  1. Realting.uz
  2. Новостройки
  3. Каттакурган

Продажа новостроек в Каттакурган

квартиры
1
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
Списком На карте
Многоквартирный жилой дом ЖК  “TARAQQIYOT”
Многоквартирный жилой дом ЖК  “TARAQQIYOT”
Каттакурган, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: AZIYAUNIVERSAL INVEST LYUKS
ЖК  “TARAQQIYOT” 7-этажные здания Удобное расположение Беспроцентная рассрочка   Отдельные солнечные панели для лифтов, современный лифт на каждом подъезде Рядом с ЖК находятся школа, детский сад, районный центр и музыкальные школы. Современные парки развлечений. Тип строение полностью из кирпича;   Будущие жители переедут в уютный и комфортный район, где в шаговой доступности находится всё для полноценной жизни-супермаркеты, поликлиника , магазины, так же на территории квартала также есть действующая современная школа и детский сад.