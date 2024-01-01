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BM GROUP

"Toshkent shahri, Shayxontohur tumani OLIM XOJAEV MFY, QURILISH KO'CHASI, 9-UY "
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BM GROUP
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Yangi binolar
Hammasini tomosha qiling 2 yangi binolar
Turar-joy majmuasi ЖК Yangi Qo'shnilar
Turar-joy majmuasi ЖК Yangi Qo'shnilar
Toshkent, O‘zbekiston
dan
8,00M soʻm
Sergeli tumani, Yangi Shoshtepa Yunariq ko‘chasida 12-16 qavatli uylardan iborat zamonaviy yangi shaharcha barpo etilmoqda. Kvartiralarning umumiy soni – 1000. Majmuaning birinchi qavati tijorat binolari uchun ajratilgan. 16 qavatli binoning 17-qavatida Toshkent shahrining go'zal manzarali penthaus teraslari joylashgan. Bolalar maydonchasi, sport maydonchalari, trenajyorlar  kattalar uchun, shuningdek, hovlida to'xtash joyi. Majmua aholisi uchun yuqori darajadagi qulaylikni ta’minlash maqsadida har bir kirish joyi zamonaviy xavfsizlik va sifat standartlariga javob beradigan 1 ta yuk lifti + 1 ta yo‘lovchi lifti bilan jihozlangan. "Yangi qo'shnilar" turar-joy majmuasi 2023-yilning 4-choragida foydalanishga topshiriladi. Biz doimo oldinga intilamiz, yaxshilanamiz va albatta rivojlanamiz.
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BM GROUP
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BM GROUP
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Русский
Turar-joy majmuasi ЖК Charx Novza
Turar-joy majmuasi ЖК Charx Novza
Toshkent, O‘zbekiston
dan
7,00M soʻm
Жилой комплекс строится на улице Самарканд Дарвоза, в историческом Шайхонтохурском районе нашей прекрасной столицы. Премиальное, элитное 12-этажное здание европейского дизайна состоит из 5 блоков, 7подъездов, 438 квартир, уникальной архитектуры, роскошного французского дизайна фасада из травертина и отточенто, большого благоустроенного зеленого двора и богатой инфраструктурой для комфортного проживания жильцов, которая выделяет этот проект среди других. Все квартиры буквально наполнены светом благодаря панорамным окнам. Для автовладельцев в комплексе «Charx Novza» спректирован подземный и наземный паркинг на 150 автомобилей. В целях обеспечения безопасности жильцов и имущества комплекса ведется круглосуточное видеонаблюдение. Также во дворе комплекса есть детская площадка и спортивные площадки для развлечения маленьких жильцов, а для взрослых имются тренажеры. Каждый подъезд оборудован 2-мя современными лифтами (грузовой и пассажирский) и сканерными домофонами. Жилой комплекс «Charx Novza» будет сдан в эксплуатацию в первом квартале 2024 года. Жилой комплекс "Charx Novza" - совершенное сочетание инфраструктуры и удобств для жителей! В сфере строительства новых жилых объектов появилась настоящая жемчужина, где под инфраструктурой подразумевается не просто слово, а обязательство обеспечить удобство и комфорт будущим жильцам. Этот проект не только уделяет внимание внешнему облику зданий, но также создает идеальное пространство внутри двора для вашей жизни. Инфраструктура ЖК "Charx Novza" Развитая транспортная система и разнообразие магазинов делают жизнь в городе еще более удобной и насыщенной. Современные строения должны быть не просто зданиями, а настоящими микрогородами с развитой инфраструктурой. Первые два этажа предназначены для коммерческих помещений, а на двенадцатом этаже расположена терраса. Застройщики предлагают не только стильные фасады, но и уютные внутренние дворы. Это место, где каждый житель может наслаждаться свежим воздухом, играть с детьми и общаться с соседями. Зеленые насаждения, детские площадки, уютные скамейки превращают наши дворы в настоящие зоны отдыха. Рядом с комплексом находятся торговый центр, учебные заведения, семейная поликлиника, станция метро и Чорсу базар. Квартиры ЖК "Charx Novza" В комплексе планируется строительство квартир от 1 до 5 комнат с площадью от 30 до 104,4 кв. м. Цена одного квадратного метра начинается с 6 800 000 сум. Предоставляется возможность оформить рассрочку на 24 месяц, при первоначальном взносе 30%.
Quruvchi
BM GROUP
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Quruvchi
BM GROUP
Aloqa tillari
Русский
Bizning agentlarimiz O‘zbekistonda
JAHONGIR NAZAROV
JAHONGIR NAZAROV
Boshqa quruvchilar
AZIMUT-MIG
Toshkent shahri, Yashnobod tumani QORASUV KO'CHASI
Yangi binolar 1
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UPM
O‘zbekiston, Uzbekistan Karakalpakstan
Kompaniya tashkil etilgan yil 2003
Yangi binolar 1 Turar-joy mulklari 1

Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.

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English, Русский