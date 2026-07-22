Turar-joy majmuasi 4U Tashkent

4U Tashkent — NRG-BI va Al-Bina kompaniyalari tomonidan barpo etilayotgan biznes-klassdagi turar joy majmuasi. Majmua Toshkent shahrining Mirzo Ulug‘bek tumanida, Sayram ko‘chasi bo‘ylab joylashgan. Arxitekturasi Nyu-Yorkning Bruklin hududiga xos Brownstone uslubida ishlangan.
Turar joy majmuasining xususiyatlari:
Klass: Biznes
Format: Mixed-use (turar joy va tijorat hududlari)
Qavatlar soni: 12, 16 va 20 qavat
Shift balandligi: 3 metr
Vestibyullar: Ikki qavatli
Quruvchi kompaniyalar: NRG-BI va Al-Bina
Narxlar va xonadonlar maydoni:
Xonadonlar maydoni 33 m² dan 91 m² gacha. Narxlar 975 mln so‘mdan boshlanadi.
Infratuzilma:
Barcha hovlilarni o‘zaro bog‘lovchi, savdo va xizmat ko‘rsatish shoxobchalari joylashgan sayr yo‘lagi
Markaziy hudud: sport zali, qo‘shnilar markazi va majmua aholisi uchun kinoteatr zali
Har bir hovlida bolalar o‘yin maydonchalari va sport maydonchalari
Sayr yo‘lagi sathidan balandroqda joylashgan hovlilar — faqat majmua aholisi uchun mo‘ljallangan yopiq va xavfsiz hudud
Xarid qilish shartlari:
100% to‘lovda — imtiyozli shartlar asosida xarid qilish imkoniyati
NRG-BI tomonidan taklif etiladigan ipoteka dasturlari: Siz Uchun va Fayzli Ipoteka
Bo‘lib to‘lash imkoniyati