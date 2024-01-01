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DREAM HOUSE-KOKAND LAND

"Farg'ona viloyati, Qo'qon sh. Furqat ko'chasi, 170-uy "
;
DREAM HOUSE-KOKAND LAND
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Kompaniya turi
Kompaniya turi
Quruvchi
Plattaformada
Plattaformada
1 yil
Aloqa tillari
Aloqa tillari
Русский
Ish vaqti
Hozir yopiq
Hozirda kompaniyada: 00:42
(UTC+5:00, Asia/Tashkent)
Dushanba
09:00 - 18:00
Seshanba
09:00 - 18:00
Chorshanba
09:00 - 18:00
Payshanba
09:00 - 18:00
Juma
09:00 - 18:00
Shanba
Dam olish kuni
Yakshanba
Dam olish kuni
Yangi binolar
Hammasini tomosha qiling 4 yangi binolar
Kvartira binosi ЖК «OSUDA HAYOT»,
Kvartira binosi ЖК «OSUDA HAYOT»,
Qoqand City, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 7
ЖК «OSUDA HAYOT»,   Воспользуйтесь возможностью, которую предлагает ”Dream House Kokand” дом мечты.   Когда ваш дом уютный, просторный, качественный и современный, вы почувствуете, что ваши счастливые моменты прекраснее. В частности, жилой комплекс «OSUDA HAYOT», который предлагает Dream House kokand, прослужит вам долгие годы.   Комплекс представляет собой 7-этажное здание, а также 38 квартир, каждая из которых имеет 2/3 комнаты, в современном дизайне и построена из самых прочных строительных материалов. Устойчив к любым погодным условиям и внешним воздействиям. Есть детская площадка и парковка.   У нас акция продолжается. Вам не нужно платить деньги прямо сейчас, чтобы стать домовладельцем. Есть возможность погашения беспроцентным платежом. И получите в подарок комплект мебели для спальни, заплатив 100%.
Quruvchi
DREAM HOUSE-KOKAND LAND
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Quruvchi
DREAM HOUSE-KOKAND LAND
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi ЖК  Lesopark Avenue
Kvartira binosi ЖК  Lesopark Avenue
Kokand, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2023
ЖК  Lesopark Avenue   От застройщика "DREAM House" Жилой Комплекс Lesopark Avenue со всеми удобствами.   В соответствии со стандартами компании «DREAM House» жилые дома возведены по современным технологиям с использованием высококачественных материалов. Все квартиры жилого комплекса сдаются с улучшенной отделкой «черновой отделкой», что облегчает каждому клиенту по своему вкусу сделать свой собственный дизайн по своим желаниям и мечтам. Позволяет значительно сэкономить на его ремонте.   В ближайшем окружении комплекса расположены крупные гипермаркеты и множество других объектов торговой и сервисной инфраструктуры.
Quruvchi
DREAM HOUSE-KOKAND LAND
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DREAM HOUSE-KOKAND LAND
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy choragi ЖК FREEDOM SQUARE
Turar-joy choragi ЖК FREEDOM SQUARE
Kokand, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2023
Qavatlar soni 4
FREEDOM SQUARE - один из самых роскошных жилых комплексов в городе Коканде.   Наш комплекс хорош не только для проживания, но и для коммерческих заведений, так как на первом и цокольном этаже расположены специализированные помещения.   Мы строим дом, который будет удобен для всех.   Адрес: город Коканд, улица Истиклол.
Quruvchi
DREAM HOUSE-KOKAND LAND
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DREAM HOUSE-KOKAND LAND
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi ЖК “Osuda zamin”
Kvartira binosi ЖК “Osuda zamin”
Kokand, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2024
Dream House Kokand с гордостью сообщает о начале строительства нового 186 квартирного жилого комплекса "Осуда Замин". Современный, комфортабельный, технологичный жилой комплекс с развитой инфраструктурой, расположится по улице Фуркат, ориентир Лесопарк. Сегодня мы строим будущее для вас! Не упустите возможность стать частью будущего уже сегодня!
Quruvchi
DREAM HOUSE-KOKAND LAND
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DREAM HOUSE-KOKAND LAND
Aloqa tillari
Русский
Bizning agentlarimiz O‘zbekistonda
Ahmedov Sherzod
Ahmedov Sherzod
1 obyekt
Boshqa quruvchilar
PRO Silver
UPM
O‘zbekiston, Karakalpakstan
Kompaniya tashkil etilgan yil 2003
Yangi binolar 1 Turar-joy mulklari 1

Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.

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Aloqa tillari
English, Русский
AZIMUT-MIG
Toshkent shahri, Yashnobod tumani QORASUV KO'CHASI
Yangi binolar 1
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Русский