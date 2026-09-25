Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Yangi hayot tumani
  3. Turar joy
  4. Uy

in Yangi hayot tumani uy sotib olish uchun

;
kottejlar
13
33 ob'ekt topildi
Kottej 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 100 m²
Qavatlar soni 1
Darier Buyi, Bozor indeksi, 2,1 akr (13665)
$78 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 8 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 8 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 8
Maydoni 450 m²
Qavatlar soni 2
Yangi Khaet, 2 akr (12032)
$225 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 3 m²
Qavatlar soni 1
Kotej sotiladi, Sergeli tumani, diqqatga sazovor joy - O'zgo'rishAlohida kirish joyi va o'zi…
$51 500
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Larisa Home Property
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Uy 6 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 6 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 300 m²
Qavatlar soni 2
6 xonali kottej sotiladi Sergeli tumani. ID B00059 ID: B00059 6 xonali kottej sotiladi Umum…
$225 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
КупиДом
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 150 m²
Qavatlar soni 2
Chortok, 1,2 akr (13879)
$105 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 8 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 8 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 8
Maydoni 480 m²
Qavatlar soni 2
Yangihaet, Olchazor, 2 akr (12833)
$225 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 7 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 7 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Maydoni 400 m²
Qavatlar soni 2
Yangi Khaet, 2 akr (13030)
$145 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 6 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 6 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 180 m²
Qavatlar soni 2
Chortok, 5 akr (N 12739)
$165 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 2
Maydoni 160 m²
Qavatlar soni 3
Binokor massivi. Besh xonali ikki qavatli kottej 160 m2. Er uchastkasining maydoni 7,44 akr…
$120 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
SV ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 350 m²
Qavatlar soni 2
Seogeli 4, 2 akr (13244)
$168 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 150 m²
Qavatlar soni 1
Shokir ariq, 2-yuzdan. (N 13304)
$195 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 570 m²
Qavatlar soni 2
Yangighaet, 5 akr (N 12537)
$225 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 6 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 6 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 300 m²
Qavatlar soni 2
Yukori Darxon, 2 akr (13661)
$195 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 6 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 6 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 280 m²
Qavatlar soni 2
Yangi Khaet, 3 akr (10295)
$220 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 13 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 13 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 13
Maydoni 450 m²
Qavatlar soni 2
Olchazor mahallasi, 6 sotix (12161)
$440 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 6 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 6 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 160 m²
Qavatlar soni 2
Chortok, 4 akr (13675)
$125 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Qavatlar soni 2
Uy sotish Yangixayot tumani. ID 20002 ID: 20002 Uy sotiladi Qavat: 2 Holati: yangi Tuman: …
$85 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
КупиДом
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 14 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 14 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 14
Maydoni 480 m²
Qavatlar soni 2
Avtomobil bozori, 5 akr (13468)
$400 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 7 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 7 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Maydoni 230 m²
Qavatlar soni 2
Chortok, 6 akr (13222)
$280 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 220 m²
Qavatlar soni 1
Uy yuqori sifatli qurilish materiallaridan foydalangan holda qurilgan. Uy ta'mirlangan. Xona…
$144 500
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Goodland ko'chmas mulk agentligi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 110 m²
Qavatlar soni 1
Продаётся 10 соток дом под застройку фасад 29 метров на 37 метров орентир кумарик Мечеть …
$220 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ESTATE AGENT
Aloqa tillari
Русский
Uy 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 60 m²
Qavatlar soni 1
Продаётся дом с новым ремонтом, 3комнаты, есть подвал, задний двор. Ориентир женская колония
$55 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamonaviy Uylar
Aloqa tillari
Русский
Uy 6 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 6 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Hammomlar soni 1
Maydoni 170 m²
Qavatlar soni 1
Uy Sergeyda sotilmoqda. KShRGRONNI.  Bir hovlida, 2 ta uy - bitta katta uy va bitta 2-uy. Uy…
$180 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
SV ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 590 m²
Qavatlar soni 1
#участок #ховли #олмазор Чимбойда 5.9 соток ховли сотилади Му́лжал: Олмазор тумани, 2-чимб…
$158 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
UCOM
Aloqa tillari
Русский
Uy 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Hammomlar soni 1
Maydoni 126 m²
Qavatlar soni 1
Uy sotiladi 4 xonali, zal, oshxona, 126 kv/m, 3,3 drenaj, ikki hovli, yangi uy, bir yil yash…
$88 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
SV ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 7 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 7 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Maydoni 9 m²
Qavatlar soni 1
Sergiliy Tumani Eski Massiv-7 Arinter ELBURUS TO`YXONASI to`g`risidagi Maxallada joylashgan …
$272 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
NOZA Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Uy 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 2
Maydoni 2 m²
Qavatlar soni 1
Продаётся участок, евро дом!!! - Янгихаётский район - Ориентир: Технопарк, Достлик конечка…
$115 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
NOZA Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Uy 6 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 6 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Hammomlar soni 3
Maydoni 4 m²
Qavatlar soni 2
zudlik bilan siljish ∷ kotteje 4 akr 2 EUROTRASI EURPO 6 GHA 3 San Uzang kushimch…
$183 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
NOZA Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 6 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 6 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Hammomlar soni 3
Maydoni 300 m²
Qavatlar soni 2
Сергели Янги дархон Новый дом 3 сотки 6 комнат Большой подвал
$140 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Uy _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 6 m²
Qavatlar soni 2
Сергели хонабодда  6 соту участка сотилади  85% битган эшикла бн пол  Килинса болди  Нар…
$255 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
NOZA Real Estate
Aloqa tillari
Русский

Ko'chmas mulk parametrlari

3 xonali uy Garaj
arzon
elita