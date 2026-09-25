Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Чиланзарский район
  3. Turar joy
  4. Uy

in Chilanzar district uy sotib olish uchun

;
kottejlar
4
taunhausslar
3
132 ob'ekt topildi
Uy 7 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 7 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Maydoni 800 m²
Qavatlar soni 3
#Chilonzor #MGavhar - Or-r 188-maktab - Fasad - 44 m - gektar - 5,40 - Bino - 2 - Qavatlar s…
$750 760
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 166 m²
Qavatlar soni 1
Tel: 908077060 Chilonzor. Dumbrabod mahallasi Elita mahallasi. Rivojlanish uchun ideal joy …
$80 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 166 m²
Qavatlar soni 1
Tel: 908077060 Chilonzor. Dumbrabod mahallasi Super joylashuv Rivojlanish uchun ideal joy …
$80 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Uy 6 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 6 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 640 m²
Qavatlar soni 2
Uy sotish Chilonzor tumani. ID 30066 ID: 30066 Uy sotiladi, umumiy maydoni 640 m². Qavat: 3…
$210 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
КупиДом
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 7 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 7 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Maydoni 387 m²
Qavatlar soni 1
Tel: 908077060 Chilonzor. Dumbrabod mahallasi Ta'mirlash: evro Elita mahallasi Umumiy may…
$230 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 7 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 7 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Maydoni 347 m²
Qavatlar soni 1
Tel: 908077060 Chilonzor. Qo'zirobod Elita mahallasi Super joylashuv Ta'mirlash: yangi …
$310 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 7 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 7 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Maydoni 350 m²
Qavatlar soni 2
Tel: 908077060 Chilonzor. Dumbrabod mahallasi 7 xonali EURODOM Ular o'zlari uchun uy quris…
$350 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 100 m²
Qavatlar soni 1
Assalomu aleykum yangi yevro xaytek uslubida qurilgan 1 qavatli uchastka sotiladi 1 sotixda …
$67 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 7 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 7 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Maydoni 800 m²
Qavatlar soni 3
#Chilonzor #MGavhar - Or-r 188-maktab - Fasad - 44 m - gektar - 5,40 - Bino - 2 - Qavatlar s…
$750 002
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 155 m²
Qavatlar soni 1
#Chilonzor #MDombrabad - Yoki- r 16 tog'lar. Kasalxona - Fasad - 13 m - gektar - 3,75 - Qava…
$195 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 7 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 7 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Maydoni 450 m²
Qavatlar soni 3
Agar javob bermasam, sizga qo'ng'iroq qilaman. Eng yaxshisi, Telegram’ga yozing va sarlavha…
$299 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 7 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 7 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Maydoni 348 m²
Qavatlar soni 1
Tel: 908077060 Chilonzor. Qo‘zirobod mahallasi Ta'mirlash: yangi Super joylashuv Umumiy m…
$310 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 166 m²
Qavatlar soni 1
Tel: 908077060 Chilonzor. Dumbrabod mahallasi Super joylashuv Rivojlanish uchun ideal joy …
$80 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 400 m²
Qavatlar soni 2
Agar javob bermasam, sizga qo'ng'iroq qilaman. Eng yaxshisi, Telegram’ga yozing va sarlavha…
$299 721
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 7 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 7 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Maydoni 356 m²
Qavatlar soni 1
Tel: 908077060 Chilonzor. Qo‘zirobod mahallasi Ta'mirlash: yangi Shinam uy Mebel, maishiy…
$310 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 166 m²
Qavatlar soni 1
Tel: 908077060 Chilonzor. Dumbrabod mahallasi Super joylashuv. 1,7 gektar Boshqa ma'lumot…
$80 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Hammomlar soni 2
Maydoni 110 m²
Qavatlar soni 2
Chilonzor tumani S kvartalda, Solnichniy Kottejlar majmuasida zamonaviy kottej sotiladi. Ikk…
$80 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Marco Polo
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 70 m²
Qavatlar soni 1
zudlik bilan sotiladi yangi evro remont oyna a'lo remont akfa pol tarket issiq pol 2 kontyrn…
$67 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 7 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 7 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Maydoni 349 m²
Qavatlar soni 1
Tel: 908077060 Chilonzor. Qo‘zirobod mahallasi Super joylashuv Ta'mirlash: yangi Umumiy m…
$310 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 8 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 8 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 8
Maydoni 350 m²
Qavatlar soni 2
Dumbrabod mahallasi. Yaxshi fasad Rivojlanish uchun ideal joy Fasad 20/18 Umumiy maydoni:…
$180 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 166 m²
Qavatlar soni 1
Tel: 908077060 Chilonzor. Dumbrabod Elita mahallasi Rivojlanish uchun ideal joy Umumiy ma…
$80 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 350 m²
Qavatlar soni 1
Tel: 908077060 Chilonzor. Dumbrabod mahallasi Rivojlanish uchun ideal joy Fasad 13/27 Umu…
$165 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 377 m²
Qavatlar soni 1
Tel: 908077060 Chilonzor. Dumbrabod mahallasi Rivojlanish uchun ideal joy Super joylashuv …
$170 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 240 m²
Qavatlar soni 2
Tel: 908077060 Sergeli. Yuqori Darxon 5 xonali EVROHOUSE Mualliflik loyihasi 1,3 gektar …
$105 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 9 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 9 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 9
Maydoni 550 m²
Qavatlar soni 2
#ID0126 Продаётся евродом #Мирзо-Улугбекиский район Ор.р:Амир темур махалля 6-соток 2…
$570 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ORIENT HOUSE
Aloqa tillari
Русский
Uy 6 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 6 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 450 m²
Qavatlar soni 2
#ID0129 Продается новый дом в стиле ( Hi-Tech ) Мирзо-Улугбекский район Академ городок …
$550 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ORIENT HOUSE
Aloqa tillari
Русский
Uy 6 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 6 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 450 m²
Qavatlar soni 2
#ID106 ПРОДАЁТСЯ ДОМ 6 СОТОК. АВТОРСКИЙ ПРОЕКТ В МАРАКАНСКОМ СТИЛЕ. В ДОМЕ * Комнат 6 * Хо…
$530 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ORIENT HOUSE
Aloqa tillari
Русский
Uy 7 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 7 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Maydoni 450 m²
Qavatlar soni 2
#ID09 Продаётся новый дом в элитном районе. Продаётся новый дом в районе #Юнусабадский ра…
$314 500
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ORIENT HOUSE
Aloqa tillari
Русский
Uy 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 318 m²
Qavatlar soni 1
Aloqa raqami tel 935548323 #Uchtepa Xonalar soni: 4 Qavat: 1 Belgilangan joy: Katta kani Ta…
$150 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Bayt
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 6 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 6 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 170 m²
Qavatlar soni 2
935548323 raqamiga qo'ng'iroq qiling #Sergeli #Honobod Xonalar soni: 6 + Zal Qavat: 2 Mo'lj…
$140 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Bayt
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Ko'chmas mulk parametrlari

3 xonali uy Garaj
3 xonali uy Teras
arzon
elita