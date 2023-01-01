Tashkent, O‘zbekiston

dan 1,78B soʻm

Topshirish muddati 2024

NRG HAYOT - это жилой комплекс бизнес-класса на уровне клубного дома с 56 уютнейшими квартирами и множеством преимуществ. Расположен в Юнусабадском районе, на улице Ифтихор. Возле станции метро Шахристан. Здесь будет создано уникальное архитектурное пространство, сочетающее в себе вековые традиции и последние инновации в проектировании. Каждый элемент создан для того, чтобы Вы и Ваши близкие в совершенстве раскрыли понятие комфорта, безопасности и элегантности. Комплекс расположен в самой высокой точке Ташкента рядом c Телебашней. Благодаря расположению, из окон комплекса открывается превосходный вид на телебашню, а развитая инфраструктура делает проживание максимально комфортным. Здесь вы всегда будете на высоте. Архитектура жилого комплекса NRG HAYOT выполнена в современном европейском стиле, для которого характерны функциональность и практичность. В отделке фасада используются преимущественно натуральные материалы, подчеркивающие статус и премиальность проекта. 3 - подъезда 5 - этажей 56 - квартир Инфраструктура: В любой ключевой точке Ташкента вы окажетесь меньше, чем за 10-15 минут. В вашем распоряжении - прямые и быстрые автомобильные артерии города. 1 минута До Центра Плова 5 минут До Телевышки 6 минут до ст.м. Шахристан 10 минут До Аквапарка 4 минуты До Юнус-Абадского рынка 5 минут До мечети Минор 6 минут До строительного рынка Джами 6 минут До делового центра города Фасад NRG HAYOT — современный, с качественной декоративной штукатуркой и натуральным камнем на первых этажах. Надежные технические и инженерные решения, включая монолитную технологию строительства лежат в основе высокого уровня комфорта данного жилого комплекса. Декоративная штукатурка Энергосберегающие окна Монолитный железобетон Газоблок Натуральный камень на первых этажах Декоративные решетки для кондиционеров Территория комплекса продумана до мелочей. Особое внимание уделено расположению дома, которое предусматривает приятные виды из окон как внутри комплекса, так и снаружи. NRG HAYOT – единое пространство для отдыха, разделенное на функциональные зоны и предусматривающее организацию закрытого и безопасного двора находящегося под наблюдением и охраной 24\7. Дворовое пространство будет оборудовано с учетом интересов жителей всех возрастов. Здесь каждый найдет отдых по душе, будь то активная игра на спортплощадке, чтение книги или прогулка с детьми. Детская зона Workout зона Зоны спокойного отдыха Дорожки для мам с колясками Авторский ландшафтный дизайн Наземный паркинг Чувство спокойствия вам обеспечат — круглосуточное видеонаблюдение, охрана и умные ворота. Меры, благодаря которым вы не будете думать о безопасности ваших близких и имущества.