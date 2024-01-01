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PRESTIGE Gardens

TOSHKENT SHAHRI, YAKKASAROY TUMANI, KICHIK XALQA YO`LI KO`CHASI
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PRESTIGE Gardens
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Kompaniya turi
Kompaniya turi
Quruvchi
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Plattaformada
1 yil 1 oy
Aloqa tillari
Aloqa tillari
Русский
Quruvchi to‘g‘risida

PRESTIGE Gardens — birinchi qavatida biznes markazi uchun qabulxonaga ega noyob ko‘p funksiyali turar-joy majmuasi.

Ish vaqti
Hozir yopiq
Hozirda kompaniyada: 00:43
(UTC+5:00, Asia/Tashkent)
Dushanba
09:00 - 18:00
Seshanba
09:00 - 18:00
Chorshanba
09:00 - 18:00
Payshanba
09:00 - 18:00
Juma
09:00 - 18:00
Shanba
Dam olish kuni
Yakshanba
Dam olish kuni
Yangi binolar
Hammasini tomosha qiling 1 yangi bino
Kvartira binosi ЖК "PRESTIGE Gardens "
Kvartira binosi ЖК "PRESTIGE Gardens "
Toshkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
PRESTIGE Gardens — уникальный в своем роде мультифункциональный жилой комплекс с лобби для бизнес-центра на первом этаже.   Развитая внутренняя инфраструктура предлагает жителям детские площадки, фитобар, беседки и намазхану. На третьем этаже уютно расположился безопасный зеленый двор, предназначенный для занятий спортом или отдыха. Также стоит отметить, что жителям предлагаются квартиры с собственными террасами на крыше жилого комплекса. ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА Все самое необходимое в 5 минутах от дома: школы и университеты, супермаркеты и кафе, аллеи и бутики. На первом этаже находится детский сад, а под землей — парковка на 50 автомобилей. Также для жителей предусмотрена закрытая клубная зона, включающая зал для отдыха, холл для мероприятий и комнату для молитв. ВИСЯЧИЕ САДЫ Как и легендарные Висячие сады Семирамиды, которые являются одним из Семи чудес античного мира, зеленый сад на кровле PRESTIGE Gardens радует обитателей комплекса и вызывает интерес у соседей. Зеленый сад PRESTIGE Gardens — это продуманная до мелочей биосистема, призванная обеспечить комфортную среду для проживания и отдыха жителей. Благодаря «висячим садам» жилого комплекса жители могут каждый день наслаждаться маленьким персональным оазисом, который спасает от жары и шума города.
Quruvchi
PRESTIGE Gardens
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Quruvchi
PRESTIGE Gardens
Aloqa tillari
Русский
Bizning agentlarimiz O‘zbekistonda
PRESTIGE Gardens
PRESTIGE Gardens
Boshqa quruvchilar
PRO Silver
UPM
O‘zbekiston, Karakalpakstan
Kompaniya tashkil etilgan yil 2003
Yangi binolar 1 Turar-joy mulklari 1

Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.

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Aloqa tillari
English, Русский
AZIMUT-MIG
Toshkent shahri, Yashnobod tumani QORASUV KO'CHASI
Yangi binolar 1
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Aloqa tillari
Русский