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Коттеджи в Тайлакский район, Узбекистан

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2 объекта найдено
Коттедж 7 комнат в Тайлак, Узбекистан
Коттедж 7 комнат
Тайлак, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 500 м²
Количество этажей 4
Продается земельный участок с незавершенным строительством из женного кирпича в районе Чумч…
2,00 млн сум
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Этажи Самарканд
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Русский
Коттедж 7 комнат в Тайлак, Узбекистан
Коттедж 7 комнат
Тайлак, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 500 м²
Количество этажей 4
Продается земельный участок с незавершенным строительством из женного кирпича в районе Чумч…
2,00 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Этажи Самарканд
Языки общения
Русский

Параметры недвижимости в Тайлакский район, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная