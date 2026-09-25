Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Olmazor Tumani
  3. Turar joy
  4. Uy

in Olmazor Tumani uy sotib olish uchun

;
kottejlar
6
53 ob'ekt topildi
Uy 1 xona _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 1 xona
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Maydoni 1 m²
Qavatlar soni 1
ID: 100133 Yer sotiladi, maydoni 14 akr. Tuman: Olmazor tumani Belgilangan manzil: st. Sag…
$560 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
КупиДом
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 2
Maydoni 180 m²
Qavatlar soni 2
Ijaraga Evroxaus (Chukursoy) - Jomiy Olmazor tumani 2 sotix yer, 2 qavat 3 yotoq xonasi va …
$2 200
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 10 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 10 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 10
Maydoni 500 m²
Qavatlar soni 2
Agar javob bermasam, sizga qo'ng'iroq qilaman. Eng yaxshisi, Telegram’ga yozing va sarlavha…
$344 680
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Uy 9 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 9 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 9
Maydoni 450 m²
Qavatlar soni 2
Agar javob bermasam, sizga qo'ng'iroq qilaman. Eng yaxshisi, Telegram’ga yozing va sarlavha…
$349 571
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 6 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 6 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 350 m²
Qavatlar soni 2
Agar javob bermasam, sizga qo'ng'iroq qilaman. Eng yaxshisi, Telegram’ga yozing va sarlavha…
$279 740
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 530 m²
Qavatlar soni 2
Agar javob bermasam, sizga qo'ng'iroq qilaman. Eng yaxshisi, Telegram’ga yozing va sarlavha…
$300 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 100 m²
Qavatlar soni 2
Tel: 908077060 EVROHOUSE. Ish shaharchasi Ta'mirlash: yangi Quti Fasad tayyor Elita maha…
$165 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 7 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 7 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Maydoni 400 m²
Qavatlar soni 2
Agar javob bermasam, sizga qo'ng'iroq qilaman. Eng yaxshisi, Telegram’ga yozing va sarlavha…
$350 327
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 12 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 12 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 12
Maydoni 1 300 m²
Qavatlar soni 2
Katta Xansanbai, 6 sotki (13549)
$520 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 1
Maydoni 123 m²
Qavatlar soni 2
Ikki qavatli g‘ishtli uy sotiladi 📍 Mevazor proezdi (ikkinchi liniya) Uy to‘g‘ridan-to…
$435 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Uy 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 450 m²
Qavatlar soni 1
#Алмазар Район #Участок #5-соток #7ком Ориентир:Клиника Доктора Д,Кафе Шаршара Состояние:Ср…
$160 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baraka
Aloqa tillari
Русский
Uy 6 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 6 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 450 m²
Qavatlar soni 1
#Алмазар Район #Участок #4,2-соток #7ком Ориентир:Клиника Доктора Д,Кафе Шаршара Состояние:…
$160 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baraka
Aloqa tillari
Русский
Uy 6 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 6 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 450 m²
Qavatlar soni 1
#Алмазар Район #Участок #5-соток #7ком Ориентир:Клиника Доктора Д,Кафе Шаршара Состояние:Ср…
$160 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baraka
Aloqa tillari
Русский
Uy 7 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 7 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Maydoni 350 m²
Qavatlar soni 2
Продаётся дом улица Нурафшон Сагбон 2 этажный Евро дом 3.3 соток с ремонтом Алмазарский район
$150 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ESTATE AGENT
Aloqa tillari
Русский
Uy 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Hammomlar soni 1
Maydoni 208 m²
Qavatlar soni 1
Olmarus Tumani KShTUT MAHALLA 2.08 yuz. 4Hon + 13 Narhi: $ 95,000
$95 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Toshkent Halol Uy-joy savdo
Aloqa tillari
Русский
Uy 10 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 10 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 10
Maydoni 700 m²
Qavatlar soni 3
E'lon № 330 Yangi evro uy sotiladi! Manzil: Olmazor tumani Belgilangan joy: Karima, yangi…
$550 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Best Homes
Aloqa tillari
Русский
Uy 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 600 m²
Qavatlar soni 3
#Olmazor #Ohunboboyev #Uchaska #6-Sotok #14-Hona Fasadi:20×30 SanUzel:4ta Manzil:Mevazor  O…
$400 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baraka
Aloqa tillari
Русский
Uy 7 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 7 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Maydoni 400 m²
Qavatlar soni 4
E'lon № 255 Yangi evro uy sotiladi! Manzil: Olmazor tumani Belgilangan joy: Moyarik 7 com…
$270 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Best Homes
Aloqa tillari
Русский
Uy 11 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 11 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 11
Maydoni 650 m²
Qavatlar soni 3
контактные номера Olmazor Chiltig‘on махалла, Тахтапул масжид. Taxtapul 6,5-Sot 10-Hona 3-q…
$350 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baraka
Aloqa tillari
Русский
Uy 7 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 7 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Maydoni 480 m²
Qavatlar soni 4
Тошкент Город Алмазар Район МойАрик Махала 2.3 Сотих Обш Площадь:480м2 7 Комнат 3 Хол 1 Кух…
$335 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamonaviy Uylar
Aloqa tillari
Русский
Uy 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Hammomlar soni 1
Maydoni 3 m²
Qavatlar soni 1
Тошкент тумани Куктеракдан утганда котта йулдан 350метр кирганда Атрофида Магазин, мактаб…
$95 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
NOZA Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Uy 7 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 7 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Hammomlar soni 2
Maydoni 8 000 m²
Qavatlar soni 2
Kokcha mahallada o'zimiza uchun qurilgan 8 sotixli 2 etajli uy sotiladi,  7 xona, 2 ta xol, …
$430 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Uy 8 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 8 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 8
Maydoni 350 m²
Qavatlar soni 2
Toshkent tumani, Kelesda Kirovda yangi qurilgan uchastga sotiladi 2 qavatli, 8 xona bor 85% …
$139 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
UCOM
Aloqa tillari
Русский
Uy 12 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 12 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 12
Maydoni 650 m²
Qavatlar soni 3
#Olmazor #Chiltig‘on #Taxtapul #6,5-Sot #12-Hona #Uchaska #Qavati:3-qavatli Адрес:Chiltig‘on…
$350 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baraka
Aloqa tillari
Русский
Uy 7 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 7 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Maydoni 630 m²
Qavatlar soni 3
E'lon № 387 Yangi evro uy sotiladi! Manzil: Olmazor tumani Moʻljal: Moyqoʻrgʻon 7 com | 3…
$395 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Best Homes
Aloqa tillari
Русский
Uy 7 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 7 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Maydoni 450 m²
Qavatlar soni 1
контактные номера Алмазар Район Участок 4,5-соток 7ком Ориентир:Клиника Доктора Д,Кафе Шарш…
$160 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baraka
Aloqa tillari
Русский
Uy 6 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 6 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 200 m²
Qavatlar soni 1
Продаётся дом Мевазор махалла 6 соток 27 метров фасад 1 этажный 6 комнатная можно под застр…
$200 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ESTATE AGENT
Aloqa tillari
Русский
Uy 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 270 m²
Qavatlar soni 1
#Olmazor #Taxtapul #Uchaska #2.7-Sotok Uglavoy 18,5×15,5 Manzil:Tagatapuldigi yangi qurila…
$224 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baraka
Aloqa tillari
Русский
Uy 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 412 m²
Qavatlar soni 1
#Olmazor #Shlanba #Uchaska #4.12-Sotok(Yo‘lli yuzida) #Uglavoy 20.85×16.60 1-Liniya Manzil:D…
$250 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baraka
Aloqa tillari
Русский
Uy 6 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 6 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 350 m²
Qavatlar soni 2
Продаётся Евро дом Махалля мевазор Охунбабаев 3.8 соток 6 комнатная 2 этажный Евро дом Соти…
$260 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ESTATE AGENT
Aloqa tillari
Русский

Ko'chmas mulk parametrlari

3 xonali uy Garaj
arzon
elita