  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Turar-joy majmuasi 4U Tashkent

Turar-joy majmuasi 4U Tashkent

Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
;
9
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
ID: 41140
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

Xaritada ko'rsatish
  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Mirzo Ulug‘bek Tumani
  • Manzil
    Sayram 5th passage
  • Metro
    Buyuk Ipak Yoli (~ 800 m)
  • Metro
    Pushkin (~ 800 m)

Kompleks haqida

4U Tashkent — NRG-BI va Al-Bina kompaniyalari tomonidan barpo etilayotgan biznes-klassdagi turar joy majmuasi. Majmua Toshkent shahrining Mirzo Ulug‘bek tumanida, Sayram ko‘chasi bo‘ylab joylashgan. Arxitekturasi Nyu-Yorkning Bruklin hududiga xos Brownstone uslubida ishlangan.

Turar joy majmuasining xususiyatlari:

  • Klass: Biznes

  • Format: Mixed-use (turar joy va tijorat hududlari)

  • Qavatlar soni: 12, 16 va 20 qavat

  • Shift balandligi: 3 metr

  • Vestibyullar: Ikki qavatli

  • Quruvchi kompaniyalar: NRG-BI va Al-Bina

Narxlar va xonadonlar maydoni:

Xonadonlar maydoni 33 m² dan 91 m² gacha. Narxlar 975 mln so‘mdan boshlanadi.

Infratuzilma:

  • Barcha hovlilarni o‘zaro bog‘lovchi, savdo va xizmat ko‘rsatish shoxobchalari joylashgan sayr yo‘lagi

  • Markaziy hudud: sport zali, qo‘shnilar markazi va majmua aholisi uchun kinoteatr zali

  • Har bir hovlida bolalar o‘yin maydonchalari va sport maydonchalari

  • Sayr yo‘lagi sathidan balandroqda joylashgan hovlilar — faqat majmua aholisi uchun mo‘ljallangan yopiq va xavfsiz hudud

Xarid qilish shartlari:

  • 100% to‘lovda — imtiyozli shartlar asosida xarid qilish imkoniyati

  • NRG-BI tomonidan taklif etiladigan ipoteka dasturlari: Siz Uchun va Fayzli Ipoteka

  • Bo‘lib to‘lash imkoniyati

Joylashuvi xaritada

Toshkent, Oʻzbekiston
ta'lim
sog'liqni saqlash
Продуктовые магазины
Oziq-ovqat va ichimliklar
transport
moliyaviy
Shunga o'xshash komplekslar
Turar-joy choragi ЖК Корасув Гавхари
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$900
Turar-joy majmuasi
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$190 000
Turar-joy majmuasi SERGELI AVENUE
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$28 373
Turar-joy majmuasi Nest one
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Turar-joy majmuasi Qorasuv River Residence
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$70 000
Siz ko'rib chiqasiz
Turar-joy majmuasi 4U Tashkent
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Sizni qiziqtirgan barcha savollarni bering
Arizangizni qoldiring
Rahmat! Sizning arizangiz qabul qilindi
Men sizning reklamangizdagi mulkka qiziqaman. Ob'ekt haqida ko'proq ma'lumot olishni xohlayman. Chet elliklar uchun qanday sotib olish shartlari mavjud? Men kvartiraga/uyga tashrif buyurishni xohlayman. Menga umumiy narx (soliq, agentlik toʻlovi va h.k.lar bilan) haqida maʼlumot berishni xohlayman. Kredit/ipoteka sotib olish mumkinmi?
Orqaga Arizani qoldiring Kontaktlarni ko'rsatish
Boshqa komplekslar
Turar-joy majmuasi ЖК «Yangi Eshonguzar»
Turar-joy majmuasi ЖК «Yangi Eshonguzar»
Turar-joy majmuasi ЖК «Yangi Eshonguzar»
Turar-joy majmuasi ЖК «Yangi Eshonguzar»
Turar-joy majmuasi ЖК «Yangi Eshonguzar»
Turar-joy majmuasi ЖК «Yangi Eshonguzar»
Eshanguzar, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Barcha qulayliklar bir joyda — Yangi Eshonguzar turar-joy majmuasida ⠀ Zo'r infratuzilma va qulay xonadonlar, zamonaviy maktab va bolalar bog'chalari, bozor va Abu Saxiy masjidi — bularning barchasi endi sizga yaqin joylashgan bitta manzilda, Yangi Eshonguzar turar-joy majmuasida joylashgan.…
Quruvchi
Genus Development
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Genus Development
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "Mavera Town"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$85 961
Topshirish muddati 2027
Qavatlar soni 16
Mavera Town — yuqori darajadagi qulaylik, puxta o‘ylangan infratuzilma va shahar hayotini uy shinamligi bilan uyg‘unlashtirishni tanlaydiganlar uchun yaratilgan zamonaviy turar-joy majmuasidir. Loyiha zamonaviy rejalashtirish yechimlari va sifatli qurilish bilan ajralib turadi hamda qulaylik…
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi NRG Yunusobod
Turar-joy majmuasi NRG Yunusobod
Turar-joy majmuasi NRG Yunusobod
Turar-joy majmuasi NRG Yunusobod
Turar-joy majmuasi NRG Yunusobod
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi NRG Yunusobod
Turar-joy majmuasi NRG Yunusobod
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Qavatlar soni 7
Asosiy roldagi hayotingiz - NRG YUNUSOBOD. Bu yerda har bir metr bitta g'oya bilan yaratilgan: insonga bugun, ertaga va uzoq yillar davomida yashashni xohlagan makonni berish. Bu arxitekturaning ulug‘vorligi shahar muhitining qisqaligi va qulayligi bilan uyg‘unlashgan loyihadir.NRG YUNUSOBAD…
Agentlik
Goodland Property
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Goodland Property
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tegishli yangiliklar O‘zbekistonda
9-Xalqaro "Ipak yo‘li" tovarlar ko‘rgazmasi Toshkentda bo‘lib o‘tadi
22.07.2026
9-Xalqaro "Ipak yo‘li" tovarlar ko‘rgazmasi Toshkentda bo‘lib o‘tadi
Avtoturargoh — bozor yetukligining yangi mezoni: nega Toshkentga endi faqat kvadrat metr yetarli emas
04.03.2026
Avtoturargoh — bozor yetukligining yangi mezoni: nega Toshkentga endi faqat kvadrat metr yetarli emas
Toshkentda universitetlar yaqinidagi tijorat ko‘chmas mulkiga investitsiya: sotib olib ijaraga berish foydalimi?
11.01.2026
Toshkentda universitetlar yaqinidagi tijorat ko‘chmas mulkiga investitsiya: sotib olib ijaraga berish foydalimi?
Toshkentda ofisni qayerdan foydaliroq ijaraga olish mumkin: tumanlar, narxlar va biznes uchun real imkoniyatlar sharhi
08.01.2026
Toshkentda ofisni qayerdan foydaliroq ijaraga olish mumkin: tumanlar, narxlar va biznes uchun real imkoniyatlar sharhi
“Portlovchi” hududlar: nega Jizzax va Surxondaryoda ko‘chmas mulkka qiziqish tez sur’atlarda oshmoqda
06.01.2026
“Portlovchi” hududlar: nega Jizzax va Surxondaryoda ko‘chmas mulkka qiziqish tez sur’atlarda oshmoqda
O‘zbekistonda yerga investitsion qiziqishning oshishi: uchastkani qanday to‘g‘ri baholash va sarmoyada xatoga yo‘l qo‘ymaslik
03.01.2026
O‘zbekistonda yerga investitsion qiziqishning oshishi: uchastkani qanday to‘g‘ri baholash va sarmoyada xatoga yo‘l qo‘ymaslik
Toshkent bosim ostida — poytaxtning asosiy muammolari va real yechimlar
31.12.2025
Toshkent bosim ostida — poytaxtning asosiy muammolari va real yechimlar
Yangi Toshkentga nega ko‘cha sathidan pastda butun boshli shaharlar kerak
30.12.2025
Yangi Toshkentga nega ko‘cha sathidan pastda butun boshli shaharlar kerak
Barcha nashrlarni ko'rsatish