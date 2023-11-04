Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Термез
  3. Жилая
  4. Квартиры

Квартиры в Термез, Узбекистан

Квартира В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 1/4
Купить квартиру. Алмазар, РОВД.
919,69 млн сум
Квартира 2 комнаты с мебелью, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с мебелью, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 48 м²
Этаж 1/4
909771575 Чиланзар 3 квартал 2в3/1/4 Ориентир: Клиника Эстимед Ремонт: Евро Планировка: См…
907,43 млн сум
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 65 м²
Этаж 13/16
Коробка с перегородкой, комнаты раздельные,Красивый вид на город с террасы 13 этажа.
772,54 млн сум
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 6/9
2,33 млрд сум
Квартира 2 комнаты с балконом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Этаж 3/4
СРОЧНО! массив Ялангач 2/3/4, 1.5х3, 47 м2   документы готовы к оформлению!  …
674,44 млн сум
Квартира 1 спальня в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 спальня
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 9/10
🏙🔥Продаётся 2х комнатная квартира в Новостройке, ЖК "Kazakhstan" в центре !🔥 📍 Ориентир: …
1,96 млрд сум
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 59 м²
Этаж 9/9
#1342 СРОЧНАЯ ПРОДАЖА! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent)…
683,02 млн сум
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Этаж 7/8
ЭЛИТНЫЙ КОМПЛЕКС  "Golden House" Парисен  Яккасарайский район  Красивый охран.двор/ Фонт…
3,49 млрд сум
Квартира 3 комнаты с мебелью, с c ремонтом в Самарканд, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с мебелью, с c ремонтом
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 81 м²
Этаж 5/7
Заходи и живи! Спешите! В элитной Новостройке продаётся 3x-комнатная квартира с авторским п…
913,56 млн сум
Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 28 м²
Этаж 5/5
Срочно! Купить Квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента. Выгодный вариант, арзон. Скидка, торг, …
453,71 млн сум
Квартира 3 комнаты с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 78 м²
Этаж 4/4
Чиланзар 5 3/4/4 Балкон 2х6 Площадь 78 кВ м Улучшенная планировка Комнаты раздельные С…
1,13 млрд сум
Квартира 3 комнаты с c ремонтом в Ханабад, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с c ремонтом
Ханабад, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 58 м²
Этаж 6/7
999112050#Сер3А #Новастройка 3/6/7 Ориентир: Ремонт: Евро Общая площадь: 58кв Планировка: …
784,80 млн сум

Параметры недвижимости в Термез, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная