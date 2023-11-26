Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Мирабадский район
  3. Коммерческая
  4. Готовый бизнес

Готовый бизнес в Мирабадский район, Узбекистан

коммерческая недвижимость
332
рестораны
1
офисы
90
производственные здания
1
склады
4
Готовый бизнес В архив
Очистить
1 объект найдено
Готовый бизнес в Ташкент, Узбекистан
Готовый бизнес
Ташкент, Узбекистан
Площадь 4 130 м²
Количество этажей 4
30,64 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Domio
Языки общения: English, Русский
+998947770567 [email protected]