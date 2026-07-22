Turar-joy majmuasi Flagman

FLAGMAN — Toshkent shahrining qoq markazida joylashgan Business+ toifasidagi klub uyi. NRG-BI va AL-BINA kompaniyalarining hamkorlikdagi loyihasi bo‘lib, «hashamatli minimalizm» uslubida yaratilgan.
Dizaynga bo‘lgan o‘ziga xos yondashuv har bir detalda namoyon bo‘ladi: tabiiy materiallardan foydalanishdan tortib, puxta o‘ylangan xonadon rejalari va majmuaning qulay joylashuvigacha.
Tuman: Mirzo Ulug‘bek tumani
Qavatlar soni: 16 qavat
Shift balandligi: 3 metr
Asosiy ustunliklari (UTP):
Yopiq va xavfsiz hovli
Bolalar maydonchasi
Barbekyu zonasi
Favvora va sun’iy soy
Bolalar xonasi
Kinoteatr xonasi (Cinema Room)