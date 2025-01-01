Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Краткосрочная аренда
  3. Комната

Аренда комнат на сутки в Узбекистане

Комната Удалить
Очистить
1 объект найдено
Комната 1 комната с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Ташкент, Узбекистан
Комната 1 комната с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 4/4
🏪KUNLIK IJARAGA KVARTIRA🏪   UZOQ YAQINDAN  KELGAN  POYTAXTIMIZ MEHMONLARI UCHUN HAMMA …
350,000 сум
за сутки
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Oʻzbekcha

© 2025 Realting.uz

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов