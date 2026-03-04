  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Turar-joy majmuasi MEGAPOLIS

Turar-joy majmuasi MEGAPOLIS

Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$150,000
;
4
Arizani qoldiring
Kontaktlarni ko'rsatish
ID: 38208
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

Xaritada ko'rsatish
  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Юнусабадский район
  • Manzil
    Srkver
  • Metro
    Abdulla Qodirii (~ 900 m)
  • Metro
    Amir Temur Xiyoboni (~ 500 m)
  • Metro
    Mustaqilliq Maidoni (~ 800 m)
  • Metro
    Yunus Rajabiy (~ 500 m)

Kompleks haqida

Tarjima
asl nusxasini ko'rsatish
Русский Русский

- Or-r Megaplanets
- 11.03.11 113m2
- alohida monolit xonalar
- Balkon - teras
- Hammom - alohida
- Ta'mirlash - evro
- Mebel va maishiy texnika - ha
- Narxi: 150 000

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Yangi binoning tuzilishi turi
    Yangi binoning tuzilishi turi
    Monolit
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    Uy topshirildi
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    10

Joylashuvi xaritada

Toshkent, Oʻzbekiston
ta'lim
sog'liqni saqlash
Oziq-ovqat va ichimliklar
moliyaviy

Ipoteka kalkulyatori

Foiz stavkasi, %
Kredit muddati, yillar
Uy-joy narxi
Dastlabki to'lov, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
E'tibor bering! Siz uy-joy qiymati parametrini o'zgartirdingiz {{ differentPrice }}%. Bu joriy mulk uchun oylik to'lovlarni hisoblashning dolzarbligiga ta'sir qiladi. Orqaga qaytaring
Foiz stavkasi
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Foiz stavkasi
Kredit miqdori
{{ mortgageAmount }} USD
Kredit miqdori
Muddati
{{ loanPeriodValue | pluralize("yil", "yillar") }}
Muddati
Oylik to'lov
{{ paymentPerMonth }} USD
Oylik to'lov
Shunga o'xshash komplekslar
Turar-joy majmuasi "Charx Novza"
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Turar-joy majmuasi "Zamon"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$47,895
Turar-joy majmuasi "Darkhan Avenue 2"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$201,600
Turar-joy majmuasi Residence
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$35,535
Turar-joy choragi Жк " Golden Hills "
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Siz ko'rib chiqasiz
Turar-joy majmuasi MEGAPOLIS
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$150,000
Sizni qiziqtirgan barcha savollarni bering
Arizangizni qoldiring
Rahmat! Sizning arizangiz qabul qilindi
Men sizning reklamangizdagi mulkka qiziqaman. Ob'ekt haqida ko'proq ma'lumot olishni xohlayman. Chet elliklar uchun qanday sotib olish shartlari mavjud? Men kvartiraga/uyga tashrif buyurishni xohlayman. Menga umumiy narx (soliq, agentlik toʻlovi va h.k.lar bilan) haqida maʼlumot berishni xohlayman. Kredit/ipoteka sotib olish mumkinmi?
Orqaga Arizani qoldiring Kontaktlarni ko'rsatish
Boshqa komplekslar
Turar-joy majmuasi Barxan Residence
Turar-joy majmuasi Barxan Residence
Turar-joy majmuasi Barxan Residence
Turar-joy majmuasi Barxan Residence
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2027
Qavatlar soni 16
turar-joy majmuasi haqida Kuchens tabiiy qum to'jini, tabiiy qum to'jini, tabiiy qumli shaxsni uyg'otadigan uyg'unlik timsolidir. Asrlar ta'sirida asrlar davomida yaratilgan, noyob landshaftni shakllantiradi, shuning uchun bizning turar joy komissiyasi barqarorlikni, ishonchlilik va konforn…
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi Ramazon residence
Turar-joy majmuasi Ramazon residence
Turar-joy majmuasi Ramazon residence
Turar-joy majmuasi Ramazon residence
Turar-joy majmuasi Ramazon residence
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Ramazon residence
Turar-joy majmuasi Ramazon residence
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$1,065
Qavatlar soni 10
Toshkent shahar Yashnobod tumanida joylashgan Xon Saroyning "Ramazon residence" loyihasi Katta Xalqa Yo’li, 5-metro bekat yonida joylashgan Umumiy xonadonlar soni 370 ta bo'lib, bino 10 qavatdan iborat. Shift balandligi 3 m Loyiha huduida: - 2 qavatli avtoturargoh - bolalar o'yin…
Quruvchi
Xon Saroy
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Xon Saroy
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi ЖК Modern Sergeli
Turar-joy majmuasi ЖК Modern Sergeli
Turar-joy majmuasi ЖК Modern Sergeli
Turar-joy majmuasi ЖК Modern Sergeli
Turar-joy majmuasi ЖК Modern Sergeli
Turar-joy majmuasi ЖК Modern Sergeli
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
O2 Development ko'chmas mulk bozorida to'rt yildan ortiq muvaffaqiyatli faoliyat yuritib kelayotgan ishonchli dasturchi hisoblanadi. Shu vaqt ichida "O2 rivojlanishi" qulay va ekologik barqaror yashash joylarini yaratishga qaratilgan innovatsion va professional ishlab chiquvchi sifatida obro…
Quruvchi
Oxygen Development
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Oxygen Development
Aloqa tillari
Русский
Tegishli yangiliklar O‘zbekistonda
Avtoturargoh — bozor yetukligining yangi mezoni: nega Toshkentga endi faqat kvadrat metr yetarli emas
04.03.2026
Avtoturargoh — bozor yetukligining yangi mezoni: nega Toshkentga endi faqat kvadrat metr yetarli emas
Toshkentda universitetlar yaqinidagi tijorat ko‘chmas mulkiga investitsiya: sotib olib ijaraga berish foydalimi?
11.01.2026
Toshkentda universitetlar yaqinidagi tijorat ko‘chmas mulkiga investitsiya: sotib olib ijaraga berish foydalimi?
Toshkentda ofisni qayerdan foydaliroq ijaraga olish mumkin: tumanlar, narxlar va biznes uchun real imkoniyatlar sharhi
08.01.2026
Toshkentda ofisni qayerdan foydaliroq ijaraga olish mumkin: tumanlar, narxlar va biznes uchun real imkoniyatlar sharhi
“Portlovchi” hududlar: nega Jizzax va Surxondaryoda ko‘chmas mulkka qiziqish tez sur’atlarda oshmoqda
06.01.2026
“Portlovchi” hududlar: nega Jizzax va Surxondaryoda ko‘chmas mulkka qiziqish tez sur’atlarda oshmoqda
O‘zbekistonda yerga investitsion qiziqishning oshishi: uchastkani qanday to‘g‘ri baholash va sarmoyada xatoga yo‘l qo‘ymaslik
03.01.2026
O‘zbekistonda yerga investitsion qiziqishning oshishi: uchastkani qanday to‘g‘ri baholash va sarmoyada xatoga yo‘l qo‘ymaslik
Toshkent bosim ostida — poytaxtning asosiy muammolari va real yechimlar
31.12.2025
Toshkent bosim ostida — poytaxtning asosiy muammolari va real yechimlar
Yangi Toshkentga nega ko‘cha sathidan pastda butun boshli shaharlar kerak
30.12.2025
Yangi Toshkentga nega ko‘cha sathidan pastda butun boshli shaharlar kerak
Nega Toshkentda uy-joy va ijara narxlari yana oshmoqda
29.12.2025
Nega Toshkentda uy-joy va ijara narxlari yana oshmoqda
Barcha nashrlarni ko'rsatish