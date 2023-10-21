Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Термезский район
  3. Жилая
  4. Квартиры

Квартиры в Термезский район, Узбекистан

Квартира В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 комнаты с балконом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Этаж 5/5
909775011 Чиланзар 11 3/5/5 Ориентир: Шухрат Ремонт: средний Планировка: смежно-раздельная …
794,05 млн сум
Квартира 3 комнаты в Бешкурган, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Бешкурган, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Этаж 6/7
Чиланзар 20 квартал Кирпич новостройка 3/6/7 Балкон 1*3 Раздельные комнаты Общая площадь 65…
1,11 млрд сум
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Этаж 4/4
746,34 млн сум
Квартира 1 спальня с лифтом, возможен торг в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 спальня с лифтом, возможен торг
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 16/16
O'Z MAKON - второй проект в формате O'Z. Это уникальный проект в формате mixed-use. Здесь б…
936,34 млн сум
Квартира в Ташкент, Узбекистан
Квартира
Ташкент, Узбекистан
Площадь 49 м²
Этаж 3/9
Продаётся новостройка в Яшнабадском районе первая линия есть детская площадка, парковочные …
991,04 млн сум
Квартира 1 комната с c ремонтом в Бухара, Узбекистан
Квартира 1 комната с c ремонтом
Бухара, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 37 м²
Этаж 4/5
Продаётся квартира Комнат 1 Этаж 4 Ремонт Евро Ор-р 5 микрорайон Наша телеграм гр…
299,76 млн сум
Квартира в Ташкентский район, Узбекистан
Квартира
Ташкентский район, Узбекистан
Площадь 20 м²
Этаж 1/9
Продается однокомнатная музыкальная -студия, в Юнусабадском районе, 4 квартал, в новостройк…
269,17 млн сум
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 48 м²
Этаж 2/4
Тел. 909772988 #2Ком 2/2/4 Панельний дом Чистая ремонт Комната разделный Санузел разделный…
734,10 млн сум
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 5/6
ПРОДАЕТСЯ 3/5/10 НОВОСТРОЙКА  ЖК CityLife на Бабура  (Яккасарайский район) Комнат: 3 …
1,28 млрд сум
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, в центре города в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, в центре города
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 4/4
  2/4/4 ул. Нукусская Адрес: ул. Нукусская Ориентир: Гламур Кол-во комнат:2 Э…
978,80 млн сум
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с лифтом, в центре города в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с лифтом, в центре города
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 6/14
Продается квартира / новостройка  ЖК: Хонсарой  Ор-р: Юнусабад  Комнат-2 Этаж-6 Этажнос…
1,04 млрд сум
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с бытовой техникой в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с бытовой техникой
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 85 м²
Этаж 2/16
Продаётся квартира Ц 5 3*4/2/16 общ пл 85 кв/м Дом вдоль дороги Мебель техника остаётся Цен…
1,41 млрд сум

Параметры недвижимости в Термезский район, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная