  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Turar-joy majmuasi Flagman

Turar-joy majmuasi Flagman

Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
;
7
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
ID: 41142
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

Xaritada ko'rsatish
  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Mirzo Ulug‘bek Tumani
  • Manzil
    Muhammad Jusuf Street, 61
  • Metro
    Buyuk Ipak Yoli (~ 400 m)

Kompleks haqida

FLAGMAN — Toshkent shahrining qoq markazida joylashgan Business+ toifasidagi klub uyi. NRG-BI va AL-BINA kompaniyalarining hamkorlikdagi loyihasi bo‘lib, «hashamatli minimalizm» uslubida yaratilgan.

Dizaynga bo‘lgan o‘ziga xos yondashuv har bir detalda namoyon bo‘ladi: tabiiy materiallardan foydalanishdan tortib, puxta o‘ylangan xonadon rejalari va majmuaning qulay joylashuvigacha.

Tuman: Mirzo Ulug‘bek tumani

Qavatlar soni: 16 qavat

Shift balandligi: 3 metr

Asosiy ustunliklari (UTP):

  • Yopiq va xavfsiz hovli

  • Bolalar maydonchasi

  • Barbekyu zonasi

  • Favvora va sun’iy soy

  • Bolalar xonasi

  • Kinoteatr xonasi (Cinema Room)

Joylashuvi xaritada

Toshkent, Oʻzbekiston
ta'lim
sog'liqni saqlash
Shunga o'xshash komplekslar
Turar-joy majmuasi "Dombirobod City"
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Turar-joy choragi Grand City
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$22 133
Kvartira binosi ЖК FAYZ BUILDINGS
Farg'ona, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Turar-joy majmuasi Yangiobod Residence
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$25 000
Turar-joy majmuasi Yangi O’zbekiston
Chirchik, Oʻzbekiston
dan
$685
Siz ko'rib chiqasiz
Turar-joy majmuasi Flagman
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Sizni qiziqtirgan barcha savollarni bering
Arizangizni qoldiring
Rahmat! Sizning arizangiz qabul qilindi
Men sizning reklamangizdagi mulkka qiziqaman. Ob'ekt haqida ko'proq ma'lumot olishni xohlayman. Chet elliklar uchun qanday sotib olish shartlari mavjud? Men kvartiraga/uyga tashrif buyurishni xohlayman. Menga umumiy narx (soliq, agentlik toʻlovi va h.k.lar bilan) haqida maʼlumot berishni xohlayman. Kredit/ipoteka sotib olish mumkinmi?
Orqaga Arizani qoldiring Kontaktlarni ko'rsatish
Boshqa komplekslar
Turar-joy majmuasi Ramazon residence
Turar-joy majmuasi Ramazon residence
Turar-joy majmuasi Ramazon residence
Turar-joy majmuasi Ramazon residence
Turar-joy majmuasi Ramazon residence
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Ramazon residence
Turar-joy majmuasi Ramazon residence
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$1 065
Qavatlar soni 10
Toshkent shahar Yashnobod tumanida joylashgan Xon Saroyning "Ramazon residence" loyihasi Katta Xalqa Yo’li, 5-metro bekat yonida joylashgan Umumiy xonadonlar soni 370 ta bo'lib, bino 10 qavatdan iborat. Shift balandligi 3 m Loyiha huduida: - 2 qavatli avtoturargoh - bolalar o'yin…
Quruvchi
Xon Saroy
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Xon Saroy
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi ЖК «Botanika»
Turar-joy majmuasi ЖК «Botanika»
Turar-joy majmuasi ЖК «Botanika»
Turar-joy majmuasi ЖК «Botanika»
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
"Botanika" turar-joy majmuasi sinf qulayligi, monolit texnologiyadan foydalangan holda ishlab chiqarilgan  Mirzo Ulug‘bek tumani, Oliy Himmat mahallasida. Toshkentda yangi bino 9 qavatli turar-joy majmuasi Toshkent shahrida maroqli yashash uchun barcha zarur narsalar bilan jihozlangan. 24 so…
Quruvchi
RENAISSANCE BUILDINGS
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
RENAISSANCE BUILDINGS
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "Dombirobod City"
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 16
Dombirobod City — Toshkent shahridagi biznes klassdagi zamonaviy turar-joy majmuasi bo‘lib, qulaylik, funksionallik va shahar hayotining faol ritmini tanlaydiganlar uchun yaratilgan. Loyiha zamonaviy arxitektura, puxta o‘ylangan infratuzilma va qulay lokatsiyani uyg‘unlashtirib, har kuni kom…
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tegishli yangiliklar O‘zbekistonda
9-Xalqaro "Ipak yo‘li" tovarlar ko‘rgazmasi Toshkentda bo‘lib o‘tadi
22.07.2026
9-Xalqaro "Ipak yo‘li" tovarlar ko‘rgazmasi Toshkentda bo‘lib o‘tadi
Avtoturargoh — bozor yetukligining yangi mezoni: nega Toshkentga endi faqat kvadrat metr yetarli emas
04.03.2026
Avtoturargoh — bozor yetukligining yangi mezoni: nega Toshkentga endi faqat kvadrat metr yetarli emas
Toshkentda universitetlar yaqinidagi tijorat ko‘chmas mulkiga investitsiya: sotib olib ijaraga berish foydalimi?
11.01.2026
Toshkentda universitetlar yaqinidagi tijorat ko‘chmas mulkiga investitsiya: sotib olib ijaraga berish foydalimi?
Toshkentda ofisni qayerdan foydaliroq ijaraga olish mumkin: tumanlar, narxlar va biznes uchun real imkoniyatlar sharhi
08.01.2026
Toshkentda ofisni qayerdan foydaliroq ijaraga olish mumkin: tumanlar, narxlar va biznes uchun real imkoniyatlar sharhi
“Portlovchi” hududlar: nega Jizzax va Surxondaryoda ko‘chmas mulkka qiziqish tez sur’atlarda oshmoqda
06.01.2026
“Portlovchi” hududlar: nega Jizzax va Surxondaryoda ko‘chmas mulkka qiziqish tez sur’atlarda oshmoqda
O‘zbekistonda yerga investitsion qiziqishning oshishi: uchastkani qanday to‘g‘ri baholash va sarmoyada xatoga yo‘l qo‘ymaslik
03.01.2026
O‘zbekistonda yerga investitsion qiziqishning oshishi: uchastkani qanday to‘g‘ri baholash va sarmoyada xatoga yo‘l qo‘ymaslik
Toshkent bosim ostida — poytaxtning asosiy muammolari va real yechimlar
31.12.2025
Toshkent bosim ostida — poytaxtning asosiy muammolari va real yechimlar
Yangi Toshkentga nega ko‘cha sathidan pastda butun boshli shaharlar kerak
30.12.2025
Yangi Toshkentga nega ko‘cha sathidan pastda butun boshli shaharlar kerak
Barcha nashrlarni ko'rsatish