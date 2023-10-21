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Многоквартирный жилой дом "DREAM HOUSE"SAMIMIY QALBLAR UCHUN
Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Агентство:
UY BOZOR BEKOBOD
У'з уйларингизни битишини ку'риш завкли холат😍 DREAM HOUSE 🔽 Курилиш жараёни 17.09.23 Сотув жараёни давом этади 1 квм²-400$ 💸 ту'лов турига караб чегирма бор 2 хонали 3 хонали Манзил: 11 дахада 7 дом ру'ппараси 📍 Тел:📞 Сотув жараёни давом этади
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