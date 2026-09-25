Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Toshkent
  3. Turar joy
  4. Uy

Toshkentda uylar sotuvi

;
Mirzo Ulug‘bek Tumani
446
Yunusabad district
361
Sirgali Tumani
306
Yakkasaray District
190
Ko'proq ko'rsatish
2 086 ob'ektlar topildi
Uy 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Uy 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 300 m²
Qavatlar soni 1
Sotaman : 2-qatorda, 9 sotixda ., yaxlit g'ishtli uy (5 zona, oshxona, shiftlari 3,5 m). Bas…
$604 996
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 7 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Uy 7 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Maydoni 864 m²
Qavatlar soni 2
Afsonaviy Rakatboshi mahallasining qoq markazida (koʻzga koʻringan joy - Katakomb) shaharnin…
$1,50M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 8 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Uy 8 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 8
Maydoni 20 m²
Qavatlar soni 2
Поселок Улугбек Кибрайский район Рядом с речкой Дачный участок 20 соток На участке 3 до…
$449 406
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Dilshod Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Kottej 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Kottej 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 2
Maydoni 170 m²
Qavatlar soni 2
Bektemir tumanida 2 qavatli kottej sotiladi 1,7 sotix, 5 xona, 2 ta xammom/xojatxona
$140 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Guzal Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 9 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Uy 9 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 9
Maydoni 500 m²
Qavatlar soni 2
4,8 sotda 9 xonali zo'r uy sotiladi. Fasad 24m * 19,5 m.. Uyning umumiy maydoni 500 kv.m.. …
$429 997
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 7 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Uy 7 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Maydoni 400 m²
Qavatlar soni 2
Toshkent shahrida 14 sotixlik yer maydonida joylashgan, umumiy maydoni 400 m² bo‘lgan zamona…
$514 996
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 7 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Uy 7 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Maydoni 368 m²
Qavatlar soni 2
Tezda tayyor evro uy sotiladi | Ahmoq Qibray tumani, diqqatga sazovor joy: Doʻrmen, Yangi O…
$340 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
West End Consulting
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Kottej 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 3
Maydoni 115 m²
Qavatlar soni 2
Продается коттедж 2 сот . Яшнабадский район.ул.джаркурганская. Кирпичный.2 этажа,теплый п…
$116 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
SV ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Kottej 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Hammomlar soni 2
Maydoni 90 m²
Qavatlar soni 2
Продается коттедж на м Чкалова .151 школа  1.3 сотки 2 этажный 4 комнат  новый ремонт …
$92 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
SV ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 7 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
TOP TOP
Uy 7 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Maydoni 190 m²
Qavatlar soni 1
Продаётся Дом | Центр Мирабадского района | Идеально для бизнеса и проживания Адрес: Мираба…
$279 657
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
West End Consulting
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 5 000 m²
🏢 ПРОДАЁТСЯ ЗДАНИЕ 📍 Адрес: Аккурганский район 📌 Ориентир: Хокимият района 🔹 Общая …
$200 000
QQS
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ANJEL BENJAMIN REAL ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 35 m²
🏢 ПРОДАЁТСЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕЕ ЗДАНИЕ С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ 📍 Локация: Янги Узбекистан 📌 …
$1,60M
QQS
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ANJEL BENJAMIN REAL ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 210 m²
Qavatlar soni 2
Limonari, 3 sotix
$225 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 200 m²
Qavatlar soni 2
#Mirobod #Kasalxona #MBinalminal - Or-r san'at instituti - gektar - 2,4 - Fasad - 10 m - Qav…
$240 243
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 10 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 10 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 10
Maydoni 300 m²
Qavatlar soni 2
Hasanbay, 4,9 akr (13071)
$270 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 7 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 7 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Maydoni 800 m²
Qavatlar soni 3
#Chilonzor #MGavhar - Or-r 188-maktab - Fasad - 44 m - gektar - 5,40 - Bino - 2 - Qavatlar s…
$750 002
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 6 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 6 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 400 m²
Qavatlar soni 2
Zenit, 2,5 akr (11655)
$230 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 6 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 6 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 200 m²
Qavatlar soni 1
#Yakkasaroy #MYakkasaroy - Or-r masjidi - gektar - 2,7 - Fasad - 9m - Qavatlar soni - 2 - Qu…
$380 385
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 6 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 6 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 370 m²
Qavatlar soni 2
Tsiolkovskoye, 6 akr (N 13271 )
$1 000 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 7 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 7 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Maydoni 120 m²
Qavatlar soni 1
#Mirobod #Sarakulka #MINOKOBOD #PodBusiness #Rivojlanish pastligi # 1 qator - Or-r Alfraganu…
$294 992
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 50 m²
Qavatlar soni 4
61.000 y.e. Yunusobodda 2/3 xona Belgilangan joy: Chiffonur / Amerika elchixonasi 54-bino Tu…
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Saroy 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Saroy 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 2
Maydoni 330 m²
Qavatlar soni 1
Zamonaviy bir qavatli uy sotiladi - yangi ta'mirlash, maishiy texnika va "kiring va yashash"…
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Goodland Property
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 7 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 7 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Maydoni 335 m²
Qavatlar soni 2
Agar javob bermasam, sizga qo'ng'iroq qilaman. Iltimos, vositachilarni bezovta qilmang
$190 962
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 7 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 7 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Maydoni 850 m²
Qavatlar soni 2
#Yakkasaroy #MBGodBarn - Or-r tibbiyot markazi doktori Shahnoza Fayz - Fasad - 25 m - gekta…
$1,80M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 6 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 6 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 250 m²
Qavatlar soni 1
#Mirobod #MMirobod #PodBusiness #Rivojlanish pastligi - Or-r Garaj yo'l politsiyasi - Fasad …
$1,05M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy
Toshkent, Oʻzbekiston
Yunusobod tumani 14-mavze 1[2]/5/5 42 m2 Balkon 2*6 Mebel va jihozlar kelishilgan holda. B
$51 121
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 210 m²
Qavatlar soni 2
Limonariadagi Eurodom
$250 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 8 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 8 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 8
Maydoni 230 m²
Qavatlar soni 2
ПРОДАЕТСЯ Евро Коттедж Мирабадский район Ор.р: Файзабад Соток: 2 Комната: 8 Общая площад…
$321 229
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Manzillar Toshkent
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 6 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 6 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 330 m²
Qavatlar soni 2
Agar javob bermasam, sizga qo'ng'iroq qilaman. Iltimos, vositachilarni bezovta qilmang
$138 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 7 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 7 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Hammomlar soni 3
Maydoni 250 m²
Qavatlar soni 2
#Yakkasaroy #Glinka #MAKahkhar - Yo'l harakati politsiyasi xodimi Glinka - Fasad - 20 m - ge…
$430 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Mulk turlari Toshkentda

kottejlar
qasrlar
taunhausslar

Ko'chmas mulk parametrlari

3 xonali uy Garaj
3 xonali uy Bog'
3 xonali uy Teras
tog 'manzarasi bilan
3 xonali uy Hovuz
arzon
elita