Eugene Real Estate

Oʻzbekiston, Oʻzbekiston
Ko'chmas mulk agentligi
Bir oydan kam
English, Русский, Oʻzbekcha
Agentlik haqida

.🇷🇺

eugene ko'chmas mulk 17 yillik tajribaga ega ko'chmas mulk agentligi. Kompaniya har qanday turdagi turar-joy va tijorat ko'chmas mulkini sotish va ijaraga berish bilan shug'ullanadi.
Mijozlarga ideal variantlarni topishda yordam beramiz, tranzich operatsiyalarni qo'llab-quvvatlash va yuqori darajadagi xizmat, shaffoflik va ishonchlilikni ta'minlaymiz.

🇺🇿

Evgene ko'chmas mulk - 17 Yillik Tajribaga Egap uy professional Kochmasori Mulk Ajabi Arigigi. Kompania turar-quvon va tijorat kochmas Mulminaga Shoshish va Ijaro Bilan Shuglyonadi.
Biz mijtirga eng yaxshi tanlovni topishda yormamiz, butun yanamiz, "Kalitgacha" kazatib boramiz va yuiqori, osh qoni ishlab yollay boshladi.

🇬🇧

Eugene ko'chmas mulk bozorda 17 yillik tajribaga ega bo'lgan professional ko'chmas mulk agentligi hisoblanadi. Kompaniya barcha turdagi turarjoy va tijorat xususiyatlarini sotish va ijaraga berishga ixtisoslashgan.
Mijozlarga eng yaxshi variantlarni topishga, bitiruvni to'liq qo'llab-quvvatlash va yuqori sifatli xizmat, shaffoflik va ishonchlilikka ta'minlaymiz.

Ish vaqti
Hozir oching
Hozirda kompaniyada: 09:16
(UTC+5:00, Asia/Tashkent)
Dushanba
09:00 - 22:00
Seshanba
09:00 - 22:00
Chorshanba
09:00 - 22:00
Payshanba
09:00 - 22:00
Juma
09:00 - 22:00
Shanba
09:00 - 22:00
Yakshanba
09:00 - 22:00
Bizning agentlarimiz O‘zbekistonda
Евгений Дмитриев
Евгений Дмитриев
