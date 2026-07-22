Turar-joy majmuasi SAN’AT

NRG-BI SAN’AT — Toshkent shahrining Yashnobod tumanida joylashgan komfort toifadagi turar joy majmuasi.
Loyihaning asosiy o‘ziga xosligi — O‘zbekistonning madaniy merosidan ilhomlangan konsepsiyadir. SAN’AT majmuasining arxitekturasi va umumiy foydalanish hududlarida Samarqand, Buxoro va Farg‘ona shaharlarining estetikasi aks etgan. Majmuaning har bir qurilish navbati o‘ziga xos xarakterga ega bo‘lib, milliy naqshlar va zamonaviy qulayliklarni o‘zida mujassam etadi.
SAN’AT majmuasida qulay hayot uchun barcha sharoitlar yaratilgan:
Ko‘kalamzorlashtirilgan va obodonlashtirilgan hudud
O‘ziga xos favvora va sun’iy soy
Bolalar o‘yin maydonchalari
Sport bilan shug‘ullanish uchun workout zonalari
Yerosti avtoturargohi
Dizaynerlik vestibyullari va umumiy foydalanish hududlari
Milliy san’at elementlari bilan uyg‘unlashgan zamonaviy arxitektura yechimlari
BIG+ xonadonlari — tayyor pardozlangan xonadonlar. Ushbu yechim uzoq davom etadigan ta’mirlash ishlaridan qochish va o‘z xonadoningizga tezroq ko‘chib o‘tish imkonini beradi.
Joylashuvi: Toshkent shahri, Yashnobod tumani, Farg‘ona yo‘li ko‘chasi.
Majmuaning qulay joylashuvi shahar infratuzilmasidan foydalanish va kundalik hayotning qulay ritmini saqlab qolish imkonini beradi.