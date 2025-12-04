  1. Realting.uz
in Olmazor Tumani, Oʻzbekiston yangi binolardan (TJM) kvartiralar

Toshkent
243
Buxoro viloyati
16
Samarqand viloyati
20
Qashqadaryo viloyati
2
Yangi binolarni qidirish
Turar-joy majmuasi BI Voha
Turar-joy majmuasi BI Voha
Turar-joy majmuasi BI Voha
Turar-joy majmuasi BI Voha
Turar-joy majmuasi BI Voha
Turar-joy majmuasi BI Voha
Turar-joy majmuasi BI Voha
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 5
NRG Voha — оазис спокойствия в сердце города NRG Voha — это малоэтажный жилой комплекс в престижном Мирзо-Улугбекском районе, ниже улицы Олтин Тепа. Здесь зелень, тишина и простор гармонично сочетаются с удобным доступом к ключевым транспортным артериям Ташкента. Архитектура и планиров…
Agentlik
Goodland Property
Kontaktlarni ko'rsatish
Agentlik
Goodland Property
Aloqa tillari
English, Русский
Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi Botanika Saroyi
Turar-joy majmuasi Botanika Saroyi
Turar-joy majmuasi Botanika Saroyi
Turar-joy majmuasi Botanika Saroyi
Turar-joy majmuasi Botanika Saroyi
Turar-joy majmuasi Botanika Saroyi
Turar-joy majmuasi Botanika Saroyi
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2026
Botanika Saroyi — уникальный жилой комплекс, спрятанный в зеленом сердце Ташкента прямо у Ботанического сада. Современный восточный стиль, воплощенный в архитектурно-дизайнерском решении, является основой концепции жилого комплекса. Здесь гармония с природой Ботанического сада сливается с пр…
Agentlik
Goodland Property
Kontaktlarni ko'rsatish
Agentlik
Goodland Property
Aloqa tillari
English, Русский
Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi BI Meros
Turar-joy majmuasi BI Meros
Turar-joy majmuasi BI Meros
Turar-joy majmuasi BI Meros
Turar-joy majmuasi BI Meros
Turar-joy majmuasi BI Meros
Turar-joy majmuasi BI Meros
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 16
NRG MEROS — гармония традиций и современности NRG MEROS — ультрасовременный жилой комплекс в Мирабадском районе, где каждая деталь продумана для вашего комфорта. Архитектура, благоустройство и инфраструктура создают пространство, где удобно жить, работать и отдыхать. Здесь рациональность …
Agentlik
Goodland Property
Kontaktlarni ko'rsatish
Agentlik
Goodland Property
Aloqa tillari
English, Русский
Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "Чинабад"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$84,000
Qavatlar soni 11
Maydoni 104 m²
1 ko'chmas mulk ob'ekti 1
Срочно!!! Продаётся 4-комнатная квартира на 9-м этаже 11-этажного дома в жилом комплексе комфорт-класса "Чинабад". Адрес: Юнусабадский район, ул. Чинабад. Ориентир - банкетный зал "Venezia". Застройщик - компания "Euro House".  Общая площадь - 104 м². Состояние - коробка (сделаны меж…
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 4 xonalar
104.0
84,000
Agentlik
Eugene Real Estate
Kontaktlarni ko'rsatish
Agentlik
Eugene Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "Oq Saroy" на ул. Паркент (Паркентский рынок)
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$120,000
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Qavatlar soni 7
Ko'chada "Oq Saroy" turar-joy majmuasida 7 qavatli binoning 1-qavatida sotiladigan 3 xonali kvartira. Parkent. MARKAZIY - Parkent bozori. Ishlab chiquvchi "Urban Stroy" kompaniyasi. Umumiy maydoni - 75 m². ajoyib yangi yangilanish. Qulay joylashuvi, do'konlar, kafe, rest…
Agentlik
Eugene Real Estate
Kontaktlarni ko'rsatish
Agentlik
Eugene Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Arizangizni yuboring
