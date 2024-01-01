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Xonobod Avenue

O‘zbekiston
;
Xonobod Avenue
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Kompaniya turi
Kompaniya turi
Quruvchi
Plattaformada
Plattaformada
3 oylar
Aloqa tillari
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Ish vaqti
Hozir yopiq
Hozirda kompaniyada: 07:47
(UTC+5:00, Asia/Tashkent)
Dushanba
09:00 - 18:00
Seshanba
09:00 - 18:00
Chorshanba
09:00 - 18:00
Payshanba
09:00 - 18:00
Juma
09:00 - 18:00
Shanba
09:00 - 18:00
Yakshanba
09:00 - 18:00
Yangi binolar
Hammasini tomosha qiling 1 yangi bino
Turar-joy majmuasi Honabod Аvenue
Turar-joy majmuasi Honabod Аvenue
Khanabad, O‘zbekiston
dan
9,92M soʻm
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 9
ЖК «Xonobod Avenue» комфорт класса, выполнен по технологии кирпичного строительства в Сергелийском районе, улица Ханабад. Целью нашей строительной кампании является создание современной инфраструктуры в махалле Ханабад Сергилийского района города Ташкента , а также 12-этажный 14-этажный дом 1080 квартир с современными подземными жилыми помещениями, оздоровительным спортивным уголком , инновационными детскими игровыми площадками, частными садами, зелеными насаждениями и зарядными станциями для электромобилей. квартиры доступны от 39,7 м2 до 99,7 м2
Quruvchi
Xonobod Avenue
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Quruvchi
Xonobod Avenue
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Bizning agentlarimiz O‘zbekistonda
Акром Акромович
Акром Акромович
Boshqa quruvchilar
PRO Silver
UPM
O‘zbekiston, Karakalpakstan
Kompaniya tashkil etilgan yil 2003
Yangi binolar 1 Turar-joy mulklari 1

Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.

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Aloqa tillari
English, Русский
AZIMUT-MIG
Toshkent shahri, Yashnobod tumani QORASUV KO'CHASI
Yangi binolar 1
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Aloqa tillari
Русский