Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Шайхантахурский район
  3. Turar joy
  4. Uy

in Shaykhantahur District uy sotib olish uchun

;
65 ob'ektlar topildi
Uy 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Uy 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 300 m²
Qavatlar soni 1
Sotaman : 2-qatorda, 9 sotixda ., yaxlit g'ishtli uy (5 zona, oshxona, shiftlari 3,5 m). Bas…
$604 996
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 7 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 7 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Maydoni 300 m²
Qavatlar soni 2
Продаётся дом Ташкентский район Янги 16йиллик Махалля Бунёдкор 6.1сот 7ком есть подвал Ряд…
$250 960
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Manzillar Toshkent
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 7 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 7 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Maydoni 350 m²
Qavatlar soni 2
Продаётся дом Махалля Тинчлик 4.5сот 7ком 5 сан узлов С мебелью и техникой Цена: 500 000$ …
$501 921
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Manzillar Toshkent
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Uy 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 1
Maydoni 109 m²
Qavatlar soni 1
Uyi sotiladi,garaj va keng podval bilan g'isht. Uy zilzilaga chidamli, mustahkam va ishonchl…
$350 000
QQS
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 300 m²
Qavatlar soni 1
Sotaman : 2-qatorda, 9 sotixda ., yaxlit g'ishtli uy (5 zona, oshxona, shiftlari 3,5 m). Bas…
$604 998
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy
Toshkent, Oʻzbekiston
Toshkent markazida yer sotiladi. Investitsion yoki qurilish uchun ajoyib taklif. Sayt obro'l…
$1 000 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
КупиДом
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 270 m²
Qavatlar soni 2
Agar javob bermasam, sizga qo'ng'iroq qilaman. Eng yaxshisi, Telegram’ga yozing va sarlavha…
$279 740
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 15 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 15 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 15
Maydoni 1 000 m²
Qavatlar soni 2
Agar javob bermasam, sizga qo'ng'iroq qilaman. Iltimos, vositachilarni bezovta qilmang
$380 001
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 15 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 15 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 15
Maydoni 1 000 m²
Qavatlar soni 3
Agar javob bermasam, sizga qo'ng'iroq qilaman. Iltimos, vositachilarni bezovta qilmang
$379 535
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 6 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 6 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 360 m²
Qavatlar soni 3
Продается Дом Шайхантахурский р-он Махалля Джарарык СОТОК: 6 Площадь: 360м2 3 уровня П…
$421 614
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Manzillar Toshkent
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 180 m²
Qavatlar soni 2
Eurobox 2 qavatli, butun uy ostida podval bor. Shahar markazida, 1-shahar kasalxonasi orqasi…
$169 792
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
West End Consulting
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 8 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 8 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 8
Maydoni 634 m²
Qavatlar soni 1
#Shayxontoxur #Milgor - Or-r Shayxontohur sudi, Tinchlik metrosi - gektar - 5,5 - Fasad - …
$550 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 6 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 6 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 210 m²
Qavatlar soni 2
Agar javob bermasam, sizga qo'ng'iroq qilaman. Iltimos, vositachilarni bezovta qilmang
$161 233
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 11 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 11 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 11
Maydoni 600 m²
Qavatlar soni 2
Marokash uslubidagi eksklyuziv uy sotiladi, 8 sotix.•Bir uchastkada ikkita uy:1.Yerto'lali a…
$1,30M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 6 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 6 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 6 m²
Qavatlar soni 2
Продается Дом  Шайхантахурский р-он  Махалля Джарарык  СОТОК: 6  Площадь: 360м2  3 уров…
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Manzillar Toshkent
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 7 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 7 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Maydoni 450 m²
Qavatlar soni 2
Agar javob bermasam, sizga qo'ng'iroq qilaman. Eng yaxshisi, Telegram’ga yozing va sarlavha…
$449 582
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 6 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 6 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 400 m²
Qavatlar soni 3
Продаётся! Новый дом!! Адрес:Шайхонтахурский район Ориентир: Кукча Параметры: Участок…
$582 228
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Manzillar Toshkent
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 11 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 11 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 11
Maydoni 600 m²
Qavatlar soni 2
Marokash uslubidagi eksklyuziv uy sotiladi, 8 sotix.•Bir uchastkada ikkita uy:1.Yerto'lali a…
$1,30M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 7 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 7 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Maydoni 500 m²
Qavatlar soni 2
Назарбек Шлагбаум махалла 7 Соток 7 хона 2 этажли кадастрда 6 сот 500 кв.м Нархи: 99.000 …
$99 380
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Manzillar Toshkent
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 3
Maydoni 850 m²
Qavatlar soni 1
8,5 akr uchastka sotilgan. Hududda: 7 ta turar-joy binolari 7 ta xona, 4 ta mashinaning garo…
$425 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 8 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 8 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 8
Hammomlar soni 3
Maydoni 508 m²
Qavatlar soni 1
🏡 YER SOTILADI Sayt osoyishta, ozoda va obod mahallada joylashgan. Sukunat, xavfsizlik va f…
$350
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 110 m²
Qavatlar soni 8
Toshkent shahri Shayxontohur tumanida, Sузuk Ota ko‘chasida, shahar markazida 4 xonali kvart…
$260 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Pronova Estates
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 117 m²
Qavatlar soni 1
#Xalqlar do'stligi - Or-r Milliy xudolar - gektar - 1,17 - Qavatlar soni - 1 - Yashash maydo…
$95 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Hammomlar soni 1
Maydoni 200 m²
Qavatlar soni 1
Shayxontohur tumani, Nurafshon yo'li Beshkozon kafe orkasida. Ko‘kcha darvoza mahallasi.  2 …
$162 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Toshkent uylari
Aloqa tillari
Русский
Uy 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Hammomlar soni 2
Qavatlar soni 2
🔊 ПРОДАЁТСЯ ДОМ  🔊 🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢 🏠 Адрес: Шайхонтохурский район,  махалля Комолон. 🔷 О…
$125 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zufarov
Aloqa tillari
Русский
Uy 8 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 8 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 8
Maydoni 750 m²
Qavatlar soni 3
E'lon № 411 Yangi evro uy sotiladi! Manzil: Shayxontoxur tumani Belgilangan manzili: Xuv…
$620 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Best Homes
Aloqa tillari
Русский
Uy 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 550 m²
Qavatlar soni 1
#Шайхантахур #5,5соток #4-Хона Ориентир:Jar Ariq Фасади 20-metr Состояние:Buziladigon Площа…
$128 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baraka
Aloqa tillari
Русский
Uy 10 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 10 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 10
Maydoni 420 m²
Qavatlar soni 2
#Shayxontoxur #General uzoqov #Uchaska Uglavoy 22×22,8m #4.2-Sotok(Atak ko'proq sal kam 5-S…
$250 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baraka
Aloqa tillari
Русский
Kottej 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 4
Maydoni 260 m²
Qavatlar soni 3
Manzil: Shayxontoxur tumani, Inis St. 7 (Orr: Darvoza Kukcha, Kasalxona) Bo'ron: 3 qavat Y…
$170 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
West End Consulting
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 9 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 9 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 9
Maydoni 800 m²
Qavatlar soni 1
#Shayxontoxur #Karima #Uchaska #8-Sotok #9-hona Razmeri: Fasadi:32m-Ichiga-25m Manzil:Darus…
$450 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baraka
Aloqa tillari
Русский

Ko'chmas mulk parametrlari

3 xonali uy Garaj
3 xonali uy Bog'
3 xonali uy Teras
3 xonali uy Hovuz
arzon
elita