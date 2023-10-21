ЖК “TARAQQIYOT”
7-этажные здания
Удобное расположение
Беспроцентная рассрочка
Отдельные солнечные панели для лифтов, современный лифт на каждом подъезде
Рядом с ЖК находятся школа, детский сад, районный центр и музыкальные школы.
Современные парки развлечений.
Тип строение полностью из кирпича;
Будущие жители переедут в уютный и комфортный район, где в шаговой доступности находится всё для полноценной жизни-супермаркеты, поликлиника , магазины, так же на территории квартала также есть действующая современная школа и детский сад.