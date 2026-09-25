Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Mirzo Ulug‘bek Tumani
  3. Turar joy
  4. Uy

in Mirzo Ulug‘bek Tumani uy sotib olish uchun

;
kottejlar
63
446 ob'ektlar topildi
Uy 8 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Uy 8 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 8
Maydoni 20 m²
Qavatlar soni 2
Поселок Улугбек Кибрайский район Рядом с речкой Дачный участок 20 соток На участке 3 до…
$449 406
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Dilshod Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 7 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Uy 7 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Maydoni 368 m²
Qavatlar soni 2
Tezda tayyor evro uy sotiladi | Ahmoq Qibray tumani, diqqatga sazovor joy: Doʻrmen, Yangi O…
$340 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
West End Consulting
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 210 m²
Qavatlar soni 2
Limonari, 3 sotix
$225 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Uy 6 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 6 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 370 m²
Qavatlar soni 2
Tsiolkovskoye, 6 akr (N 13271 )
$1 000 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 210 m²
Qavatlar soni 2
Limonariadagi Eurodom
$250 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 6 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 6 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 270 m²
Qavatlar soni 2
Qibray tumani | Orientir: Do‘rmen, Yangi O‘zbekiston -- Uy maydoni: 270 m² -- Uchastka: 2,7…
$295 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
West End Consulting
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 10 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 10 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 10
Maydoni 3 m²
Qavatlar soni 2
2016 yil qurilgan uy sotiladi 10 Ta hona remontlari yaxshi Ozizimi yashab turgan uy Bemal…
$255 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Goodland Property
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 6 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 6 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 350 m²
Qavatlar soni 3
ПРОДАЕТСЯ УЧАСТОК Продаётся новый великолепный евро дом Район: Мирзо Улугбекский Ориентир:…
$441 690
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Manzillar Toshkent
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 45 m²
Qavatlar soni 1
Uy tez sotiladi 5 sot + 2 xona. narxi - 6400 kub Savdolashish maqsadga muvofiqdir Telefon
$6 400
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 7 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 7 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Maydoni 700 m²
Qavatlar soni 2
Agar javob bermasam, sizga qo'ng'iroq qilaman. Eng yaxshisi, Telegram’ga yozing va sarlavha…
$748 440
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 2
Maydoni 200 m²
Qavatlar soni 3
Tranzaksiya turi: Sotish: Mamlakat O'zbekiston Manzil Toshkent sh., Mirzo Ulug'bek tumani. I…
$280 000
QQS
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REITATW
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 9 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 9 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 9
Maydoni 500 m²
Qavatlar soni 2
17 sotix yerdagi 2 ta uy sotiladi. Uchastkaning old qismi 28m*61m. Ushbu mulk yashash uchun …
$1,45M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 9 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 9 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 9
Maydoni 550 m²
Qavatlar soni 2
Nikitina, 3,5 akr (N 13814 )
$600 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 100 m²
Qavatlar soni 1
Uy sotilishi Mirzo-Ulug'bek tumanidagi Ortir Hindiston elchixonasi London turar-joy majmuasi…
$179 999
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Dilshod Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 7 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 7 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Maydoni 680 m²
Qavatlar soni 2
Parkentskaya, 5 akr (13143)
$665 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 9 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 9 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 9
Maydoni 650 m²
Qavatlar soni 2
#MUlug'bek #Sarbon - Or-r Avtobaza 2559 - gektar - 6,8 - Fasad - 40 m - Qavatlar soni - 2…
$595 296
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 6 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 6 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 700 m²
Qavatlar soni 2
Agar javob bermasam, sizga qo'ng'iroq qilaman. Eng yaxshisi, Telegram’ga yozing va sarlavha…
$379 934
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 12 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 12 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 12
Maydoni 900 m²
Qavatlar soni 3
Agar javob bermasam, sizga qo'ng'iroq qilaman. Eng yaxshisi, Telegram’ga yozing va sarlavha…
$948 024
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 6 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 6 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Hammomlar soni 3
Maydoni 555 m²
Qavatlar soni 3
Uy sotiladi tumani (Nikitina) metrodan 1,2 km (Maksim Gorkiy) buyuk ipak Narxi 650 000$ (mi…
$650 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REITATW
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 9 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 9 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 9
Maydoni 340 m²
Qavatlar soni 2
Firuzadagi Eurohouse (Pilla)
$180 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 5
Maydoni 450 m²
Qavatlar soni 3
YEVRO LUKSURY UY SOTILADI Kottej shaharchasi SAYRAM QISLOGI gektar - 6 gektar Qurilish mayd…
$1,10M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
West End Consulting
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 6 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 6 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 420 m²
Qavatlar soni 2
Limonariyada yuqori texnologiyali kottej shaharchasi
$310 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 7 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 7 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Maydoni 500 m²
Qavatlar soni 2
Evro uy sotiladi Mirzo Ulug'bek - Amir Temur mahallasi - Landmark Elektrichka avtosalonlari…
$1,05M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 7 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 7 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Maydoni 500 m²
Qavatlar soni 4
Uy sotiladi Mirzo Ulug'bek tumani Mahalla Alisherobod Uchastka maydoni: 4 akr Uy maydoni: 50…
$549 999
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Manzillar Toshkent
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 14 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 14 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 14
Hammomlar soni 7
Maydoni 1 400 m²
Qavatlar soni 4
uyali do'lmondda hojgan Durmandagi uy, ekologik toza joy, 14 Acres 8 yotoq xonasi. …
$3,50M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REITATW
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 8 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 8 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 8
Maydoni 300 m²
Qavatlar soni 2
Продаётся участок 6 соток Юбилейный ориентир ТТЗ 1 2 этажный дом построен в 2010 году из жён…
$300 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamonaviy Uylar
Aloqa tillari
Русский
Uy 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 600 m²
Qavatlar soni 2
ПРОДАЕТСЯ ДОМ на Мирошкор Мирзо_улугбекский район Ор.р: Чайхана Салом Соток: 3,5 Комната: …
$1,00M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Manzillar Toshkent
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 500 m²
Qavatlar soni 2
Tsialkovskiy, 3 akr (13279)
$550 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 200 m²
Qavatlar soni 2
Agar javob bermasam, sizga qo'ng'iroq qilaman. Iltimos, vositachilarni bezovta qilmang
$204 960
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Saroy 7 xonalar _just_in Durmen, Oʻzbekiston
Saroy 7 xonalar
Durmen, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Hammomlar soni 6
Maydoni 1 200 m²
Qavatlar soni 1
Sanif (Yukoriyuz mahallasi)dagi uy sotiladi Belgilangan joy: TTZ bozoridan ikkita bekat bor.…
$2,00M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Ko'chmas mulk parametrlari

3 xonali uy Garaj
3 xonali uy Bog'
3 xonali uy Teras
3 xonali uy Hovuz
arzon
elita