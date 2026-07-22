  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Turar-joy majmuasi Botanika Saroyi

Turar-joy majmuasi Botanika Saroyi

Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
;
8
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
ID: 41145
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

Xaritada ko'rsatish
  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Mirzo Ulug‘bek Tumani
  • Manzil
    Shahriobod ko'chasi

Kompleks haqida

Botanika Saroyi — NRG-BI kompaniyasi tomonidan Toshkent shahrining Mirzo Ulug‘bek tumanida, Botanika bog‘i yaqinida barpo etilgan biznes-klassdagi turar joy majmuasi. Loyiha zamonaviy arxitektura, rivojlangan infratuzilma va keng yashil hududlarni o‘zida mujassam etadi.

Asosiy ma’lumotlar

  • Quruvchi kompaniya: NRG-BI

  • Toifasi: Biznes

  • Joylashuvi: Toshkent shahri, Mirzo Ulug‘bek tumani, Botanika bog‘i yaqinida

  • Ko‘kalamzorlashtirish: Majmua hududining 45 foizdan ortig‘i

Infratuzilma va qulayliklar

  • Yerosti avtoturargohi — majmua aholisi avtomobillari uchun avtoturargoh.

  • Fitness Room — uy yonidagi zamonaviy sport zali.

  • Kids Room — bolalar uchun yopiq o‘yin maydoni.

  • Green Roof — dam olish hududlariga ega ko‘kalamzorlashtirilgan tom.

  • Avtomobillarsiz hovli — sayr qilish va dam olish uchun xavfsiz hudud.

  • Bolalar maydonchalari — o‘yin va faol dam olish uchun maxsus joylar.

  • Ochiq osmon ostidagi kinoteatr — kechki kino namoyishlari va turli tadbirlar uchun.

  • BBQ zonasi — ochiq havoda dam olish va barbekyu uyushtirish uchun maxsus hudud.

  • Saqlash xonalari — shaxsiy buyumlarni saqlash uchun qo‘shimcha joylar.

  • Servis kompaniyasi — turar joy majmuasiga xizmat ko‘rsatish.

  • 24/7 qo‘riqlash va videokuzatuv — hududga kirishni nazorat qilish tizimi bilan birgalikda.

Yashil muhit

Majmua yaqinida sayr qilish va dam olish uchun keng yashil hududga ega Toshkent Botanika bog‘i joylashgan. Loyihaning o‘zida ham turli xil ko‘kalamzorlashtirish ishlari ko‘zda tutilgan: daraxtlar, ignabargli o‘simliklar, butalar va gulzorlar.

Botanika Saroyi majmuasining afzalliklari

  • Botanika bog‘i yaqinida yashash imkoniyati.

  • Hududning 45 foizdan ortig‘i ko‘kalamzorlashtirilgan.

  • Sport, bolalar va dam olish uchun mo‘ljallangan infratuzilma.

  • Yerosti avtoturargohi va avtomobillarsiz hovli.

  • Qo‘riqlash va professional servis xizmati.

Botanika Saroyi — tabiat qo‘ynida, katta shahar hayotining barcha qulayliklari bilan uyg‘unlashgan zamonaviy turar joy majmuasi.

Joylashuvi xaritada

Toshkent, Oʻzbekiston
ta'lim
sog'liqni saqlash
Продуктовые магазины
Oziq-ovqat va ichimliklar
transport
moliyaviy
Shunga o'xshash komplekslar
Kvartira binosi "Сабзавот"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$19 704
Kvartira binosi ЖК "MEHNAT" 
Damaryk, Oʻzbekiston
dan
$600
Kvartira binosi жк “LOFT_RESIDENCE”
Buxoro, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Turar-joy majmuasi ЖК Greenpark Bozsu
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Turar-joy choragi Baxt
Yangiiul, Oʻzbekiston
dan
$606
Siz ko'rib chiqasiz
Turar-joy majmuasi Botanika Saroyi
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Sizni qiziqtirgan barcha savollarni bering
Arizangizni qoldiring
Rahmat! Sizning arizangiz qabul qilindi
Men sizning reklamangizdagi mulkka qiziqaman. Ob'ekt haqida ko'proq ma'lumot olishni xohlayman. Chet elliklar uchun qanday sotib olish shartlari mavjud? Men kvartiraga/uyga tashrif buyurishni xohlayman. Menga umumiy narx (soliq, agentlik toʻlovi va h.k.lar bilan) haqida maʼlumot berishni xohlayman. Kredit/ipoteka sotib olish mumkinmi?
Orqaga Arizani qoldiring Kontaktlarni ko'rsatish
Boshqa komplekslar
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "Crystal Avenue"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$40 555
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 12
Crystal Avenue — Toshkentning Yangi shahar hududida joylashgan premium sinfidagi zamonaviy turar joy majmuasi, hayot, dam olish va kundalik qulaylik uchun noyob makon yaratadi. Loyiha nafis me’moriy yechimlar, funksional rejalashtirish va rivojlangan infratuzilmani birlashtirib, har kuni qul…
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi Yangi Toshkent
Turar-joy majmuasi Yangi Toshkent
Turar-joy majmuasi Yangi Toshkent
Turar-joy majmuasi Yangi Toshkent
Turar-joy majmuasi Yangi Toshkent
Turar-joy majmuasi Yangi Toshkent
Turar-joy majmuasi Yangi Toshkent
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$13 500
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 9
Etalon binosidan yangi loyiha – Yangi Toshkent LCD Yangi Toshkent LCD Dastlabki stavka 30%, qolganlari 36 oyga bo'lib-bo'lib sotib olinadi. Poydevorning mustahkamligi ko'plab omillarga bog'liq! Qurilishning dastlabki bosqichida binoning poydevori va ramkasini qurish uchun ishlatiladigan mat…
Quruvchi
ETALON BUILDING
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
ETALON BUILDING
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi ЖК YANGI DARHON
Turar-joy majmuasi ЖК YANGI DARHON
Turar-joy majmuasi ЖК YANGI DARHON
Turar-joy majmuasi ЖК YANGI DARHON
Turar-joy majmuasi ЖК YANGI DARHON
Turar-joy majmuasi ЖК YANGI DARHON
Turar-joy majmuasi ЖК YANGI DARHON
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$810
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 16
Toshkentdagi yangi bino YANGI DARHON Kvartiralar to'liq ta'mirlangan va kalit topshirilgan. 1 m2: 10 000 000 so'mdan. Kvartiralar: 3 xonali  70,3m2, 71,25m2, 72,3m2, 80,6m2 Imtiyozlar Sifatli eshiklar Kvartirani to'liq sifatli ta'mirlash Ikki pallali isitish tizimi Gaz pli…
Quruvchi
B-Building
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
B-Building
Aloqa tillari
Русский
Tegishli yangiliklar O‘zbekistonda
9-Xalqaro "Ipak yo‘li" tovarlar ko‘rgazmasi Toshkentda bo‘lib o‘tadi
22.07.2026
9-Xalqaro "Ipak yo‘li" tovarlar ko‘rgazmasi Toshkentda bo‘lib o‘tadi
Avtoturargoh — bozor yetukligining yangi mezoni: nega Toshkentga endi faqat kvadrat metr yetarli emas
04.03.2026
Avtoturargoh — bozor yetukligining yangi mezoni: nega Toshkentga endi faqat kvadrat metr yetarli emas
Toshkentda universitetlar yaqinidagi tijorat ko‘chmas mulkiga investitsiya: sotib olib ijaraga berish foydalimi?
11.01.2026
Toshkentda universitetlar yaqinidagi tijorat ko‘chmas mulkiga investitsiya: sotib olib ijaraga berish foydalimi?
Toshkentda ofisni qayerdan foydaliroq ijaraga olish mumkin: tumanlar, narxlar va biznes uchun real imkoniyatlar sharhi
08.01.2026
Toshkentda ofisni qayerdan foydaliroq ijaraga olish mumkin: tumanlar, narxlar va biznes uchun real imkoniyatlar sharhi
“Portlovchi” hududlar: nega Jizzax va Surxondaryoda ko‘chmas mulkka qiziqish tez sur’atlarda oshmoqda
06.01.2026
“Portlovchi” hududlar: nega Jizzax va Surxondaryoda ko‘chmas mulkka qiziqish tez sur’atlarda oshmoqda
O‘zbekistonda yerga investitsion qiziqishning oshishi: uchastkani qanday to‘g‘ri baholash va sarmoyada xatoga yo‘l qo‘ymaslik
03.01.2026
O‘zbekistonda yerga investitsion qiziqishning oshishi: uchastkani qanday to‘g‘ri baholash va sarmoyada xatoga yo‘l qo‘ymaslik
Toshkent bosim ostida — poytaxtning asosiy muammolari va real yechimlar
31.12.2025
Toshkent bosim ostida — poytaxtning asosiy muammolari va real yechimlar
Yangi Toshkentga nega ko‘cha sathidan pastda butun boshli shaharlar kerak
30.12.2025
Yangi Toshkentga nega ko‘cha sathidan pastda butun boshli shaharlar kerak
Barcha nashrlarni ko'rsatish