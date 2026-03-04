  1. Realting.uz
  Yangi binoda kvartira Коробка на первом этаже 42м2 +42м2 подвал можно под дуплекс

Buxoro, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
7
ID: 33997
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Viloyat
    Buxoro viloyati
  • Shahar
    Buxoro

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Iqtisodiyot sinfi
  • Yangi binoning tuzilishi turi
    Yangi binoning tuzilishi turi
    Gʻishtli
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    6

Ichki tafsilotlar

Ta'mirlash xususiyatlari:

  • Черновая отделка

Joylashuvi xaritada

Buxoro, Oʻzbekiston
ta'lim
sog'liqni saqlash
Продуктовые магазины
Oziq-ovqat va ichimliklar
moliyaviy
dam olish

Ipoteka kalkulyatori

Foiz stavkasi, %
Kredit muddati, yillar
Uy-joy narxi
Dastlabki to'lov, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
E'tibor bering! Siz uy-joy qiymati parametrini o'zgartirdingiz {{ differentPrice }}%. Bu joriy mulk uchun oylik to'lovlarni hisoblashning dolzarbligiga ta'sir qiladi. Orqaga qaytaring
Foiz stavkasi
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Foiz stavkasi
Kredit miqdori
{{ mortgageAmount }} USD
Kredit miqdori
Muddati
{{ loanPeriodValue | pluralize("yil", "yillar") }}
Muddati
Oylik to'lov
{{ paymentPerMonth }} USD
Oylik to'lov
Shunga o'xshash komplekslar
Turar-joy majmuasi ЖК NRG Yunusabad
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$1,162
Turar-joy majmuasi 3-комнатная квартира в новостройке ЖК «Caravan Avenue»
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$78,500
Turar-joy majmuasi ЖК "Phenix Home"
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Turar-joy majmuasi ЖК Vatan 
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$1,073
Kvartira binosi ЖК ЯНГИБОҒ
Yangiiul, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Boshqa komplekslar
Turar-joy majmuasi ЖК Istanbul city
Turar-joy majmuasi ЖК Istanbul city
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$46,451
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 20
Agar siz ajoyib hayot kechirishni istasangiz, kvartirangiz zamonaviy va qulay bo'lishi muhimdir. “Istanbul city” turar-joy majmuasida siz shahar markazida yashashning afzalliklaridan bahramand bo'lishingiz mumkin. Ushbu majmua 80 000 m² maydonga ega bo'lib, bu joyni yangi zamonaviy shahar de…
Quruvchi
ISTANBUL CITY
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Quruvchi
ISTANBUL CITY
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК "MODERN  HОUSE"
Denov, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 5
ЖК "MODERN  HОUSE" - это идеальное место для комфортного проживания. Уникальность этого жилого комплекса проявляется в его преимуществах. Выбирая ЖК "MODERN  HОUSE", вы получаете не только красивое жилье, но и привлекательное окружение, где у вас есть возможность наслаждаться прохладой двора…
Quruvchi
"XOJIAKBAR-MEGA QURILISH"
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Quruvchi
"XOJIAKBAR-MEGA QURILISH"
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi Sad'O
Turar-joy majmuasi Sad'O
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$47,883
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 9
Sad'O nafaqat turar-joy majmuasi, balki biznes va komfort turidagi xonadonlarni taklif etuvchi qulaylikning yangi darajasidir. Bu yerda siz nafaqat qulay turar joy, balki dam olish va o'yin-kulgi uchun turli xil imkoniyatlarga xam ega bo’;lasiz. Avtomobillardan xoli bo’;lgan yopiq hovlida sh…
Quruvchi
Bi GROUP
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Quruvchi
Bi GROUP
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Tegishli yangiliklar O‘zbekistonda
Avtoturargoh — bozor yetukligining yangi mezoni: nega Toshkentga endi faqat kvadrat metr yetarli emas
04.03.2026
Avtoturargoh — bozor yetukligining yangi mezoni: nega Toshkentga endi faqat kvadrat metr yetarli emas
Toshkentda universitetlar yaqinidagi tijorat ko‘chmas mulkiga investitsiya: sotib olib ijaraga berish foydalimi?
11.01.2026
Toshkentda universitetlar yaqinidagi tijorat ko‘chmas mulkiga investitsiya: sotib olib ijaraga berish foydalimi?
Toshkentda ofisni qayerdan foydaliroq ijaraga olish mumkin: tumanlar, narxlar va biznes uchun real imkoniyatlar sharhi
08.01.2026
Toshkentda ofisni qayerdan foydaliroq ijaraga olish mumkin: tumanlar, narxlar va biznes uchun real imkoniyatlar sharhi
“Portlovchi” hududlar: nega Jizzax va Surxondaryoda ko‘chmas mulkka qiziqish tez sur’atlarda oshmoqda
06.01.2026
“Portlovchi” hududlar: nega Jizzax va Surxondaryoda ko‘chmas mulkka qiziqish tez sur’atlarda oshmoqda
O‘zbekistonda yerga investitsion qiziqishning oshishi: uchastkani qanday to‘g‘ri baholash va sarmoyada xatoga yo‘l qo‘ymaslik
03.01.2026
O‘zbekistonda yerga investitsion qiziqishning oshishi: uchastkani qanday to‘g‘ri baholash va sarmoyada xatoga yo‘l qo‘ymaslik
Toshkent bosim ostida — poytaxtning asosiy muammolari va real yechimlar
31.12.2025
Toshkent bosim ostida — poytaxtning asosiy muammolari va real yechimlar
Yangi Toshkentga nega ko‘cha sathidan pastda butun boshli shaharlar kerak
30.12.2025
Yangi Toshkentga nega ko‘cha sathidan pastda butun boshli shaharlar kerak
Nega Toshkentda uy-joy va ijara narxlari yana oshmoqda
29.12.2025
Nega Toshkentda uy-joy va ijara narxlari yana oshmoqda
Barcha nashrlarni ko'rsatish