoda kuzatishni taklif qilamiz... Biz mijozlarimizga HOVLI BELTEPA turar-joy majmuasining faol qurilishini ham fotosuratlarda, ham videoda kuzatishni taklif …
Quruvchi
"LUXURY RESIDENCE"
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
