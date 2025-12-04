  1. Realting.uz
in Avaykhan mahalla, Oʻzbekiston yangi binolardan (TJM) kvartiralar

Turar-joy majmuasi NRG Voha
Turar-joy majmuasi NRG Voha
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$2,214
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 5
NRG VOHA — premium toifa turar-joy majmuasi, o‘zi va yaqinlari uchun qulay uy va nafis muhitning eng yaxshi uyg‘unligini izlayotganlar uchun ideal tanlov bo‘ladi. Osoyishtalik vohasi sokin Mirzo Ulug‘bek tumanida joylashgan. Bu ko‘p qavatli ko‘kalamzorlashtirish, ko‘rkam Qorasuv kanali ha…
Quruvchi
NRG
Kontaktlarni ko'rsatish
Quruvchi
NRG
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi BI Voha
Turar-joy majmuasi BI Voha
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 5
NRG Voha — оазис спокойствия в сердце города NRG Voha — это малоэтажный жилой комплекс в престижном Мирзо-Улугбекском районе, ниже улицы Олтин Тепа. Здесь зелень, тишина и простор гармонично сочетаются с удобным доступом к ключевым транспортным артериям Ташкента. Архитектура и планиров…
Agentlik
Goodland Property
Kontaktlarni ko'rsatish
Agentlik
Goodland Property
Aloqa tillari
English, Русский
