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_item_complex_h1_

Navoiy, O‘zbekiston
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3
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Kompleks haqida

ЖК "Oqtepa" это красивый 7-этажный дом со внутренним двором, обустроенным под удобство каждого жильца! Жилой комплекс предлагает своим резидентам комфортабельное жилье с множеством удобств и развлечений во дворе самого комплекса. Помимо этого, ЖК также обладает круглосуточной охраной, паркингом, террасой и детскими площадками во дворе. 
ЖК "Oqtepa"  ведущая строительная компания в г.Карши, которая предлагает вам лучшие новые квартиры в престижном районе. 
Ориентируясь на первоклассные строительные услуги, мы гордимся тем, что поставляем качественные и современные дома, предлагая вам лучшие адреса в Карши. 
Наша команда состоит из опытных архитекторов и инженеров, которые привносят свой опыт в каждый проект, гарантируя, что каждая квартира построена с великолепным дизайном и высоким качеством. Мы отдаем приоритет энергоэффективности и устойчивым методам строительства, гарантируя, что наши квартиры не только экологически безопасны, но и экономически выгодны для наших жильцов. Инвестировать в дом своей мечты с «ЖК Oqtepa» еще никогда не было так просто. Мы предлагаем гибкие варианты финансирования, которые помогут воплотить вашу мечту о собственном уютном доме в реальность. 

 Торопитесь, стройте свое будущее вместе с нами!

Yangi bino joylashgan joy
Navoiy, O‘zbekiston
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Kvartira binosi Конечка
Kvartira binosi Конечка
Navoiy, O‘zbekiston
dan
203,00M soʻm
Maydoni 54–84 m²
16 ob'ektlar 16
Taslim bo'lish: 2024
"Family Park"  навбатдаги турар-жой биносининг сотилишига  старт берди! 6-каватда жойлашган 2 хонали (72,5кв/м) хонадон 100% тулов учун 2800000 сумдан.  Манзил: Бухоро шаҳар, Мустақиллик ва Алпомиш кўчалари кесишмаси. Мўлжал: Конечка чоррахаси Имкониятни қўлдан бой берманг. Хонадонлар сони чекланган. Хозирок кунгирок килинг:
Turar-joy choragi "Nasl Dahasi"
Turar-joy choragi "Nasl Dahasi"
Navoiy, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Taslim bo'lish: 2025
Quruvchi: Binar Group
Здание состоит из 12 этажей, шести подъездов, и оснащена вместительными лифтами. Главным преимуществом ЖК являются планировочные smart-решения, где детально продумано жилое пространство и полностью отсутствуют бесполезные пустоты. Планировка включает просторную ванную комнату, два балкона и вместительную прихожую с дополнительным местом хранения. Высота потолков — 3,3 м. В евро-двухкомнатной квартире, мебель, оборудование и декор можно разместить компактно и не перегружая интерьер, а в спальне расположить отдельную гардеробную.  Виды оплат: При оплате 100% - 10% скидка Первоначальный взнос 50% + 50% в рассрочку на 27 месяцев, скидка 5% от общей стоимости Первоначальный взнос 30% + 70% в рассрочку на 27 месяцев,  Стоимость квартиры включает: входную железную дверь и окна; межкомнатные перегородки; балконы и лоджии в каждой квартире; подъезды с безбарьерной средой; собственное независимое отопление; счетчики на все инженерные коммуникации.  Преимущества и уникальность ЖК: 1) Подземная парковка 2-х уровневая, на 400 машин 2) Лобби жилого комплекса 3) Фитнес клуб, Спа зона, бар и 2х уровневая детская площадка только для жителей комплекса 4) Ресторан, банкетный зал и кафе с террасами Тип постройки:  Монолитный Газосиликатный блок Высота потолков 3.3 метра Срок сдачи объекта: 4 квартал 2024 год  Для будущих резидентов Nasl Dahasi предусмотрены удобные условия оплаты. В течение процесса строительства, 30% — в ипотеку после сдачи проекта. Квартиру можно купить и по беспроцентной рассрочке  
Turar-joy majmuasi "Eco Dream"
Turar-joy majmuasi "Eco Dream"
Navoiy, O‘zbekiston
dan
227,36M soʻm
Taslim bo'lish: 2025
Quruvchi: Eco Dream
ECO DREAM – это современный жилой комплекс, представляющий собой монолитную конструкцию с перекрытиями – из плит и газоблока, и отличающийся максимально благоприятной экологической средой, благодаря своему удачному расположению. • Высота потолков квартир: 3.20 м. • Этажность домов: 10. • Всего жилых домов в комплексе: 2. Монолит-Перекрытие Плиты  Газоблок   Квартиры предоставляются в виде «коробки», (Свободная Планировка) бонусом включены: – пластиковые окна; – входные двери;                      – Все коммуникации  Стояки Счётчики       Центральное                                                                   