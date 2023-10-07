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Коммерческая недвижимость в Мирабадский район, Узбекистан

офисы
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9 объектов найдено
Коммерческая 52 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая 52 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 52
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 6 008 м²
Количество этажей 3
Общая площадь: 6008 кв. м Ремонт: Отличный ремонт Цена: 4.200.000 у.е Две здания: 1-здан…
51,32 млрд сум
Коммерческая со стеклопакетами, в центре города, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая со стеклопакетами, в центре города, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Площадь 101 м²
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ  на ЦУМ Ц-7 ор-р: магазин Смарт  (Мирабадский район) Этаж: 1 Обща…
3,06 млрд сум
Коммерческая со стеклопакетами, в центре города, с подвалом в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая со стеклопакетами, в центре города, с подвалом
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 051 м²
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ!!! ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ! ПРОДАЕТСЯ ОФИС  ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ: 1051 м2 Первы…
20,16 млрд сум
Офис 2 комнаты со стеклопакетами, в центре города, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Офис 2 комнаты со стеклопакетами, в центре города, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 36 м²
Количество этажей 4
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ!!! ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ! 1 ЛИНИЯ ВДОЛЬ ДОРОГИ Мирбадкский район  Ул. …
1,28 млрд сум
Коммерческая 4 комнаты со стеклопакетами, с кондиционером, в центре города в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая 4 комнаты со стеклопакетами, с кондиционером, в центре города
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 87 м²
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ Мирабадский р-н; 2 линия  ор-р Ойбек Савдогар банк  Общая …
2,69 млрд сум
Коммерческая со стеклопакетами, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая со стеклопакетами, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Площадь 101 м²
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ  на ЦУМ Ц-7 ор-р: магазин Смарт  (Мирабадский район) Этаж: 1 Обща…
3,30 млрд сум
Коммерческая 5 комнат со стеклопакетами, с кондиционером, в центре города в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая 5 комнат со стеклопакетами, с кондиционером, в центре города
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 120 м²
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ  на улице Нукусской  ор-р: Госпитальный рынок (Мирабадский район) …
3,06 млрд сум
Коммерческая 4 комнаты со стеклопакетами, в центре города, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая 4 комнаты со стеклопакетами, в центре города, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 120 м²
Продаётся коммерческое помещение по ул. Нукусская (Мирабадский район) Ориентир: Госпитальны…
3,42 млрд сум
Офис 6 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Офис 6 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 6
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Район: #Яшнабад Фаргона йули Объект: #Помещения площадью 130м2 Состояние: ремонт Примеча…
1,65 млрд сум