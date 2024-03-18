Узбекистан
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
284
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
166
Жилая
Квартира
24784
Пентхаус
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
4142
Коттедж
Таунхаус
Земельные участки
1101
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
103
Найти агента
114
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
2714
Ресторан, кафе
Магазин
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
80
Найти агента
114
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
235
Недвижимость от собственников
Квартира
Дом
Коммерческое помещение
Долгосрочная аренда
10105
Недвижимость от собственников
Квартира
Дом
Коммерческое помещение
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Авиабилеты и отели
Рус
UZS
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
Русский
Oʻzbekcha
Валюта:
UZS
USD
EUR
RUB
Войти
Регистрация
Рус
UZS
Выберите язык:
Русский
Oʻzbekcha
Валюта:
UZS
USD
EUR
RUB
Добавить объект
Realting.uz использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
UZS
USD
EUR
RUB
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Число комнат:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.uz
Каттакурган
Жилая
Жильё в Каттакурган, Узбекистан
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
Русский
Oʻzbekcha
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 1 комната
Бешкурган, Узбекистан
1
34 м²
1/4
Чиланзар 10 квартал Комнат-1 Этаж-1 Этажность-4 Панельный дом Общая площадь 34м² Санузел р…
597,22 млн сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Золотые Ворота
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Коттедж 6 комнат
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
6
240 м²
3
Продажа. Мирзо-Улугбекский район, центр Луначарского, ориентир Троицкий мост. Продаётся н…
3,08 млрд сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Relax Real Estate
Языки общения
Русский
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
3
1
93 м²
1/6
Новостройка закрытая территория, есть детская площадка на территории так же подземная парков…
1,57 млрд сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский
Квартира 2 комнаты
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
2
65 м²
16/16
O'Z MAHAL - первый проект в формате O'Z Жилой квартал O`Z MAHAL – это уникальный проект в ф…
1,37 млрд сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Застройщик
Golden House
Языки общения
English, Русский
Квартира 1 комната
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
1
62 м²
15/16
O'Z MAHAL - первый проект в формате O'Z Жилой квартал O`Z MAHAL – это уникальный проект в ф…
1,26 млрд сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Застройщик
Golden House
Языки общения
English, Русский
Квартира 1 комната
Бешкурган, Узбекистан
1
40 м²
1/4
Чиланзар 19квартал 1\1\4 Ор-р : Авто Школа Общая площадь 40 м2 Дом панельный Локация …
578,36 млн сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
OOO "TORA TOWER"
Языки общения
English, Русский
Дом 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
7
800 м²
3
Здравствуйте! Продаётся дом в центре города . Отличная инфраструктура: рядом парк, рестора…
33,95 млрд сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Апарто - Агентство недвижимости
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
1
37 м²
2
B4 blok qavat 2, 30% Tolov, 4B 10 xonadon,terasa 12,8, 30%tolangan Murojat uchun 331201991
514,33 млн сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Future House
Языки общения
Русский
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
2
25 м²
1/4
#чиланзар1квартал Чиланзар 1 квартал. 1/1/4 кирпич Евро ремонт Мебель техника 25 м2 Ор у…
691,51 млн сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Happy Home
Языки общения
Русский
Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
4
116 м²
4/7
• Ташкент сити, ЖК Бульвард • Количество комнат: 4 • Этаж: 4 • Этажность дома: 7 • Квартира…
3,52 млрд сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
SUMMIT GROUP
Языки общения
Русский
Квартира 2 комнаты
Бешкурган, Узбекистан
2
46 м²
4/4
Чилонзор район 8-квартал 2*3/4/4 панель балкон 1.5*3 Смежная. Не торец. Полноценная квартир…
697,80 млн сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Золотые Ворота
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
3
4/4
По улице Шота Руставели продаётся квартира 3\4\4 Кирпичный дом Сан.Узел совщённый …
842,39 млн сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
OOO "TORA TOWER"
Языки общения
English, Русский
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 50000 UZS
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL