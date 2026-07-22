Turar-joy majmuasi Botanika Saroyi

Botanika Saroyi — NRG-BI kompaniyasi tomonidan Toshkent shahrining Mirzo Ulug‘bek tumanida, Botanika bog‘i yaqinida barpo etilgan biznes-klassdagi turar joy majmuasi. Loyiha zamonaviy arxitektura, rivojlangan infratuzilma va keng yashil hududlarni o‘zida mujassam etadi.
Asosiy ma’lumotlar
Quruvchi kompaniya: NRG-BI
Toifasi: Biznes
Joylashuvi: Toshkent shahri, Mirzo Ulug‘bek tumani, Botanika bog‘i yaqinida
Ko‘kalamzorlashtirish: Majmua hududining 45 foizdan ortig‘i
Infratuzilma va qulayliklar
Yerosti avtoturargohi — majmua aholisi avtomobillari uchun avtoturargoh.
Fitness Room — uy yonidagi zamonaviy sport zali.
Kids Room — bolalar uchun yopiq o‘yin maydoni.
Green Roof — dam olish hududlariga ega ko‘kalamzorlashtirilgan tom.
Avtomobillarsiz hovli — sayr qilish va dam olish uchun xavfsiz hudud.
Bolalar maydonchalari — o‘yin va faol dam olish uchun maxsus joylar.
Ochiq osmon ostidagi kinoteatr — kechki kino namoyishlari va turli tadbirlar uchun.
BBQ zonasi — ochiq havoda dam olish va barbekyu uyushtirish uchun maxsus hudud.
Saqlash xonalari — shaxsiy buyumlarni saqlash uchun qo‘shimcha joylar.
Servis kompaniyasi — turar joy majmuasiga xizmat ko‘rsatish.
24/7 qo‘riqlash va videokuzatuv — hududga kirishni nazorat qilish tizimi bilan birgalikda.
Yashil muhit
Majmua yaqinida sayr qilish va dam olish uchun keng yashil hududga ega Toshkent Botanika bog‘i joylashgan. Loyihaning o‘zida ham turli xil ko‘kalamzorlashtirish ishlari ko‘zda tutilgan: daraxtlar, ignabargli o‘simliklar, butalar va gulzorlar.
Botanika Saroyi majmuasining afzalliklari
Botanika bog‘i yaqinida yashash imkoniyati.
Hududning 45 foizdan ortig‘i ko‘kalamzorlashtirilgan.
Sport, bolalar va dam olish uchun mo‘ljallangan infratuzilma.
Yerosti avtoturargohi va avtomobillarsiz hovli.
Qo‘riqlash va professional servis xizmati.
Botanika Saroyi — tabiat qo‘ynida, katta shahar hayotining barcha qulayliklari bilan uyg‘unlashgan zamonaviy turar joy majmuasi.