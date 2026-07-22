  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Turar-joy majmuasi SAN’AT

Turar-joy majmuasi SAN’AT

Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
;
6
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
ID: 41143
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

Xaritada ko'rsatish
  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Мирабадский район
  • Manzil
    Farg'ona Yo'li, 25 4

Kompleks haqida

NRG-BI SAN’AT — Toshkent shahrining Yashnobod tumanida joylashgan komfort toifadagi turar joy majmuasi.

Loyihaning asosiy o‘ziga xosligi — O‘zbekistonning madaniy merosidan ilhomlangan konsepsiyadir. SAN’AT majmuasining arxitekturasi va umumiy foydalanish hududlarida Samarqand, Buxoro va Farg‘ona shaharlarining estetikasi aks etgan. Majmuaning har bir qurilish navbati o‘ziga xos xarakterga ega bo‘lib, milliy naqshlar va zamonaviy qulayliklarni o‘zida mujassam etadi.

SAN’AT majmuasida qulay hayot uchun barcha sharoitlar yaratilgan:

  • Ko‘kalamzorlashtirilgan va obodonlashtirilgan hudud

  • O‘ziga xos favvora va sun’iy soy

  • Bolalar o‘yin maydonchalari

  • Sport bilan shug‘ullanish uchun workout zonalari

  • Yerosti avtoturargohi

  • Dizaynerlik vestibyullari va umumiy foydalanish hududlari

  • Milliy san’at elementlari bilan uyg‘unlashgan zamonaviy arxitektura yechimlari

BIG+ xonadonlari — tayyor pardozlangan xonadonlar. Ushbu yechim uzoq davom etadigan ta’mirlash ishlaridan qochish va o‘z xonadoningizga tezroq ko‘chib o‘tish imkonini beradi.

Joylashuvi: Toshkent shahri, Yashnobod tumani, Farg‘ona yo‘li ko‘chasi.

Majmuaning qulay joylashuvi shahar infratuzilmasidan foydalanish va kundalik hayotning qulay ritmini saqlab qolish imkonini beradi.

Joylashuvi xaritada

Toshkent, Oʻzbekiston
ta'lim
sog'liqni saqlash
Продуктовые магазины
Oziq-ovqat va ichimliklar
transport
moliyaviy
Shunga o'xshash komplekslar
Turar-joy majmuasi "Yangi Baxt"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$28 962
QQS
Kvartira binosi жк “LOFT_RESIDENCE”
Buxoro, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Turar-joy majmuasi Black Tower
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Kvartira binosi Milliy House
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$510
Turar-joy majmuasi "Sokindiyor"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$40 707
Siz ko'rib chiqasiz
Turar-joy majmuasi SAN’AT
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Sizni qiziqtirgan barcha savollarni bering
Arizangizni qoldiring
Rahmat! Sizning arizangiz qabul qilindi
Men sizning reklamangizdagi mulkka qiziqaman. Ob'ekt haqida ko'proq ma'lumot olishni xohlayman. Chet elliklar uchun qanday sotib olish shartlari mavjud? Men kvartiraga/uyga tashrif buyurishni xohlayman. Menga umumiy narx (soliq, agentlik toʻlovi va h.k.lar bilan) haqida maʼlumot berishni xohlayman. Kredit/ipoteka sotib olish mumkinmi?
Orqaga Arizani qoldiring Kontaktlarni ko'rsatish
Boshqa komplekslar
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "D-Casa"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$42 718
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 5
D Casa — Toshkentdagi zamonaviy «Komfort Plus» turar joy majmuasi, shahar hayotida qulaylik, funksionallik va istiqbolli investitsiyani qadrlaydiganlar uchun yaratilgan. Loyiha puxta arxitektura, samarali rejalashtirish va qulay joylashuvni birlashtirib, kundalik hayotda qulaylikni ta’minlay…
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "Savr Avenue"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$55 605
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 9
Savr Avenue — qulaylik, infratuzilma va kundalik hayotda yuqori darajadagi komfortni qadrlaydiganlar uchun yaratilgan zamonaviy turar-joy majmuasidir. Bu shunchaki uy emas — bu shahar hayoti imkon qadar qulay va mazmunli bo‘ladigan makondir. ✨ Arxitektura konsepsiyasi Majmua zamonaviy…
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira binosi ЖК « FAYZLI UYLAR»
Kvartira binosi ЖК « FAYZLI UYLAR»
Kvartira binosi ЖК « FAYZLI UYLAR»
Kvartira binosi ЖК « FAYZLI UYLAR»
Kvartira binosi ЖК « FAYZLI UYLAR»
Kvartira binosi ЖК « FAYZLI UYLAR»
Namangan, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Добро пожаловать в « FAYZLI UYLAR» —  строительную компанию Намангана, стремящуюся воплотить ваши мечты в реальность. Откройте для себя новую коллекцию квартир в очаровательной Самаркандской области, где сочетаются роскошь и комфорт. В FAYZLI UYLAR мы гордимся тем, что предоставляем первокл…
Quruvchi
FAYZLI UYLAR
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
FAYZLI UYLAR
Aloqa tillari
Русский
Tegishli yangiliklar O‘zbekistonda
9-Xalqaro "Ipak yo‘li" tovarlar ko‘rgazmasi Toshkentda bo‘lib o‘tadi
22.07.2026
9-Xalqaro "Ipak yo‘li" tovarlar ko‘rgazmasi Toshkentda bo‘lib o‘tadi
Avtoturargoh — bozor yetukligining yangi mezoni: nega Toshkentga endi faqat kvadrat metr yetarli emas
04.03.2026
Avtoturargoh — bozor yetukligining yangi mezoni: nega Toshkentga endi faqat kvadrat metr yetarli emas
Toshkentda universitetlar yaqinidagi tijorat ko‘chmas mulkiga investitsiya: sotib olib ijaraga berish foydalimi?
11.01.2026
Toshkentda universitetlar yaqinidagi tijorat ko‘chmas mulkiga investitsiya: sotib olib ijaraga berish foydalimi?
Toshkentda ofisni qayerdan foydaliroq ijaraga olish mumkin: tumanlar, narxlar va biznes uchun real imkoniyatlar sharhi
08.01.2026
Toshkentda ofisni qayerdan foydaliroq ijaraga olish mumkin: tumanlar, narxlar va biznes uchun real imkoniyatlar sharhi
“Portlovchi” hududlar: nega Jizzax va Surxondaryoda ko‘chmas mulkka qiziqish tez sur’atlarda oshmoqda
06.01.2026
“Portlovchi” hududlar: nega Jizzax va Surxondaryoda ko‘chmas mulkka qiziqish tez sur’atlarda oshmoqda
O‘zbekistonda yerga investitsion qiziqishning oshishi: uchastkani qanday to‘g‘ri baholash va sarmoyada xatoga yo‘l qo‘ymaslik
03.01.2026
O‘zbekistonda yerga investitsion qiziqishning oshishi: uchastkani qanday to‘g‘ri baholash va sarmoyada xatoga yo‘l qo‘ymaslik
Toshkent bosim ostida — poytaxtning asosiy muammolari va real yechimlar
31.12.2025
Toshkent bosim ostida — poytaxtning asosiy muammolari va real yechimlar
Yangi Toshkentga nega ko‘cha sathidan pastda butun boshli shaharlar kerak
30.12.2025
Yangi Toshkentga nega ko‘cha sathidan pastda butun boshli shaharlar kerak
Barcha nashrlarni ko'rsatish