Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Юнусабадский район
  3. Turar joy
  4. Uy

in Yunusabad district uy sotib olish uchun

;
kottejlar
39
361 ob'ekt topildi
Uy 10 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 10 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 10
Maydoni 300 m²
Qavatlar soni 2
Hasanbay, 4,9 akr (13071)
$270 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 6 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 6 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 400 m²
Qavatlar soni 2
Zenit, 2,5 akr (11655)
$230 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 50 m²
Qavatlar soni 4
61.000 y.e. Yunusobodda 2/3 xona Belgilangan joy: Chiffonur / Amerika elchixonasi 54-bino Tu…
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Uy _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy
Toshkent, Oʻzbekiston
Yunusobod tumani 14-mavze 1[2]/5/5 42 m2 Balkon 2*6 Mebel va jihozlar kelishilgan holda. B
$51 121
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 6 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 6 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 330 m²
Qavatlar soni 2
Agar javob bermasam, sizga qo'ng'iroq qilaman. Iltimos, vositachilarni bezovta qilmang
$138 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 6 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 6 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 412 m²
Qavatlar soni 3
Q🏡 zudlik bilan Qibray tumanida 3 qavatli kottej sotiladi! 📍 st. Ipakchilik 🌿 Sokin, eko…
$305 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
S-minusa Agentligi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 9 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 9 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 9
Hammomlar soni 7
Maydoni 470 m²
Qavatlar soni 2
Mirzo-Ulug'bek tumani Lunacharskiy o'rni, qishloq xo'jaligi maktabi Tafsilotlar: Yer - 3 …
$590 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
S-minusa Agentligi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 8 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 8 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 8
Qavatlar soni 2
🏡 YANGI UY SOTISH | $235 000 📍 Toshkent tumani, Uchxramon, Darxon MFY O‘ziga xos joy: “P…
$235 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
S-minusa Agentligi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 150 m²
Qavatlar soni 2
Badamzardagi EuroHouse! Ikki mashina uchun to'xtash joyi, qolgan joy uy tomonidan egallangan…
$135 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Dilshod Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Hammomlar soni 1
Maydoni 220 m²
Qavatlar soni 2
Yunusoboddagi 220m uzunlikdagi 2,8 yuzdan iborat fitna uchun 185000 AQSh dollari narxi: juda…
$185 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
BAXITBEK REAL ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 6 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 6 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 260 m²
Qavatlar soni 2
Продаётся! Новый дом!! Адрес:Юнусабадский район Ориентир: Бобо Дехкон махалла Параметр…
$311 191
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Manzillar Toshkent
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 7 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 7 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Maydoni 350 m²
Qavatlar soni 2
Hasanbay, 1,7 akr (13243)
$185 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 130 m²
Qavatlar soni 2
Hasanbay, 1,5 akr (12528)
$128 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy
Toshkent, Oʻzbekiston
🏡 TOSHKENT MARKAZIDAGI EKSKLUZIV UY 📍 Mirzo-Ulug'bek tumani | Lunacharskiy markazi 🌳 U…
$1,90M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
S-minusa Agentligi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 3
Maydoni 350 m²
Qavatlar soni 2
YNGI uchastkasi 3,3 akr 5 belgi
$450 000
QQS
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ANJEL BENJAMIN REAL ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 90 m²
Qavatlar soni 1
Uy sotiladi Usta Shirin Mahalla Yangi Ariq 2.04 sotix 3 xonali Narxi: $105 000
$105 403
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Manzillar Toshkent
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 7 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 7 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Maydoni 300 m²
Qavatlar soni 2
Evro uy sotiladi Mo'ljal: Yunusobod-19kv Sabzavot mahallasi! Xonalar: 7 Qavatlar soni: 2+…
$351 345
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Manzillar Toshkent
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 265 m²
Qavatlar soni 2
Zenit, 1,4 akr (13489)
$185 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 400 m²
Qavatlar soni 2
Yunusobod 19, 2,7 akr (12877)
$210 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 150 m²
Qavatlar soni 1
Uy sotiladi teleminora gimnastika markazi 2,5 sotix 5 xonali 2 ta hammom Evro ta'mirlash M…
$160 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Manzillar Toshkent
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 115 m²
Qavatlar soni 1
Elit mahallada uy sotmoqda - Ulug'bek mahallasi, Ts-6 ro'parasida. Keng ko'cha undan biznes …
$335 588
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
West End Consulting
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Hammomlar soni 2
Maydoni 240 m²
Qavatlar soni 3
#Yunusobod - Or-r AQSh elchixonasi - Fasad - 8m - gektar - 1,2 - Binolar - 1 - Qavatlar soni…
$209 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 6 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 6 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 270 m²
Qavatlar soni 2
Zenith, Xolis, 6 akr (12519)
$410 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 16 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 16 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 16
Maydoni 530 m²
Qavatlar soni 2
Agar javob bermasam, sizga qo'ng'iroq qilaman. Eng yaxshisi, Telegram’ga yozing va sarlavha…
$678 585
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 12 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 12 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 12
Maydoni 500 m²
Qavatlar soni 2
Agar javob bermasam, sizga qo'ng'iroq qilaman. Eng yaxshisi, Telegram’ga yozing va sarlavha…
$798 336
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 440 m²
Qavatlar soni 2
Hasanbay, 2,7 akr (13870)
$275 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 7 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 7 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Maydoni 270 m²
Qavatlar soni 2
#Yunusobod #HASANBAY #MHasanbai #Ipoteka - Or-r maktabi - Fasad - 14m - gektar - 2,7 - Qava…
$280 112
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 306 m²
Qavatlar soni 2
🔥 YANGI TOSHKENT TUMANIDA KENG UY SOTILADI 🔥 📍 “Malika” dam olish qishlog'i 🏡 Qulay ha…
$172 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
S-minusa Agentligi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 2
Maydoni 110 m²
Qavatlar soni 1
3.7 HOTKA “BUYUK IPAK YO'LI” METROsidan UZOQ EMAS - MUDDADDAGI SO'NGI UCHLASH! 📍 Yaqin atrof…
$479 300
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Uy 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 150 m²
Qavatlar soni 2
KOTTECH SOTILADI! Er (dacha) sotish Yuusobod tumani Ts-5 Or-r metro Minor Yer maydoni 1,1…
$379 500
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Ko'chmas mulk parametrlari

3 xonali uy Garaj
3 xonali uy Bog'
3 xonali uy Teras
tog 'manzarasi bilan
3 xonali uy Hovuz
arzon
elita