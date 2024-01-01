  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. ЖК Yangi Hayot

ЖК Yangi Hayot

Andijan, O‘zbekiston
dan
8,00M soʻm
;
3
Arizani qoldiring
Kontaktlarni ko'rsatish
Tavsif Tavsif
Parametrlar Parametrlar
kvartiralar kvartiralar
Manzil Manzil
Media Media
Yangiliklar Yangiliklar

Kompleks haqida

ЖК Yangi Hayot

О жилом комплексе 

Жилой комплекс Yangi Hayot - это центр Андижана и идеальная локация для приобретения жилья. 
Reverem House, компания с ценностями, намерена внедрить отличные инновации, чтобы порадовать своих потенциальных клиентов. Квартиры с декорирован панорамным окнам и выделяется с уникальным фасадом от других.
Площадь нового рынка в городе Андижане, большая площадь на первом этаже нового жилого комплекса, расположенного напротив торгового комплекса, - это то же самое для вашего бизнеса.

Инфраструктура

Здесь есть всё для комфортного и безопасного проживания. Кофейни, рестораны, супермаркеты, аптеки находятся в шаговой доступности. Около ЖК предусмотрено строительство частной клиники, детского сада и школы.

Локация 
Адрес: город Андижан, район Янгибазар, ТРЦ Холис

Yangi bino joylashgan joy
Andijan, O‘zbekiston

Ipoteka kalkulyatori

Foiz stavkasi, %
Kredit muddati, yillar
Uy-joy narxi
Dastlabki to'lov, %
{{ initialPaymentCurrency }} UZS
E'tibor bering! Siz uy-joy qiymati parametrini o'zgartirdingiz {{ differentPrice }}%. Bu joriy mulk uchun oylik to'lovlarni hisoblashning dolzarbligiga ta'sir qiladi. Orqaga qaytaring
Foiz stavkasi
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Foiz stavkasi
Kredit miqdori
{{ mortgageAmount }} UZS
Kredit miqdori
Muddati
{{ loanPeriodValue | pluralize("yil", "yillar") }}
Muddati
Oylik to'lov
{{ paymentPerMonth }} UZS
Oylik to'lov
Shunga o'xshash komplekslar
Turar-joy choragi Новостройка с гибридной рассрочкой
Toshkent, O‘zbekiston
dan
288,75M soʻm
Kvartira binosi ЖК “VOSTOCHNIY ELEMENT”
Qorasuv, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Turar-joy majmuasi NRG "U-TOWER"
Toshkent, O‘zbekiston
dan
1,30B soʻm
Turar-joy choragi YANGI BAXT
Toshkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Turar-joy majmuasi Parvoz
Qibray district, O‘zbekiston
dan
7,40M soʻm
Siz ko'rib chiqasiz
ЖК Yangi Hayot
Andijan, O‘zbekiston
dan
8,00M soʻm
Sizni qiziqtirgan barcha savollarni bering
Arizangizni qoldiring
Rahmat! Sizning arizangiz qabul qilindi
Men sizning reklamangizdagi mulkka qiziqaman. Ob'ekt haqida ko'proq ma'lumot olishni xohlayman. Chet elliklar uchun qanday sotib olish shartlari mavjud? Men kvartiraga/uyga tashrif buyurishni xohlayman. Menga umumiy narx (soliq, agentlik toʻlovi va h.k.lar bilan) haqida maʼlumot berishni xohlayman. Kredit/ipoteka sotib olish mumkinmi?
Orqaga Arizani qoldiring Qo'ng'iroq qiling
Boshqa komplekslar
Turar-joy majmuasi ЖК «Brooklyn»
Turar-joy majmuasi ЖК «Brooklyn»
Mirzo Ulugbek district, O‘zbekiston
dan
11,30M soʻm
Tugatish variantlari Tugallandi
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 9
«brooklyn» turar-joy majmuasi Mirzo Ulugʻbek tumanida, Sayram koʻchasida, «The British School» yaqinida joylashgan. Lcd «Brooklyn» — - bu yuqori hayot sifati! O'n olti qavatli ko'p qavatli binolarda sevgi uchun kvartiralar mavjud. Shinam studiyadan tortib, keng premium kvartiralargacha. Qulay joylashuv markazga tezda yetib borish imkonini beradi. Rivojlangan infratuzilma tufayli «Brooklyn» turar-joy majmuasidan kvartira sotib olayotganda, farovon hayot uchun zarur bo'lgan hamma narsa qo'lda bo'ladi. Sotish uchun kvartiralar soni va maydoni: 50,59 dan 92,88 kv.m gacha bo'lgan 108 ta kvartira. “brooklyn” turar-joy majmuasiga kirishlar Rossiya va Qozog'istonda ishlab chiqarilgan yuqori sifatli va bardoshli materiallardan foydalangan holda bezatilgan. Shuningdek, kirish joylarida elektr energiyasi bilan bog'liq kutilmagan vaziyatlardan qat'i nazar, sizni kerakli qavatga olib boradigan zamonaviy yuqori tezlikdagi liftlar mavjud! Majmua hududida zamonaviy standartlar asosida jihozlangan bolalar maydonchasi mavjud. Bundan tashqari, barcha yoshdagilar bo'ysunadigan ajoyib mashg'ulot maydonchalari va futbol maydoni siz uchun faol dam olish maskanlariga aylanishi mumkin! Turar-joy majmuasining yerto‘lasida ikki qavatli yer osti avtoturargohi mavjud. Aholi avtoturargohdan kvartiraga lift orqali kirishlari mumkin bo‘ladi. Shift balandligi 3,2 m Kvartiralar yetkazib berishda: Kvartiralar qutida ijaraga beriladi; Qurilish turi: monolit. Infratuzilma:  - Zamonaviy bolalar va mashg'ulotlar maydonchalari, yashil maydon, futbol maydoni, favvoralar. Bundan tashqari, IP interkom, video kuzatuv, 24 soatlik xavfsizlik, tezyurar lift va teras. - Ikki darajali er osti to'xtash joyi. Uchastka maydoni: 2 gektar
Quruvchi
MAROKAND`S SKY
Arizangizni yuboring
Qo'ng'iroq qiling
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
MAROKAND`S SKY
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi ЖК Labzak Park City
Turar-joy majmuasi ЖК Labzak Park City
Toshkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Shahar markazida qulay joy Park City Labzak Shayxontohur tumanidagi Labzak va Zulfiyaxonim koʻchalari chorrahasida joylashgan. Piyoda masofada 5 ta bolalar bog'chasi, 4 dan ortiq maktab, tumanda 10 dan ortiq bog'lar, eng katta park “Navruz”gacha 450 m va A maydoniga. Temur mashinada atigi 8 daqiqa. Shahar markazidagi yashil hududda yashang! PARK CITY LABZAK — Toshkent uchun noyob tadbirdir. Parkning yaqinligidan ilhomlanib yaratilgan Dunyodagi hamkasblaridan farqli o'laroq, istalgan qulaylik ramzi bo'lgan Park City Labzak nafaqat yashash maydonini taklif qiladi, balki o'z aholisiga hayot falsafasini ham taklif qiladi, ular orzu qilgan va uzoq vaqtga qoldirgan narsa. Shahar markazida qulay joy Park City Labzak Shayxontohur tumanidagi Labzak va Zulfiyaxonim koʻchalari chorrahasida joylashgan. Piyoda masofada 5 ta bolalar bog'chasi, 4 dan ortiq maktab, tumanda 10 dan ortiq bog'lar, eng katta park “Navruz”gacha 450 m va A maydoniga. Temur mashinada atigi 8 daqiqa. Shahar markazidagi yashil hududda yashang! PARK CITY LABZAK — Toshkent uchun noyob tadbirdir. Parkning yaqinligidan ilhomlanib yaratilgan Dunyodagi hamkasblaridan farqli o'laroq, istalgan qulaylik ramzi bo'lgan Park City Labzak nafaqat yashash maydonini taklif qiladi, balki o'z aholisiga hayot falsafasini ham taklif qiladi, ular orzu qilgan va uzoq vaqtga qoldirgan narsa. Park Siti savdo markazi va ko'ngilochar Majmua hududida 4 ta minora mavjud boʻlib, ularning har biri shahar goʻzalligining oʻziga xos manzaralariga ega, koʻp funksiyali savdo markazi, jumladan, restoranlar, fitnes zonasi boʻlgan SPA, bolalar uchun koʻngilochar maydonlar, yer osti avtoturargohi. Loyihada avtomashinasiz hovlilar, mashg‘ulot maydoni bo‘lgan universal sport maydonchasi va yosh aholi uchun o‘yin maydonchalari ko‘zda tutilgan.
Quruvchi
PARK CITY LABZAK
Arizangizni yuboring
Qo'ng'iroq qiling
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
PARK CITY LABZAK
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi ЖК «ZAMIN GREAT CITY»
Kvartira binosi ЖК «ZAMIN GREAT CITY»
Toshkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
ЖК «ZAMIN GREAT CITY» — 8-этажный кирпичный дом.   Основные преимущества ЖК «ZAMIN GREAT CITY»: * Дом премиум-класса • Удобное расположение * Развитая инфраструктура * Беседки, скамейки, фонтан • Домофон * качественный бесшумный лифт   Планы квартир: 2 комнаты — 35 м2; 40 м2; 3 комнаты-75 м2; 80 м2;   Квартиры включают в себя: • Входнуя дверь • Пластиковые окна • Перегородки между комнатами * Счетчики * Двухконтурный котел   Условия оплаты: * Первоначальный взнос 50%, рассрочка на 18 месяцев! * Скидка 5% при 100% оплате!   Срок сдачи: 2 квартал 2024 г. (1 год)   Адрес: Бектемирский район г. Ташкент, ул. Хусейна бойкаро, д. 64 Ориентир: БЕКТЕМИРСКИЙ РОВД, школа № 290.   Информация: https://t.me/zamingreatcity
Quruvchi
Qorasuvriver
Arizangizni yuboring
Qo'ng'iroq qiling
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Qorasuvriver
Aloqa tillari
Русский